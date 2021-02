Oltner Stadtratswahlen 2021 Kandidat Nils Löffel: «Alle grösseren Projekte sind ein Must-have» Nils Löffel von Olten jetzt! setzt sich für ein fortschrittliches und gesellschaftsliberales Olten ein und will die Steuern sozialverträglich erhöhen. Im Interview mit dieser Zeitung sagt der Stadtratskandidat, welche Bauprojekte er für nötig hält. Interview: Fabian Muster 05.02.2021, 05.00 Uhr

Nils Löffel steht auf dem Bifangplatz, in dessen Nähe er fünf Jahre gewohnt hat. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Aufgewachsen ist Nils Löffel auf dem Land in Linden BE im Emmental. Mit 18 kam er nach Olten, weil die Stadt so schön in der Mitte lag zwischen seiner Lehre als Mediamatiker in Zürich und der Berufsschule in Biel – und er blieb hier hängen. Der heute 31-Jährige lebte immer auf der rechten – der «coolen» – Stadtseite und leitet heute als studierter Sozialarbeiter die Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen beim Kanton. Als seine Hobbys bezeichnet der Präsident des Kulturvereins Coq d’Or Konzerte veranstalten und konsumieren. Daneben schaut er Fussball- und Basketballspiele im TV.

Mitgründer und Präsident von Olten jetzt! Politisiert wurde Nils Löffel in Olten durch das Referendum gegen die Aufhebung des Reglements zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus im Jahr 2016. Er war im Komitee und half, Unterschriften zu sammeln. Im November 2016 war er Mitgründer von Olten jetzt! und führt die neue Partei seither als Präsident. Bei den Gemeindeparlamentswahlen im April 2017 trat er als Kandidat an und landete auf dem fünften Platz hinter den vier Gewählten. Derzeit sitzt er als Delegierter im Zweckverband Abwasserregion Olten. (fmu)

Warum haben Sie den Bifangplatz für das Foto ausgewählt?

Nils Löffel: Ich habe fünf Jahre am Bifangplatz mit Blick auf den Fussgängerstreifen über die Aarauerstrasse gewohnt. Für mich symbolisiert der Ort das Olten, das ich erlebte, als ich hierherzog: das starke Selbstverständnis, eine Stadt zu sein, das Multikulturelle, die Rohheit, die hohen Wohnhäuser mit vielen Bewohnern auf wenig Raum – aber gleichzeitig existiert ein paar Schritte weiter weg mit der Bifangwiese eine kleine Oase, wo sich im Sommer immer viele Leute aufhalten.

Sie würden gewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht warum aufs politische Tapet?

Es muss dem Stadtrat gelingen, besser seine Vision zu verkaufen, welche Vorstellung man hat von dieser Stadt, wohin man will und wie Olten in Zukunft aussehen soll. Und darauf basierend strategischer plant, welche Themen in dieser Vision Platz haben und welche nicht. Zurzeit sieht es dagegen oft wie ein Flickenteppich aus.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton, etwa für Kultur- und Gastrobetriebe, ergreifen müssen?

Grundsätzlich hätte die Stadt mehr machen können, auch wenn es nicht ganz einfach ist, die verschiedenen Massnahmen auf unterschiedlicher Ebene unter einen Hut zu bringen. Für mich zentral ist die Wertschätzung und die klare Kommunikation gegenüber der Kultur und dem Gewerbe, dass wir als Stadt für euch da sind und euch unbürokratisch unterstützen – nicht unbedingt immer nur finanziell –, sondern indem etwa die Gastrobetriebe möglichst rasch mehr Raum für Aussenwirtschaften erhalten, wie dies ja auch geschehen ist. Solche Sachen hätte man sicher noch verstärkt tun können. Und im Kulturbereich sind gerade die Kürzungen respektive verzögerten Auszahlungen an Kulturinstitutionen in der Coronakrise ein No-Go – vor allem für eine Stadt, die sich damit brüstet, ein gutes kulturelles Angebot zu haben.

Müsste die Stadt generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Im Sport ist die finanzielle Unterstützung sicher da, vor allem in der Sparte Eishockey. Die Frage ist, ob die Stadt bei anderen Sportvereinen auch noch finanziell aufstocken könnte. Ich meine tendenziell Ja.

Und bei der Kultur?

Bei der städtischen Kultur wie dem Stadttheater nimmt Olten genügend Geld in die Hand. Im Bereich der Alternativ- und der Jugendkultur müsste sie hingegen sicher noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Da reichen die 24'000 Franken an freien Beiträgen pro Jahr einfach nicht aus.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Entweder erhöht die Stadt die Einnahmen oder man verschuldet sich stärker. Da ist sicher ein Abwägen nötig, welchen Weg die Stadt gehen soll. Ich könnte mir zum einen eine höhere Verschuldung vorstellen, weil die Stadt in den vergangenen Jahren in diesem Bereich sehr zurückhaltend handelte. Zum anderen werden wir in den nächsten Jahren sowieso nicht darum herumkommen, den Steuerfuss zu erhöhen. Es gibt neben den beiden genannten Entwicklungsinvestitionen immer wieder solche für den Werterhalt. Eine Steuererhöhung müsste aber sozialverträglich umgesetzt werden, damit Personen vom (unteren) Mittelstand nicht noch mehr belastet würden.

Wie soll die Stadt die Ausfälle wegen der Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Die Ausfälle wegen der Unternehmenssteuerreform kommen nicht überraschend: Das Problem dieser Vorlage ist, dass damit die Steuerbelastung kommunal, aber auch kantonal für Firmen um 50 Prozent gesenkt wurde. Wie bei den natürlichen Personen wird die Stadt auch bei den juristischen Personen in den nächsten Jahren nicht um eine Steuererhöhung herumkommen. Die Firmen sollen ihren Anteil an der Infrastruktur leisten, da sie ebenfalls davon profitieren – etwa von einem neuen Bahnhofplatz. Wir werden diese Ausfälle aber nie mehr 100 Prozent kompensieren können, das ist nicht realistisch. Es ist leider eine Tatsache, dass wir dieses Geschenk an die Unternehmen gemacht haben. Daher wird die Stadt als Ausgleich viele Leute überzeugen müssen, nach Olten zu ziehen, um hier Steuern zu zahlen.

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten in den nächsten Jahren leisten?

Als Politikerin und Politiker sollte man sich fragen, welches Angebot Olten der Bevölkerung im Jahr 2030 bieten soll. Aus meiner Sicht sind alle grösseren Projekte wie ein neues Badi-Garderobengebäude, ein Bühnenhaus im Stadttheater und eine Stadtteilverbindung Olten SüdWest ein Must-have. Wir müssen uns einfach überlegen, wie wir diese finanzieren wollen. Und zum neuen Schulhaus Kleinholz gehört eine Dreifachturnhalle – das sehen wir gerade jetzt, wenn die Stadthalle als Impfzentrum benützt wird und Schulen und Vereine dieses Gebäude für mehrere Monate nicht nutzen können.

Was soll mit dem ehemaligen Kunstmuseums-Gebäude geschehen?

Grundsätzlich: Es kommt nicht infrage, dass dieses Gebäude verkauft wird, weil es an einem zentralen Ort steht, das der Stadt viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Mir schwebt eine Mischnutzung vor, wobei nicht der Konsum im Vordergrund stehen soll. Im Parterre könnte ich mir ein Projekt wie ein Generationen-Café mit Coworking und Atelierräumen vorstellen; in den Obergeschossen günstigen Wohnraum.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung?

Es ist richtig, dass die Bevölkerung darüber abstimmen kann. Der Stadtrat hat die Vorlage aus meiner Sicht schlecht vorbereitet. Es schien so, als ob der Entscheid schon klar war, bevor das Gemeindeparlament darüber befinden konnte. Daher kann ich persönlich nicht beurteilen, ob es in Olten ein Krematorium braucht oder nicht.

Nach dem Aus des geplanten Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem ehemaligen Minigolfareal entstehen?

Das angedachte Projekt einer Pumptrack-Anlage finde ich sehr spannend, weil es sich vor allem auch an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Bei der Jugendförderung hat die Stadt nämlich generell hohen Nachholbedarf.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest geht es nicht vorwärts: Der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, steht wegen Beschwerden vor dem Regierungsrat und in der bisherigen Überbauung sind rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier stärker beleben?

Es muss uns gelingen, Olten SüdWest mit der geplanten Stadtteilverbindung aber auch via bestehende Zugänge besser mit der Stadt zu verbinden. Derzeit ist es ein isoliertes Quartier zwischen Umfahrungsstrasse und einem Hoger. Wer nicht dort wohnt, geht kaum dorthin. Zudem muss die Oltner Bevölkerung lernen, nicht nur negativ über Olten SüdWest zu sprechen, sondern dem Quartier auch eine Chance geben.

Die Ortsplanungsrevision steht an, welche die Verdichtung nach innen vorschreibt. Sollte auch Bauland ausgezont werden?

Olten wird bevölkerungsmässig wachsen. Dieses Wachstum soll aber innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets passieren und nicht auf der grünen Wiese. Daher bin ich absolut dafür, dass Bauland ausgezont wird.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein, wie der Stadtrat kürzlich kommuniziert hat. Was halten Sie davon?

Der Stadtrat hat den vom Gemeindeparlament überwiesenen Volksvorschlag zum Klimanotstand, aber auch die überparteiliche Motion zur CO 2 -Reduktion ernst genommen und ein gutes Signal gegen aussen gesandt. Es ist aber ernüchternd, dass mit dem Jahr 2040 ein Ziel gesetzt wurde, welches die Stadt ohne grosse Anstrengungen und ohne grosse zusätzliche Investitionen in erneuerbare Energien erreicht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Stadtrat mutiger und innovativer gewesen wäre und gesagt hätte, wir wollen bis 2030 oder 2035 klimaneutral sein.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Zum einen kommt der schlechte Ruf sicher auch daher, dass man als Bewohner dieser Stadt oft vergisst, wie cool Olten eigentlich ist – und diesen Gedanken zu wenig nach aussen trägt. Zum anderen erhalten wir derzeit mit der Aufwertung des Aarebereichs mit Ländiweg und linkem Aareufer zwischen Gäubahnbrücke und Badi eine neue Visitenkarte. Wenn dies realisiert ist, wird sich meiner Meinung nach die Haltung gegenüber Olten sofort ändern, weil die Leute dann bei einem kurzen Aufenthalt sehen, was wir hier für ein Bijou haben.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Welcher wäre das?

Wir sollten als Stadt mutiger sein und in vielen Projekten eine Vorreiterrolle übernehmen. Es gibt Beispiele wie die Klimastrategie oder der hängige Vorstoss von Olten jetzt! zur Legalisierung von Cannabis. Hier kann Olten zeigen, dass man fortschrittlich und gesellschaftsliberal denkt.