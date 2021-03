Amtsgericht Verteidiger des Beschuldigten meint vor Gericht: «Das Opfer ist selbst der faule Fisch in der Geschichte» Gefängnis oder Freispruch für den Angeklagten? Am zweiten Prozesstag äussert sich das Opfer vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen zum Vorfall an der Oltner Mühlegasse. Philipp Kissling 16.03.2021, 21.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

12 Jahre Freiheitsstrafe unbedingt. Das fordert die Staatsanwaltschaft für den heute 49-jährigen Albin D., der in einer Januarnacht 2015 auf der Oltner Mühlegasse den damals 26-jährigen Bodgan L. (beide Namen geändert) angeschossen haben soll. Die Hauptverhandlung des Prozesses vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen ist am Dienstag zu Ende gegangen.

Aus Sicht der Anklage sprechen die Indizien eindeutig gegen den Beschuldigten, die Verteidigung hingegen widerspricht und fordert einen Freispruch. Die Forderung der Staatsanwaltschaft, Albin D. umgehend in Sicherheitshaft zu überweisen, fand beim Amtsgericht kein Gehör.

Holprige Verhandlung

Die zweitägige Hauptverhandlung verlief holprig und sorgte bei den Beteiligten zuweilen für Verwunderung. Hier ein Beschuldigter, der Fragen erst beantwortete und dann plötzlich schwieg. Dort die mutmassliche Drittperson, die nichts von ihrer Beteiligung an der Sache wissen und sich auch sonst nicht mehr äussern wollte.

Hier die zwei Experten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Basel, die getrennt voneinander Auskunft gaben über ihr Gutachten zur Kopfwunde des mutmasslich angeschossenen Opfers. Eine Kopfwunde notabene, die sie nur aufgrund von qualitativ schlechten Fotos der bereits genähten Wunde und des Berichts des Kantonsspitals Olten beurteilen mussten. Fotos der unversorgten Kopfwunde existieren keine.

Zeuge liess auf sich warten

Und schliesslich war da noch Bogdan L., das mutmassliche Opfer der Schiesserei. Er war als Zeuge vorgeladen, erschien jedoch weder am Montag noch am Dienstagmorgen früh, betrat dann aber doch noch um kurz nach 11 Uhr den Gerichtssaal. Sein Auftritt hatte Unterhaltungswert für den neutralen Beobachter, dem Amtsgericht hingegen dürfte er an den Nerven gezehrt haben.

Erst redete er sich um Kopf und Kragen, als es um sein Nichterscheinen ging. Er habe keine Vorladung bekommen, beteuerte er; und auch seine Frau habe gesagt, «Schatz, ig ha nüt becho». Bogdan L. war laut und fiel bei der Befragung dem Gericht notorisch ins Wort, bis der Amtsgerichtspräsident Claude Schibli energisch sagte:

«Jetz lose Si eifach mol zue!»

Antworten mit Aussagekraft blieb L. schuldig. «Ehrenwort, ich kann mich nicht erinnern», beteuerte er, «Herr Schibli, das ist Jahre her.» Ausserdem sei er «bsoffe gsi». Er habe die Sache abgehakt und mit dem Schützen Frieden geschlossen. «Der hat auf mich geschossen, aber heute würde ich ihm einen Kafi zahlen», meinte er und zeigte auf Albin D. Ihre Familien hätten Frieden geschlossen, keine habe von der anderen etwas zu befürchten. Ohne konkret zu werden, liess er durchblicken, von früheren Gepflogenheiten Abschied genommen zu haben. «Wissen Sie», sagte er in breitem Berndeutsch, «ich bin hier aufgewachsen, bin Vater einer vierjährigen Tochter und jetzt ein anderer Mensch. Blutrache und so führt zu nichts.»

Schuss wird als erwiesen angesehen

Es gibt in dem Fall weder Personen, die den Beschuldigten der Schussabgabe bezichtigen, noch wurden die Tatwaffe, ein Projektil oder eine Patronenhülse sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft sieht es als dennoch erwiesen an, dass in der Tatnacht der erst verbalen und tätlichen Auseinandersetzung ein Schuss folgte, der Bogdan L. am Kopf streifte.

Der Absender soll Albin D. gewesen sein, dessen Aussagen gemäss Plädoyer des Staatsanwalts «von Widersprüchlichkeiten schäumen» und der eine «erhebliche Kaltblütigkeit» an den Tag gelegt und dem Opfer «ein schnelles Ende» habe bereiten wollen. Formulierungen, die beim Beschuldigten Kopfschütteln hervorriefen.

Verteidiger spricht von «schlampiger» Untersuchung

Die Verteidigung unterstellte in ihrem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, sie stütze sich einzig auf die einst gemachte Aussage von Bogdan L. und habe sich von ihm «vor den Karren spannen lassen». L. sei alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, zurzeit seien am Obergericht gegen ihn Fälle wegen Raubs und gewerbsmässiger Erpressung hängig. Er habe nur an das Geld der Familie seines Mandanten kommen wollen.

«Das Opfer selbst ist der faule Fisch in der Geschichte»

, sagte Rechtsanwalt Camill Droll. Besagte Kopfwunde habe niemand je gesehen, auch nicht der Verfasser des Berichts am Spital Olten. Dass sein Mandant geschossen haben soll, «ist schlicht Schwachsinn». «Welches Motiv, auf einen ihm völlig Unbekannten zu schiessen, hätte er haben sollen?» Kein gutes Haar liess der Verteidiger an den Untersuchungen, die «schlampig» durchgeführt worden seien. Zudem sei das Gutachten «schlecht und fehlerhaft». Das Urteil wird den Parteien mündlich eröffnet.