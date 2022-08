Amtsgericht Olten-Gösgen Nach Unfall zwischen einem Autofahrer und einer E-Bikerin: Ein Augenschein sollte Klarheit über den Hergang verschaffen Vor fast zweieinhalb Jahren geschah beim Kreisverkehr bei der Motorfahrzeugkontrolle in Olten ein Unfall zwischen einem Automobilisten und einer E-Bikerin. Das Amtsgericht Olten-Gösgen hat nach einer Unfallrekonstruktion vor Ort ein Urteil gefällt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kreisverkehr bei der Motorfahrzeugkontrolle in Olten ereignete sich der Unfall vor fast zweieinhalb Jahren. Bruno Kissling

Immer mehr E-Bikes sind auf den Schweizer Strassen anzutreffen – und die Unfälle mit ihnen häufen sich. Manche E-Bikes fahren bis zu 25 Stundenkilometer. Und dann gibt es solche, die bis zu 45 Stundenkilometer auf den Tacho bringen. Marc Kipfer, Mediensprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung, fasste vor kurzem dieser Zeitung gegenüber die E-Bike-Unfallstatistik im vergangenen Jahr zusammen:

«Es gab jede Woche im Schnitt zehn Schwerverletzte, die mit einem E-Bike verunfallt sind oder eine Kollision hatten. Und etwa jede dritte Woche einen tödlichen E-Bike-Unfall.»

Das Amtsgericht Olten-Gösgen musste am Mittwoch über eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln entscheiden. Das Besondere: Am Unfallort fand ein Augenschein statt, bei dem versucht wurde, das Vergehen zu rekonstruieren. Beim Augenschein wurde angemerkt, dass sich am Radius des Kreisels seit dem Unfall vor fast zweieinhalb Jahren nichts geändert habe.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag des 29. April 2020 beim Kreisverkehr bei der Motorfahrzeugkontrolle in Olten, zwischen einem Automobilisten und einer E-Bike-Fahrerin. Diese hat leichte Verletzungen und einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Beide Verkehrsteilnehmenden sind im Pensionsalter. Der Automobilist war mit einem Lieferwagen unterwegs; die Velofahrerin mit einem E-Bike, das bis zu 25 Stundenkilometer fahren kann.

Beschuldigte bremste sofort und leistete Hilfe

Vom Rötzmattweg herkommend, habe der beschuldigte Autofahrer vor dem Kreisel angehalten, um einem Velofahrer, der sich bereits im Kreisel befand, den Vortritt zu gewähren. Anschliessend wollte der Fahrzeuglenker in die Bornfeldstrasse einbiegen. Bei der Einfahrt im Kreisel habe er die E-Bikerin übersehen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden.

Der Fahrzeuglenker liess sein Auto stehen und half der verletzten E-Bikerin. Bruno Kissling

Der Fahrzeuglenker schilderte, dass er die Velofahrerin nicht habe sehen können, da sie parallel zu einem Auto fuhr, das dann aber abgebogen sei. Ob er die E-Bikerin touchiert habe, konnte er nicht mehr genau sagen.

In seiner Erstaussage habe der Beschuldigte gesagt, dass er die Lenkerin frontal-seitlich gestreift habe. Der Fahrzeuglenker habe infolge des Unfalls sofort gebremst, das Auto an der Unfallstelle stehen gelassen und sich um die Velofahrerin gekümmert.

Die E-Bike-Fahrerin erklärte vor Ort, dass sie im Kreisverkehr immer in der Mitte fahre und sie angehalten habe, bevor sie hineinfuhr, um zu schauen, ob Linksverkehr komme. Erst als sie gesehen habe, dass kein Auto hineinfahre, sei sie in den Kreisverkehr gefahren.

Keine grobe Verletzung der Verkehrsregeln

Im Gerichtssaal fiel anschliessend das Urteil: Der Automobilist hat sich der einfachen und nicht der groben Verletzung der Verkehrsregeln strafbar gemacht und muss eine Busse in Höhe von 400 Franken zahlen. Das Gericht geht davon aus, dass die Sicht des Automobilisten verdeckt war, er die E-Bike-Fahrerin nicht sehen konnte und es dadurch zu einer Kollision kam.

Das zuständige Strassenverkehrsamt im Kanton, in dem der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat, hat einen mittelschweren Fall der Verletzung der Verkehrsregeln geltend gemacht. Der Führerausweis wurde dem Fahrzeuglenker bereits am 30. Juli 2020 für einen Monat entzogen.

Ein Blick auf die vom Bundesamt für Strassen publizierte Karte auf dem Geoportal zeigt: Im Kreisverkehr bei der Motorfahrzeugkontrolle gab es im Juni 2016 schon mal einen Einbiegeunfall mit Leichtverletzten. Bei diesem Unfall war aber eine Person zu Fuss und nicht mit dem Velo unterwegs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen