Anfrage Olten: Wie bringt man den Klimarappen ins Rollen? Ein Vorstoss von Martin Räber will vom Oltner Stadtrat Auskunft zu einer Lenkungsabgabe im Energiebereich. Urs Huber 19.04.2022, 11.00 Uhr

Der Klimarappen soll den Ausbau erneuerbarer Energien stützen. Kenneth Nars

Wege aufzeigen, wie bei den Stromkunden der a.en eine Abgabe erhoben werden kann? Wofür? Etwa für den Aufbau und den Betrieb von Solaranlagen durch die Aare Energie AG (a.en) oder die städtischen Betriebe (sbo). Oder dann für die Förderung von energetischen Massnahmen bei Kundinnen und Kunden der a.en.

Genau über die Möglichkeiten dazu hat ein Vorstoss Auskunft verlangt. Martin Räber (Grüne Olten) begründete seine kleine Anfrage mit dem Hinweis darauf, die Klimastrategie mit dem Ziel netto-null setze auf erneuerbare Energien. «Mit dem Klimarappen sollen der sbo finanzielle Mittel und die damit verbundene Verpflichtung gegeben werden, den Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben», so Räber.

Die Idee an sich geht in Ordnung

Im Grundsatz eine begrüssenswerte Idee Grundsätzlich begrüsse der Stadtrat Vorhaben, den Ausbau der Photovoltaik mit geeigneten Fördermassnahmen zu beschleunigen, schreibt Stadtrat Benvenuto Savoldelli in seiner Antwort.

Allerdings fehlten die gesetzlichen Grundlagen für die Erhebung eines Klimarappens. «Eine solche müsste diskriminierungsfrei bei sämtlichen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern erhoben werden können, also auch bei Gewerbe-, KMU- und Industriekunden», wie Savoldelli weiter schreibt.

Je nach Verbrauch könnte die Belastung mehrere zehntausend bis zu hunderttausend Franken ausmachen. «Möglicherweise führen diese Mehrbelastungen dazu, dass der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Strom behindert wird.»

Stadt könnte den Klimarappen einziehen

Aber: Im Gegensatz zu a.en und sbo könnte die Stadt einen Klimarappen einziehen. Dieser würde via sbo an die Kundschaft weitergereicht. Allerdings sei unter Berücksichtigung des sogenannten Gleichbehandlungsgebotes nicht klar, an welche sbo-Kunden und in welcher Form die Gelder zurückfliessen sollten.

Aber die Erträge des Klimarappens müssten durch die Stadt Olten bewirtschaftet, eingesetzt und dann sichergestellt werden, «dass die Stadt die Gesamtsumme wieder zweckgebunden investiert», so Savoldelli zum Schluss.