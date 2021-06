Kokain-Deal: Verteidigung kritisiert Staatsanwaltschaft

Amtsgericht Olten-Gösgen Verteidigung kritisiert Staatsanwaltschaft wegen angeblichem Kokain-Deal: «Die Geschichte ist frei erfunden» Vier Albaner stehen wegen eines Kokain-Deals vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen – allerdings wurde der Stoff nie gefunden. Trotzdem fordert die Staatsanwaltschaft harte Strafen. Hans Peter Schläfli 21.06.2021, 19.37 Uhr

Vier Albaner sollen einen Deal mit 650 Gramm Kokain im Wert von 26'000 Franken durchgezogen haben (Symbolbild). Manuela Jans

Vier Männer, die im albanischen Kulturkreis erzogen wurden, müssen sich in diesen Tagen vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am 24. April 2020 sollen sie in der Region Olten einen Deal mit 650 Gramm Kokain im Wert von 26'000 Franken durchgezogen haben. Pikant: Vom fraglichen Kokain ist – im wahrsten Sinne des Wortes – nie auch nur die geringste Spur gefunden worden. «Der Fall ist speziell, weil nie eine grössere Menge Kokain gefunden wurde.» Mit diesen Worten begann Staatsanwältin Stephanie Dobler-Flury am ersten Verhandlungstag das Plädoyer der Anklage. Wenn zwei Brüder aus Albanien längere Zeit in der Region unterwegs sind, ohne in der Schweiz eine konkrete Einkommensquelle angeben zu können, dann kann durchaus der Verdacht aufkommen, dass es sich um Drogenhändler handeln könnte.

«Mutmassungen haben in einer Anklageschrift nichts zu suchen. Die Anklage stützt sich nur auf die Aussagen einer völlig unglaubwürdigen Person»,

sagte Rechtsanwalt Andreas Ehrsam, der den älteren der Brüder aus Albanien verteidigte. «Die Geschichte ist frei erfunden. Das Paket wurde demnach bei der Übergabe nicht einmal geprüft. Obwohl sich Verkäufer und Käufer nicht kannten, wurde der Deal ohne sofortige Bezahlung vollzogen. So läuft ein grösserer Drogenhandel zwischen Unbekannten niemals ab.»

In der Anklageschrift steht auch, dass die beiden Brüder aus Albanien das Kokain «auf nicht näher bekannte Art und Weise» erworben haben. Bei der Hausdurchsuchung beim als Käufer angeklagten Thurgauer wurde eine Woche nach dem vermeintlichen Deal keine Spur der 650 Gramm Kokain gefunden – auch nicht im Auto, das zum Transport gedient haben soll. Nicht einmal Spuren eines Kokainkonsums wurden beim ihm angetroffen. Die Staatsanwältin sprach zwar im Plädoyer von einem vorangegangenen Probekauf mit Test der Qualität des Kokains. Der Verteidiger bezeichnete auch dies als «reine Mutmassung ohne jeglichen Beweis.» Selbst die Haaranalyse des vermeintlichen Käufers ergab keinen Hinweis darauf, dass dieser je mit Kokain im Kontakt gestanden hatte.

Glaubwürdigkeit unklar

So steht und fällt das Verfahren mit der Glaubwürdigkeit des in der Region lebenden Mannes, der am 4. Mai zur Polizei ging, vom Deal berichtete und die Handynummern der anderen Beteiligten übergab. Er gab an, er habe Angst vor den beiden Brüdern aus Albanien gehabt; er sei bedroht und erpresst worden, deshalb sei er zur Polizei gegangen. Der Verteidiger des Hauptangeklagten nannte ein anders Motiv: «Er wollte einen lästigen Schuldner loswerden und hatte sich dabei nicht überlegt, dass er sich selber belastet.»

Der Denunziant sprach von 40 Franken als Preis pro Gramm, 26'000 Franken für den ganzen Deal. Daraus errechnete die Staatsanwältin, dass es sich um 650 Gramm handeln musste. In der Anklageschrift steht ein Reinheitsgrad von 71,2 Prozent. Einzig eine klein geschriebene Fussnote der Anklageschrift verrät, dass es sich bei den 71,2 Prozent schlicht und einfach um einen statistischen Mittelwert des im Jahr 2019 beschlagnahmten Kokains handelt. Da nie eine Analyse gemacht werden konnte, hätte es sich also auch um eine Tüte mit reinem Milchpulver handeln können.

Für den Solothurner, der beim Deal als Vermittler aufgetreten sein soll, forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten und einen Landesverweis von 6 Jahren. Zum Käufer aus dem Thurgau sagte sie, dass dieser alles leugne und keine Reue zeige. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 46 Monaten. Da er Schweizer ist, sei keine Landesverweis zu beantragen. Der kleine Bruder, der wegen Fluchtgefahr bereits 14 Monat in Sicherheitshaft sitzt, sei als Mittäter zu verurteilen, weil er das Kokain transportiert und übergeben habe. 43 Monate und ein Landesverweis von 8 Jahren seien angemessen. Für den grossen Bruder forderte die Staatsanwältin zusätzlich eine Verurteilung wegen versuchter Erpressung. «Das war nur Fluchen, keine Drohungen. Er schuldete mir 850 Franken, hat aber nie bezahlt», verteidigte sich dieser. «Unter uns Albanern sind solche Ausdrücke normal.» Für den Hauptangeklagten wurde eine Freiheitsstrafe von 56 Monaten und ein Landesverweis von 10 Jahren gefordert. Sein Verteidiger verlangte Freisprüche für seinen Mandanten und bei über 400 Tagen unrechtmässiger Untersuchungshaft eine Genugtuung in der Höhe von 82'000 Franken.

Am Dienstag geht der Prozess mit den Plädoyers der Verteidigung der drei weiteren Angeklagten weiter.