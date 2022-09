Analyse zum Volksnein Das Abstimmungsergebnis ist eine Schlappe für den Oltner Stadtrat, aber kein grundsätzliches Nein zum Kunstmuseum Oltner-Tagblatt-Redaktionsleiter Fabian Muster schreibt in seiner Analyse, warum es zum Volksnein gekommen ist und wie es nun weitergehen könnte. Fabian Muster Jetzt kommentieren 25.09.2022, 20.38 Uhr

So hätte das neue Oltner Kunstmuseum ausgesehen. Bruno Kissling

Das Volksnein zum Planungskredit bezüglich Kunstmuseum sowie Wohn- und Geschäftshaus kommt nicht ganz überraschend. Dies, obwohl sich die Gegnerschaft im Abstimmungskampf stark zurückgehalten hatte, während die Befürworterschaft mit zwei Ex-Regierungsräten an vorderster Front eine massive Kampa­gne gefahren ist. Trotzdem hat es bei einem Nein-Stimmenanteil von 54 Prozent relativ klar nicht gereicht.

Was sind die Gründe? Das ist bei dieser Vorlage nicht eindeutig zu sagen. Da waren zum einen finanzielle Bedenken betreffs beider Projekte, zum anderen aber sicher die Verquickung von zwei an sich artfremden Geschäften: Der Stadtrat hat die Erneuerung des Kunstmuseums mit dem Umbau der Liegenschaft an der Kirchgasse 8 zu einem Wohn- und Geschäftshaus verknüpft.

Nur wer zugleich für das neue Kunstmuseum und für ein neues Wohn- und Geschäftshaus war, stimmte der Vorlage ohne Vorbehalte zu; wer hingegen für die weitere Planung des neuen Kunstmuseums war, aber die Investition in die Kirchgasse 8 als zu riskant einstufte, hat vielleicht schon ein Nein in die Urne gelegt.

Und wer zwar für den Umbau der Kirchgasse 8, aber gegen das Kunstmuseum war, eventuell auch; wer sich letztlich mit beiden Geschäften nicht anfreunden konnte, lehnte den Planungskredit sowieso ab.

Im Nachhinein zeigt sich also, dass es vom Stadtrat keine gute Idee war, beide Geschäfte zu verknüpfen. Die Hürde für ein Ja zur weiteren Planung des Kunstmuseums wurde so unnötig hoch gelegt.

Im Umkehrschluss heisst das aber auch, dass das Resultat nicht als grundsätzliches Nein zum Kunstmuseum interpretiert werden darf: Wenn, wie vorhin gezeigt, potenziell nur eine von vier möglichen Stimmvarianten zu einem eindeutigen Ja zum Projektierungskredit führte, ist ein Ja-Stimmenanteil von immerhin 46 Prozent auch ein gutes Zeichen: Viele haben trotz Vorbehalten zum geplanten Wohn- und Geschäftshaus Ja gesagt – wegen ihrer positiven Haltung zum Kunstmuseum.

Wie geht es nach dieser Schlappe für den Stadtrat nun mit dem Kunstmuseum weiter? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man könnte nun völlig neu mit der Planung eines Kunstmuseums beginnen und dabei auch wiederum Alternativ-Standorte prüfen. Das dauert aber angesichts des prekären Zustandes des jetzigen Kunstmuseums zu lange und könnte am Schluss auch zu einem teureren Projekt führen.

Eine weitere Variante wäre, ein abgespecktes Projekt am bisherigen Standort zu prüfen, eventuell unter Einbezug des Ex-Naturmuseumsgebäudes. Das bedingte allerdings ein neues Architekturprojekt.

Wohl am raschesten zu realisieren wäre der Vorschlag der FDP, auf Basis des bisherigen Siegerprojekts aus dem Architekturwettbewerb eine neue Vorlage auszuarbeiten. In diesem Fall stellt sich vor allem die Frage, wie flexibel das Siegerprojekt ist, um zumindest einen Teil der Anliegen der Gegnerschaft aufzunehmen, wie etwa die modernere Ausrichtung oder eine verstärkte Zusammenarbeit im Kulturbereich, etwa mit dem Haus der Fotografie.

Wie es mit dem Gebäude an der Kirchgasse 8 weitergeht, wo ein Wohn- und Geschäftshaus vorgesehen war, hängt folglich auch von der Ersatzplanung zu einem neuen Kunstmuseum ab. Klar muss aber nach dem Volksnein am Sonntag sein: Kommt es zu einem neuen Kunstmuseumsprojekt, müsste dieses als separate Vorlage an die Urne gelangen.

