Amtsgericht Olten-Gösgen «Ich kann mir nicht erklären, wie jemand dieses Geld aus der Bank tragen konnte» In zwei Oltner Banken soll eine frühere Angestellte knapp 220'000 Franken in Münz und an Kleinkrediten ergaunert haben. Hans Peter Schläfli 29.03.2021, 05.00 Uhr

Insgesamt 143'000 Franken an Münz soll eine Angestellte über drei Jahre abgezweigt haben. Themenbild: Martin Ruetschi/KEYSTONE

Von 2014 bis 2017 soll eine Angestellte der Oltner Filiale der früheren Coop Bank, heute Bank Cler, insgesamt 143'000 Franken in ihre eigene Tasche abgezweigt haben. Zudem wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen vor, sie habe sich bei der Cembra Money Bank Kleinkredite in der Höhe von 74'000 Franken erschlichen. Ist es vorstellbar, dass eine Schalterangestellte während zweieinhalb Jahren Bargeld aus einer Schweizer Bank heraustragen kann, ohne dass es jemand bemerkt? Nein, unvorstellbar – könnte man meinen, aber bei der Oltner Filiale der Bank Cler soll genau das passiert sein. Mehr als 83'000 Franken fehlten am Ende auf dem Münzkonto. Während zweieinhalb Jahren hatte niemand das fehlende Münz bemerkt.

«Ich kann mir nicht erklären, wie jemand dieses Geld aus der Bank tragen konnte», sagte die Angeklagte Fabiola P.* vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. «Wir hatten ab und zu Differenzen in der veralteten Münzzählmaschine, aber niemals in dieser Grössenordnung. Es waren immer zwei Personen präsent, man war nie alleine.» Amtsrichter Markus Meyer wollte es genauer wissen: «Wie kann es sein, dass es niemandem aufgefallen ist, dass in der Maschine so viel Geld sein sollte, das gar nicht dort war?» Die Antwort der Angeklagten ist peinlich für die Bank: «Es gab immer mehrere volle Boxen, die unter dem Tisch gestapelt waren.»

Hier setzte bei diesem Anklagepunkt die Strategie der Verteidigung an. Während zweieinhalb Jahren habe nie jemand die Münzkisten kontrolliert. «Es ist unverständlich, dass sich die Untersuchungen nur auf meine Mandantin konzentriert haben.» Alle acht Angestellten kämen für diesen Diebstahl infrage, sagte Rechtsanwalt Andreas Miescher. «Ich kann zwar nicht beweisen, dass es jemand anderes war, aber die Staatsanwaltschaft kann auch nicht bewiesen, dass es die Angeklagte war.»

Der «rauchende Colt» im Kleiderschrank

Beim Anklagepunkt der Veruntreuung bezeichnete Staatsanwalt Domenic Fässler die bei der Hausdurchsuchung im Kleiderschrank der Angeklagten vorgefundenen Bankdokumente als «rauchenden Colt», also einen heissen und eindeutigen Beweis. Denn ausgerechnet die drei Dokumente für unberechtigte Barbezüge von fremden Konten, zusammen waren es 50'000 Franken, lagen dort versteckt. «Ich habe diese unterschriebenen Belege gefunden und ich hatte Angst, dass man mir etwas unterschieben wollte», sagte Fabiola P. dazu. «Man hat mir unterstellt, dass ich diese Belege nie ausgedruckt hätte, deshalb habe ich diese als Beweis bei mir aufbewahrt.»

Sie habe aber diese illegalen Bezüge nicht getätigt, obwohl diese mit ihrem Login der Bank verbucht wurden.

«Es war normal, dass andere Bankberater mein Login nutzten. Als ich in den Ferien war, habe ich das Login auch einmal telefonisch an meinen Chef weitergegeben.»

Tatsächlich sei im System die Zeitbeschränkung illegalerweise ausgeschaltet gewesen, führte der Verteidiger aus. «Hatte sich jemand an einem Arbeitsplatz eingeloggt, arbeiteten alle möglichen Angestellten an diesem Arbeitsplatz weiter. Die Systemdaten sind deshalb als Beweis wertlos.»

Beim dritten schweren Vorwurf, sie habe Urkunden gefälscht und unter dem Namen des Vaters des Ex-Freundes und mit gefälschten Papieren des Ex-Freundes bei ihrem früheren Arbeitgeber Cembra Money Bank Kleinkredite in der Gesamthöhe von 74'000 Franken ergaunert, wollte die Angeklagte keine Aussagen machen. Dies, weil es sich um Personen handle, mit denen sie ein enges Verhältnis pflegte. Der Staatsanwalt warf ihr vor, insgesamt 36 Unterschriften nachgeahmt und 48 Dokumente gefälscht zu haben. Der Verteidiger konterte, im Gutachten dazu stehe lediglich, dass es wahrscheinlicher sei, dass die fraglichen Unterschriften nachgeahmt wurden, als dass sie durch die tatsächlich berechtigten Person gemacht wurden. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit reiche nicht als Beweis.

«Es handelt sich um eine raffinierte und skrupellose Person, die ihr Fachwissen als Bankangestellte nutzte, um sich illegal zu Geld zu beschaffen», sagte Staatsanwalt Fässler im Plädoyer der Anklage. Er forderte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, von denen 6 Monate unbedingt verbüsst werden müssten. Verteidiger Andreas Miescher sprach dagegen von einer Vorverurteilung seiner Mandantin, gegen die weiteren möglichen Verdächtigen habe es nie Untersuchungen gegeben. Er forderte Freisprüche in allen Punkten.

Die öffentliche Urteilsverkündung des Amtsgerichtsfalls ist auf diesen Mittwoch angesetzt.

* Name von der Redaktion geändert.