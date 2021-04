Amtsgericht Olten -Gösgen Abgehauen und Kokain in Topqualität verloren Mutmasslicher Drogendealer aus Guinea stand vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Bei einer Polizeikontrolle ist er nach einem Gerangel mit der Polizei abgehauen und verlor dabei seine Tasche mit einer beträchtlichen Menge Kokain. Philipp Kissling 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

War der angeklagte Ghanaer tatsächlich beim Kokaindeal dabei? Das Amtsgericht Olten-Gösgen hat zu entscheiden (Symbolbild Archiv).

Manuela Jans

Er stammt aus Guinea und wurde am 1. Januar 1995 geboren. Vielleicht aber auch am 12. Dezember 1997, genau weiss das niemand, denn Amadou* besitzt keine Papiere. Gemäss Staatsanwältin Sarah Amrein existieren «mindestens fünf Identitäten».

Am Mittwoch hatte Amadou vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen zu erscheinen, um sich in der Hauptsache für einen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Konkret soll er am 27. März 2019 um zirka 23.30 Uhr im Gebiet der Kantonsschule in Olten in das Auto von Thomas* gestiegen sein, um dem heute 38-jährigen Schweizer Kokain zu verkaufen. Thomas sagte als Auskunftsperson vor Gericht, er habe an dem 27. März vorgängig einen gewissen Mario* angerufen, um seine Absicht, «1 Gramm Kokain zu kaufen», kundzutun.

Am vereinbarten Treffpunkt erschien dann nicht Mario, sondern Amadou. Das zumindest behauptet die Staatsanwaltschaft. Amadou bestreitet, in den Deal involviert gewesen zu sein, den Käufer je gesehen zu haben. Thomas seinerseits kann nicht zweifelsfrei sagen, ob tatsächlich Amadou neben ihm Platz nahm; es sei Nacht gewesen, er habe den Mann nur von der Seite gesehen und nach kurzer Fahrt seien sie von der Polizei angehalten worden.

Wäre bei der Kontrolle alles normal verlaufen, hätten die Handschellen umgehend geklickt, zumindest bei Amadou. Ein Blick in dessen mitgeführte Tasche hätte eine beträchtliche Menge Kokain offenbart. Aber es lief eben nicht normal, denn Amadou stieg aus dem Auto und machte sich nach einem Gerangel mit dem Polizisten aus dem Staub. Dabei verlor er nicht nur seine Mütze, sondern auch die Tasche mit 248 Gramm Kokain. Erst gut zwei Wochen später ging er der Polizei ins Netz. Thomas kassierte für den geplanten Kokainkauf einen Strafbefehl, den er akzeptierte.

DNA und Fingerabdrücke massgebend

Amadou stritt nach der Verhaftung zunächst alles ab. Erst als ihm bewusst wurde, dass ein Freund, von dem er sich ein Alibi erhoffte, von den Behörden vernommen werden sollte, gab er zu, am 27. März in Olten gewesen zu sein und dort auch mit Mario zu tun gehabt zu haben. Für die Staatsanwaltschaft ist erwiesen, dass es Amadou war, der Thomas Drogen verkaufen wollte und vor der Polizei flüchtete. Die Anklage stützt sich unter anderem auf dessen DNA, die auf der Mütze nachgewiesen wurde und auf Fingerabdrücke, die auf der Plastikverpackung der Drogen sichergestellt worden waren. Der Antrag der Staatsanwaltschaft lautet auf 28 Monate Freiheitsstrafe und 80 Tagessätze à 10 Franken.

Strafverschärfend wirken soll der Widerruf einer bedingten Strafe aus einem Urteil von 2015. Amadous amtlicher Verteidiger, Samuel Neuhaus, fordert einen Freispruch vom Hauptvorhalt der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die von der Staatsanwaltschaft ins Feld geführten Beweise bestätigten keineswegs eindeutig die Anwesenheit seines Mandanten in der Tatnacht. Amadou habe hingegen gegen das Aufenthaltsrecht verstossen und die Ausgrenzungsverfügung, wonach ihm das Betreten des Kantons Solothurn untersagt gewesen wäre, missachtet.

Die Verteidigung fordert eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten und eine Entschädigung für 357 Tage Überhaft in der Höhe von 35'700 Franken.





* Name geändert