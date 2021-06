Angeblicher Kokain-Deal in Olten: Indizien angezweifelt

Amtsgericht Olten-Gösgen Kokain-Deal: Verteidigung zweifelt die Indizien der Staatsanwaltschaft an und fordert Freisprüche Vier Männer sollen ein Kokain-Deal in der Region durchgezogen haben – die Verteidigung fordert Freisprüche und eine Geldstrafe. Hans Peter Schläfli 22.06.2021, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Prozess vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen geht es um 650 Gramm Kokain, das gehandelt worden sein soll (Symbolbild). Susann Basler

Vier Männer müssen sich wegen eines Drogendeals, der sich am 24. April 2020 in der Region abgewickelt haben soll, vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Ein Solothurner und ein Thurgauer aus dem albanischen Kulturkreis lernen sich in Liestal beim illegalen Pokerspiel kennen. Sie beschliessen, dass sie einen grossen Drogendeal durchziehen wollen. Tage später vermittelt der Solothurner ein Treffen zwischen den Verkäufern, zwei Brüdern aus Albanien, die der Thurgauer Käufer noch nie gesehen hatte. Einen Test der Qualität der Droge gab es nicht. Bei der Übergabe soll der Verkäufer ein Paket mit 650 Gramm Kokain in das Auto geworfen haben. Eine Übergabe der vereinbarten 26'000 Franken gab es nicht. Am 4. Mai geht der Solothurner Vermittler zur Polizei und denunziert die drei anderen. Er sagt, er werde vom Verkäufer bedroht und habe Angst. Daraufhin macht die Polizei beim Käufer im Thurgau eine Hausdurchsuchung, findet aber nicht die geringste Spur von Kokain. Trotzdem wird der Thurgauer 42 Tage in Untersuchungshaft genommen. Die beiden albanischen Brüder sitzen mittlerweile seit 413 Tagen in Sicherheitshaft.

«Es ist wesentlich, dass die Aussagen in den Chat-Nachrichten mit den Resultaten der Nachverfolgung der Handy-Standorte übereinstimmen und der zeitliche Ablauf passt»,

lieferte Staatsanwältin Stephanie Dobler-Flury zwei Indizien für die Glaubwürdigkeit des Denunzianten.

Die Verteidigung hielt dagegen.

«Es ist nicht erwiesen, dass tatsächlich Kokain die Hand wechselte. Zudem wurde nie bezahlt, vermutlich, weil es sich um eine andere Substanz handelte»,

sagte Rechtsanwalt Dominik Schnyder, der den Solothurner Denunzianten verteidigte. An ihm bleibt nun wohl definitiv der eingestandene Versuch, einen Drogendeal zu vermitteln, hängen. Der Verteidiger plädierte für eine Geldstrafe auf Bewährung.

Für die drei anderen Angeklagten fordert die Verteidigung Freisprüche und für die Zeit im Gefängnis eine übliche Genugtuung von 200 Franken pro Tag. Rechtsanwalt Dominik Probst, der den jüngeren der beiden Brüder aus Albanien vertrat, brachte es auf den Punkt: «Die Handydaten belegen, dass sie zu den fraglichen Zeiten in derselben Gegend waren, aber nicht unbedingt am selben Ort. Und sie haben sich ganz sicher nicht gemeinsam in einem Auto fortbewegt.» Mit den Chat-Konversationen könne man nichts beweisen. «Dass irgendetwas gemauschelt wurde, das darf man annehmen. Wir wissen aber nicht, was es war. Es gibt keine hieb- und stichfesten Beweise. Die Indizienkette lässt gewaltige Zweifel an der Darstellung der Staatsanwaltschaft offen.»

Das Urteil wird vermutlich Anfang kommende Woche mitgeteilt.