Alternatives Kulturlokal Eröffnung des APA KultA in Olten aufgrund Lieferverzögerungen verschoben Der Verein Aktion Platz für Alle richtet im ehemaligen Kino Camera in Olten ein alternatives Kulturlokal ein. Doch die geplante Eröffnung im Herbst musste wegen Lieferverzögerungen verschoben werden. Felix Ott 29.09.2021, 05.00 Uhr

Im Dezember könnten die Türen des APA KultA, nach Lieferverzögerungen endlich für Besucher geöffnet werden. Felix Ott (Archiv)

Seit dem 1. Dezember 2020 wird im ehemaligen Kino Camera in Olten fleissig umgebaut. Der Verein Aktion Platz für Alle (APA) will dort in einem alternativen Kulturlokal eigene Konzerte und Veranstaltungen durchführen. Aber auch andere sollen die Möglichkeit bekommen, Anlässe mit geringem Risiko zu organisieren.