Amtsgericht Olten-Gösgen Oltner Räuberduo nach 8 Jahren verurteilt: Die Zeit heilt nicht alle Wunden 8 Jahre nach ihrer Überfallserie müssen zwei Männer ins Gefängnis. Und das, nachdem sie ihr Leben bereits in den Griff bekommen hatten. Philipp KIssling 08.06.2021, 19.00 Uhr

Langsame Amtsmühlen mahlen nicht automatisch zu Gunsten von Straftätern. Diese bittere Erfahrung machen der 33-jährige Neven* und der 26-jährige ­Kerim*. Für Taten, die auf die Jahre 2013 und 2014 zurückgehen, verurteilt das Amtsgericht Olten-Gösgen sie zu 38 respektive 31 Monaten Gefängnis.

Während Neven «unbedingt» kassiert und abzüglich der angerechneten 60 Tage Untersuchungshaft für drei Jahre hinter Gitter geht, sieht es für Kerim weniger drastisch aus; er muss acht Monate einsitzen, der Rest ist bedingt auf drei Jahre. Zusätzlich und ebenfalls bedingt wurde er wegen eines Raufhandels zu 70 Tagessätzen à 110 Franken verurteilt.

Viel früher zur Rechenschaft ziehen müssen

Die Männer hatten 2013 und 2014 verschiedene Personen in deren Wohnungen in Olten und Umgebung überfallen, sie bedroht und ihnen Marihuana und Bargeld abgenommen. Der Hauptvorwurf lautete denn auch auf mehrfachen bandenmässigen Raub, Nötigung und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein paar Gramm «Gras» und ein paar Hundert Franken als jeweilige Beute bringt Räuberduo hinter Gitter.

Nach Ansicht des Gerichts handelten die Täter «suchtgetrieben» und aus «egoistischen Motiven». Das Ziel sei in erster Linie die Beschaffung von Drogen für den eigenen Konsum gewesen. Die Beute, jeweils wenige Gramm «Gras» und ein paar hundert Franken, war vergleichsweise gering.

Dies mag ein Grund sein, weshalb Neven und Kerim die Geschehnisse im Rückblick möglicherweise verklären oder gar verharmlosen. Wenn schon, argumentierten sie bereits während der Hauptverhandlung in den Pausen, hätte man sie doch viel früher zur ­Rechenschaft ziehen müssen, nicht jetzt, acht Jahre danach, wenn sie längst die Kurve gekriegt und einen rechtschaffenen Weg eingeschlagen hätten.

Recht dilettantisch vorgegangen

So aber funktioniert der Rechtsstaat nicht. Was nicht verjährt, wird nicht automatisch milder bestraft, nur weil sich das Verfahren übermässig in die Länge zieht. Das Amtsgericht folgt im Fall von Neven und Kerim im Wesentlichen der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, auch bezüglich der Qualifikation der Taten; zum Beispiel sei die Bandenmässigkeit gegeben.

Das Gericht bezeichnete das Vorgehen der Beschuldigten als «recht dilettantisch» und stellte fest, dass sie in der Szene als Räuberbande bekannt gewesen seien, was Kerim an der mündlichen Urteilseröffnung am Dienstag mit Kopfschütteln quittierte. Immerhin spielte die Länge des Verfahrens den Angeklagten beim Strafmass in die Karten. Das Gericht stellte – natürlich, ist man versucht zu sagen – die Verletzung des Beschleunigungsgebots fest, ohne dass die Aussichten der zwei Männer nun noch düsterer wären. Weil die Taten so lange zurückliegen, reduzierte das Gericht die Strafen um die Hälfte.

Trotzdem kann das Verdikt als hart bezeichnet werden, zumal sich die Lebensumstände der Beschuldigten im Verlauf der Jahre grundlegend verändert haben. Kerim, der einst in Deutschland eine Haftstrafe abgesessen hatte, ist mittlerweile erfolgreich im Beruf, will heiraten und das Geschäft des Vaters übernehmen.

Urteil ist Klotz am Bein

Die Umstände, die das Urteil mit sich bringt, werden ihn bremsen, dank der zu zwei Drittel bedingt formulierten Strafe dürfte er aber schon bald wieder Fahrt aufnehmen.

Schlimmer kommt es für Neven, den das Gericht als treibende Kraft der Bande sieht. Der 33-Jährige ist Vater und lebt mit der Mutter seiner vierjährigen Tochter zusammen. Das Gericht stellte ihm trotzdem eine schlechte Prognose aus und kam zum Schluss, dass eine Geldstrafe nichts bringen würde, weshalb die Dauer der Freiheitsstrafe entsprechend ausfiel.

Die Verfahrenskosten in Höhe von 28'000 Franken gehen ebenfalls zu Lasten der Beschuldigten. Die Rechnung für die amtlichen Verteidiger in der Höhe von rund 30'000 Franken übernimmt der Kanton Solothurn, zumindest vorerst. Sollten Neven und Kerim innerhalb der nächsten zehn Jahre zu Geld kommen, könnte der Staat einen Teil der Kosten zurückfordern.

* Namen geändert