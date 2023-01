Kirchgemeinde Olten: Die Römisch-Katholiken kommen nicht zur Ruhe

Analyse Ohne Führung, Kommunikationsdefizite, Austrittswelle: Die Römisch-Katholiken in Olten/Starrkirch-Wil kommen nicht zur Ruhe Präsident weg, Vizepräsident weg, Spannungen innerhalb des Kirchgemeinderats sowie zwischen weiteren Gremien, fehlende inhaltliche Unterstützung im Volk: Die Römisch-Katholische Kirche in Olten/Starrkirch-Wil ist an einem Tiefpunkt angelangt. Eine Zustandsanalyse und ein Ausblick. Fabian Muster Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.00 Uhr

Die Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil ist seit Anfang Jahr führungslos. An der letzten Gemeindeversammlung Ende November 2022 trat Vizepräsident Martin Rieder zurück, nachdem im vergangenen Juni bereits Präsident Thomas Laube sein Amt per sofort zur Verfügung stellte – Letztgenannter aus gesundheitlichen Gründen.

Rieder hingegen machte in seiner Begründung damals vor dem Plenum vor allem drei Gründe für seinen vorzeitigen Abgang geltend: Ihm werde zu wenig Vertrauen als geschäftsführendem Vizepräsidenten entgegengebracht und es sei ihm in sachlichen Fragen nicht gelungen, die verschiedenen Interessen zu akzeptablen Entscheiden zusammenzuführen.

Er habe es nicht geschafft, eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des Kirchgemeinderats sowie zwischen Kirchgemeinderat und Pastoralraumteam herzustellen. Nach seinem Rücktritt per Ende Jahr haben die fünf verbliebenen Mitglieder die für Anfang Dezember anberaumte Gemeinderatssitzung mit anschliessendem Abendessen abgesagt.

Martin Rieder, abgetretener Vizepräsident der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil. Bruno Kissling

Das lässt aufhorchen: In der Vergangenheit war aus der Kirchgemeinde immer mal wieder von internen Spannungen zu hören. Im Gespräch mit dieser Zeitung macht der Ende 2022 abgetretene Vizepräsident Martin Rieder keinen Hehl daraus, dass fehlende Akzeptanz im Kirchgemeinderat ihm gegenüber zum Abgang führte. In diesem Zusammenhang verweist der 71-Jährige auf drei Personalabgänge beim Pastoralraumteam in seiner halbjährlichen Amtszeit als geschäftsführender Vizepräsident, die er unter anderem auch auf die Spannungen in der Kirchgemeinde zurückführt.

Als weiteres Beispiel nennt Rieder einen Entscheid des Kirchgemeinderats, keinen Teuerungsausgleich zu gewähren. Er selbst hatte sich dafür starkgemacht, dass die Verwaltungsangestellten bei der Kirchgemeinde auf dieses Jahr hin einen Zuschlag erhalten sollten. Sein Kompromissvorschlag war ein sozial abgestuftes Modell: Jene Angestellten, die wenig verdienen, sollen 3 Prozent, diejenigen mit etwas höherem Lohn 2 Prozent und jene mit mehr als 70'000 Franken Jahresverdienst keinen Teuerungszuschlag mehr erhalten. Er versuchte, diesen Vorschlag im Budget 2023 unterzubringen – er unterlag aber in der Kirchgemeinderatssitzung von Ende Oktober.

Rieder musste den Entscheid, keinen Teuerungsausgleich zu gewähren, dann gegenüber den Verwaltungsangestellten und vor der Gemeindeversammlung contre cœur vertreten. Eine Mehrheit im Gemeinderat war der Meinung, dass der jährliche automatische Stufenanstieg ausreiche und dass die Kirchgemeinde Löhne im oberen Bereich der Skala bezahle im Vergleich zu anderen städtisch geprägten römisch-katholischen Kirchgemeinden und ähnlichen Organisationen.

Zudem existierten zwischen Rieder und den fünf verbliebenen Gemeinderäten weitere Unstimmigkeiten. So werfen diese ihrem früheren Vizepräsidenten vor, ihnen gegenüber illoyal gewesen zu sein, weil er zwei Vorstösse mitunterschrieben hat, die der Meinung des Gesamtgemeinderats widersprechen sollen. Doch dazu später mehr.

Doch nicht nur innerhalb des Rats kam es zu Spannungen. Auch das Verhältnis zwischen Kirchgemeinderat und Pastoralraumteam ist gestört. Kurz vor seinem abrupten Rücktritt als Präsident nahm Thomas Laube vergangenen Juni an einer Pastoralraumsitzung teil und sei laut Protokoll «erschrocken über die harte Konfrontation und die für ihn wenig motivierende Art und Weise, wie Forderungen an den Kirchgemeinderat adressiert worden sind».

Anfang September wurde das erwähnte Treffen im Kirchgemeinderat besprochen. Das Pastoralraumteam fordert nach dem «verhängnisvollen Austausch» vom 29. Juni 2022 einen «Ausschuss aus beiden Gremien mit je vier Personen sowie einer externen Gesprächsleitung», heisst es im entsprechenden Protokoll. Der Kirchgemeinderat erachte es aber nicht als zielführend, einen externen Moderator zu engagieren.

Die Pastoralraumleiterin Antonia Hasler fühlte sich daher «nicht ernst genommen» und wünschte sich «informelle Treffen während des Jahres, um den Dialog zu pflegen», heisst es weiter. Auf Anfrage lässt Hasler ausrichten, dass sie sich dazu nicht weiter äussern will.

Kirchenratsmitglied Dominik Probst. zvg

Bei den verbliebenen fünf Mitgliedern im Gemeinderat herrscht die Meinung vor, dass es ein «Kommunikationsproblem» zwischen Kirchgemeinderat und Pastoralraumteam gebe, wie Dominik Probst als ihr Sprecher auf Anfrage verlauten lässt. Dies trotz der Tatsache, dass die Pastoralraumleiterin an jeder Sitzung des Kirchgemeinderates teilnimmt. «In der Vergangenheit wurden wohl Entscheide getroffen, welche ungenügend kommuniziert und letztlich im Pastoralraum nicht nachvollzogen werden konnten.»

Es könne aber auch festgestellt werden, heisst es von den Kirchenratsmitgliedern weiter, dass man «den Wünschen und Bedürfnissen des Pastoralraums grossmehrheitlich nachkommt, in seltenen Fällen jedoch auch abweichende Entscheide trifft».

Dieses Verständigungsproblem wurde bereits mit einem ersten Dialogversuch angegangen. Zwei Personen des Kirchgemeinderats stellten sich für ein Treffen mit dem Pastoralraumteam zur Verfügung. Dieses hat Anfang November stattgefunden: Die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gremien soll verbessert werden, war das Fazit.

Es sei eine Auseinandersetzung zwischen Geld (Kirchgemeinderat) und Geist (Pastoralraum), zwischen der Finanzverwaltung mit Schwergewicht Bau, Infrastruktur und Immobilien und jenen, die das Geld lieber den Menschen, der Diakonie und der Seelsorge zukommen lassen möchten, sagt Martin Rieder. Er habe versucht, zwischen den beiden Interessen eine Brücke zu schlagen. Es sei aber an der fehlenden Gesprächsbereitschaft gescheitert.

Die Ausgangslage ist nicht ganz einfach. In der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde im Kanton treffen zwei Welten aufeinander, schreiben die fünf Kirchenratsmitglieder: «Hier die demokratisch legitimierte und verfasste Kirchgemeinde, die an das Gemeindegesetz gebunden ist, dort die vom Bischof eingesetzte, hierarchisch strukturierte Pastoralraumleitung, welche dem Bistum verpflichtet ist.» Es verstehe sich von selbst, dass eine solche Konstellation bisweilen anspruchsvoll sein kann, heisst es weiter.

Iris Schelbert, Ex-Stadträtin und einfaches Kirchgemeindemitglied, hat zwei Vorstösse eingebracht. Bruno Kissling

Der Kirchgemeinderat macht zudem auch gegenüber den Stimmberechtigten nicht immer den besten Eindruck. An der vergangenen Gemeindeversammlung Ende November sei dies offenkundig gewesen, sagt Iris Schelbert. Die frühere Oltner Stadträtin hat sich verwundert darüber gezeigt, dass jedes ihrer Voten als «Frontalangriff» auf den Kirchgemeinderat verstanden wurde. Anscheinend sei man nicht gewohnt, dass das Volk mitdenke und mitgestalte, so Schelbert. Dabei sei das nur Politik.

Besonders erstaunt war Schelbert, als zwei Mitglieder des Rats beim anschliessenden Apéro sich nicht unter die Stimmberechtigten mischten. «Das habe ich in meinen schlimmsten Tagen als Politikerin nicht erlebt», sagt Schelbert. So etwas könne nicht gut gehen. «Auch nach einer harten Debatte geht man nach dem offiziellen Teil wieder aufeinander zu und stösst an.»

Diese Kluft zwischen Kirchgemeinderat und Volk kam auch inhaltlich bei den ordentlichen Geschäften zum Ausdruck, als die Stimmberechtigten gleich mehrfach gegen den Mehrheitswillen des Kirchenrats entschieden. Zum einen war vorgesehen, das Verwaltungsgebäude an der Grundstrasse 4 für 100'000 Franken zu sanieren. Die Gebäudehülle, die Bodenbeläge und die WC-Anlagen sollten erneuert werden. Das fiel beim Souverän klar durch.

Gleichzeitig wurde ein Vorstoss angenommen, der den Kirchgemeinderat zur Prüfung verpflichtet, die Verwaltung von der Grundstrasse 4 auf die andere Stadtseite zur Marienkirche in den Pavillon respektive ins Pfarrhaus St.Marien zu zügeln. Das hätte laut der Erstunterzeichnerin Iris Schelbert nur Vorteile: Die Zusammenarbeit zwischen Pastoralraum und Finanzverwaltung würde verbessert und das Gebäude an der Grundstrasse auf der linken Stadtseite könnte vermietet oder gar verkauft werden.

Das Alters- und Demenzzentrum St.Martin hatte Interesse am Kauf des Gebäudes an der Grundstrasse 4, das links ans Heim angebaut ist und heute von der Kirchgemeinde als Verwaltungsgebäude genutzt wird. Bruno Kissling

Die Stiftung des benachbarten Alters- und Demenzzentrums St.Martin hätte grosses Interesse daran, das Gebäude an der Grundstrasse zu kaufen, um es etwa selbst als Verwaltungsgebäude zu nutzen. Der Kirchgemeinderat lehnte vergangenen Mai aber eine Offerte von 400'000 Franken ab. «Sichtlich unzufrieden mit dem Verlauf der Debatte» hätten die Interessensvertretungen des Alterszentrums St.Martin noch vor dem Negativentscheid des Rats die Sitzung verlassen und «bringen deutlich ihr Befremden zum Ausdruck», keine verbindliche Zusage erhalten zu haben, wie es im Protokoll heisst.

Im Kirchgemeinderat war man der Meinung, dass es politisch nicht opportun sei, die Kirchgemeindeverwaltung und das Pastoralraum-Sekretariat in St.Marien auf der rechten Stadtseite zusammenzulegen und somit alle kirchlichen Anlaufstellen auf der einen Stadtseite zu konzentrieren. Zumal der Pavillon wie auch die übrigen Räume in St.Marien bereits fremdvermietet seien. Das pfarreiliche Leben würde darunter leiden. Nicht zuletzt seien es auch rechtlich zwei verschiedene Organe.

In diesem Zusammenhang wurde dem abtretenden Martin Rieder ein Interessenskonflikt vorgeworfen. Er ist nämlich auch Vizepräsident der erwähnten Stiftung des Alters- und Demenzzentrums St.Martin, die Interesse an der Liegenschaft Grundstrasse 4 hatte. Er habe das entsprechende Postulat von Iris Schelbert mitinitiiert.

So schreibt etwa Kirchenratsmitglied Dominik Probst: «Ich persönlich erachte diesen Vorwurf als zutreffend und komme nicht davon ab, Martin Rieder vorzuhalten, dass er zeitweise die Position eines anderen Amtes im Kirchgemeinderat stärker in den Fokus stellte als seine Aufgabe im Kirchgemeinderat.» Ex-Stadträtin Iris Schelbert sagt auf Anfrage, es stimme nicht, dass Rieder das Postulat mitinitiiert habe. Seine Unterschrift ist allerdings auf dem Vorstoss zu finden.

Zum anderen wollte der Kirchgemeinderat das Erdgeschoss des Pfarrhauses fremd vermieten. Auch dagegen wehrte sich Iris Schelbert mit einem Vorstoss erfolgreich, den Rieder ebenfalls unterschrieben hatte.

Rieder selbst sagt dazu: Erstens habe er damals noch vor seinem Amt als geschäftsführender Vizepräsident als gewöhnliches Kirchenratsmitglied unterschrieben, was sein demokratisches Recht sei; und zweitens sei die Meinung von ihm im Kirchenrat schon längstens bekannt gewesen, dass er zum Beispiel für den Verkauf des Gebäudes an der Grundstrasse 4 eintreten würde. An der oben erwähnten Mai-Sitzung des Kirchgemeinderats war er allerdings dann ferienhalber abwesend.

Ferner hatte der Kirchenrat im Sinn, die Räume im Pfarreiheim St.Martin der römisch-katholischen Wohlfahrtsorganisation Caritas nicht mehr kostenlos für Sprach- und Beratungsstunden für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Der dringliche Vorstoss, der sich dagegen stellte, wurde an der Gemeindeversammlung ebenfalls überwiesen. Der Kirchgemeinderat lässt nun verlauten, dass mit der Caritas zwischenzeitlich das Gespräch gesucht und dieser weiterhin eine kostenlose Nutzung der Räumlichkeiten gewährt wurde.

Neben all den Querelen kommt ein Mitgliederschwund hinzu. Die Kirchenaustritte haben im vergangenen Jahr nochmals um knapp 18 Prozent zugenommen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das führt zu Ausfällen bei den Steuereinnahmen. In den nächsten Jahren rechnet die Kirchgemeinde mit einem weiteren Rückgang von Konfessionsangehörigen von derzeit rund 5000 auf noch 4100 Personen, wie der Finanzplan zeigt.

Zwar weist die Kirchgemeinde per Ende 2022 noch ein Eigenkapital von knapp 3,8 Millionen Franken auf. Trotzdem müsse man sich überlegen, was man sich künftig noch leisten wolle, sagt Martin Rieder. Es fehle eine Gesamtstrategie. Was bedeuten die abnehmenden finanziellen Mittel für das Personal, die Immobilien, die Liturgie? Vom Pastoralraum sei eine Arbeitsgruppe angeregt worden.

Theologe Werner Good, früher selbst langjähriges Kirchenratsmitglied, sagt, dass man dringend miteinander nach Lösungen suche. «Das Wichtigste ist, dass die Leute wieder miteinander reden.» Und in seinen Augen müsste vor allem ins Personal und in die Freiwilligenarbeit – «diese halten die Kirche lebendig» –, und nicht in die Immobilien investiert werden. Es sei zu überprüfen, welche Gebäude es heute noch für die kirchliche Nutzung brauche. Eine Frage, die zum Beispiel die Oltner Reformierten bei der Friedenskirche bereits beantwortet haben: Sie ist erstmals in diesen Wintermonaten geschlossen.

Für Iris Schelbert ist zentral, dass sich ein neues Präsidium findet. Es brauche dringend eine Person, die gegen innen und aussen hinsteht. «Die Mitarbeitenden müssen wissen, wer ihr Chef ist.» Und es sei schade, dass man manchmal die Glaubensebene mit dem Verwaltungsapparat vermische. «Wir alle zahlen Steuern und wollen wissen, was mit unseren Geldern passiert, deswegen sind wir nicht schlechtere Katholiken.»

Auf Anfrage schreiben die fünf verbliebenen Kirchenratsmitglieder, dass man in den kommenden Jahren doch mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei. Der nun bestehende Kirchenrat habe «intern ein sehr gutes und konstruktives Einvernehmen und ist gewillt und fähig, diese Herausforderungen zusammen mit der Pastoralraumleitung anzugehen». Zudem erachtet Dominik Probst entgegen den Aussagen von Martin Rieder «das Vertrauen wie auch die Wertschätzung im nun bestehenden Kirchgemeinderat als sehr gross».

In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr hat der Kirchgemeinderat vergangenen Mittwoch nun unter dem Vorsitz des amtsältesten Paul Büttiker getagt. Man versuche nun, diverse Leute direkt anzusprechen, bevor man die beiden vakanten Posten im Gremium ausschreiben werde, sagt Ratsmitglied Dominik Probst auf Anfrage. Von den verbleibenden fünf Mitgliedern wolle aber niemand das Präsidium oder das Vizepräsidium übernehmen. «Wir wollen so die Chance für einen Neuanfang nutzen», sagt Probst.

