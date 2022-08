Party statt leere Flächen: Olten hat ein neues Kulturprojekt

Anané Konzert und Co. statt leerstehende Immobilienflächen: Mit diesem Konzept wollen junge Leute Olten kulturell attraktiver machen Rund 20 junge Frauen und Männer möchten neuen Schwung in die Szene bringen: Mit dem Projekt Anané sollen in Olten leerstehende Objekte für Kultur, Party und Gastro umgenutzt werden. Der erste grosse Anlass ist bereits geplant, obwohl das Crowdfunding noch läuft. Fabian Muster Jetzt kommentieren 22.08.2022, 19.50 Uhr

Das Projekt Anané will leerstehende Immobilienflächen wie im Hammercenter 1 zu einem temporären Partyplatz umfunktionieren. Bruno Kissling

Die rund 20 jungen Frauen und Männer, die hinter dem Kulturprojekt Anané stehen, gehen mit der Kulturstadt Olten hart ins Gericht: «Vor allem für junge Künstler*innen fehlt in Olten eine Plattform, bei der sie ihr Können vermitteln können», lässt sich Mark Niederer auf der Website zitieren.

Maximilian Huber schreibt: «Weil sich viel zu wenig der grossen und vielseitigen Oltner Kulturszene an junge Menschen richtet!» Und Gemeindeparlamentarier Florian Eberhard ergänzt: «Weil Olten wenig Platz für junge, alternative Kultur bietet – und sich dies nicht von selbst ändert!» Dazu kommt: Im Juni 2021 hat auch das Kulturlokal Coq d’Or, für viele wie eine zweite Heimat, seinen Betrieb eingestellt.

Deshalb wollen die jungen Leute, von denen viele Anfang 20 sind, mit «Anané» das kulturelle Angebot in der Stadt erweitern. Die Idee ist, leerstehende Objekte in der Stadt vier- bis sechsmal jährlich für einen dreiteiligen Anlass mit Konzerten, Party und Brunch zu nutzen. Vor kurzem haben sie dazu ein Crowdfunding gestartet auf der Seite Lokalhelden.ch der Raiffeisenbank.

5000 Franken sind nötig, um die erste Finanzierungsschwelle zu erlangen, mit 6000 Franken hätten sie das Ziel bereits erreicht. Mit dem Geld soll ein mobiles Inventar mit Tischen und Stühlen, Geschirr und Besteck, Kaffeemaschine und Reinigungsuntensilien angeschafft werden. 1250 Franken waren Stand Montagabend 18 Uhr zusammen.

Erste Veranstaltung ist im «Garage 8» geplant

Elisa Gönner. zvg

Initiantin des Projekts ist Elisa Gönner. Die 23-Jährige hat dieses und vergangenes Jahr zusammen mit einer Kollegin einen Secondhand-Popup-Kleiderladen inklusive Café aufgezogen. Weil die Sache so gut angekommen ist, hat sie sich entschlossen, das Projekt Anané – der Name ist eine spontane Wortkreation – auszuweiten und weitere Mitstreitende zu suchen.

«Mit 5000 Franken wäre die Anschubfinanzierung sichergestellt», sagt Gönner. Weitere Gelder sollen mit Sponsoren, Stiftungen, Fördergeldern und dem Verkauf von Eintritten und Getränken zusammenkommen.

Weil die Suche nach einem verwaisten Lokal bisher nicht erfolgreich war, wird der Startanlass am Wochenende vom 23. bis 25. September in der Garage 8, dem Jugendkulturlokal der Stadt Olten in der Rötzmatt, durchgeführt. Eine weitere Veranstaltung ist im November vorgesehen; der Ort ist aber noch offen.

Kulturprojekt hat Defizitgarantie des Vereins Art i.g.

«Wir führen jetzt einmal unseren Startanlass durch und schauen, wie dieser bei den Besuchenden ankommt», sagt Gönner. Eine grosse Infrastruktur ist in einem leerstehenden Objekt nicht nötig: Es braucht eine WC-Anlage, fliessendes Wasser und Strom – den Rest steuern Gönner und ihr Team bei.

Weil die Lancierung eines solchen Projekts für viele der junge Leute Neuland ist, hat sich das Kulturprojekt Anané dem Verein Art i.g. angeschlossen, der Plattform für Kunst und Kultur in Olten. «Das passt sehr gut zu uns, da wir junge Kultur in der Stadt ebenfalls fördern und unterstützen», sagt Vereinspräsidentin Daniela Müller auf Anfrage. Falls das junge Team Fragen hat, kann sich dieses bei Vereinsmitgliedern melden. Zudem hat Art i.g. dem Projekt eine Defizitgarantie gesprochen.

