Am 25. September Das Kunstmuseum Olten war nie wirklich als Museum konzipiert - und ist mittlerweile in einem prekären Zustand Das in den 50er-Jahren eröffnete Kunstmuseum Olten ist mittlerweile ein Flickwerk, über dessen Zukunft am 25. September abgestimmt wird. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 21.08.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kuratorin und stellvertretende Direktorin des Kunstmuseums Olten, Katja Herlach, weist im Gemälde-Depot-Keller auf die prekären Platzverhältnisse und auf den schlechten Gebäudezustand hin. Denise Donatsch

Die Stimmung im Kunstmuseum Olten war dieses Wochenende während des Abschlussevents der Sommerausstellung "Put on Your Red Shoes" angespannt. Dies, weil allen Mitarbeitenden des Hauses bewusst ist, was für sie am 25. September auf dem Spiel steht. An diesem Tag entscheidet nämlich die Oltner Bevölkerung darüber, ob der Projektierungskredit zum neuen Kunstmuseum zustande kommt oder nicht.