Amtei Olten-Gösgen: Grüne steigen mit Duo ins Nationalratsrennen

Amtei Olten-Gösgen Nationalratswahlen: Grüne schicken Oltner Duo ins Rennen Mit dem bisherigen Felix Wettstein und Kantonsrätin Marlene Fischer, beide aus Olten, werben die Grünen der Amteipartei um zwei Mandate im Nationalrat. 21.02.2023, 18.58 Uhr

Felix Wettstein und Marlene Fischer. zvg

Die Grünen der Amtei Olten-Gösgen gehen mit zwei Kandidierenden ins Rennen um Sitze im nationalen Parlament, wie die Partei mitteilt. Nominiert wurden Kantonsrätin Marlene Fischer (Olten) und Nationalrat Felix Wettstein (Olten). Am Nominationsanlass der Amteipartei gaben die beiden Einblicke in Themen, die sie in Bern vorantreiben möchten.