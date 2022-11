Marc Elsberg: Bestsellerautor spricht in Olten über Blackout

Region Olten Bestsellerautor Marc Elsberg vor dem Industrie- und Handelsverein über ein Strom-Blackout: «Alle Bereiche sind davon betroffen» Bestsellerautor Marc Elsberg sprach an der Herbstversammlung des Industrie- und Handelsvereins Region Olten über einen längeren Stromausfall – mit erschreckenden Folgen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 10.11.2022, 23.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was geschieht, wenn der Strom für mehrere Wochen ausfällt? Das beschreibt Marc Elsberg in seinem Buch «Blackout. Morgen ist es zu spät». Bild: Pius Amrein

Man stelle sich vor: Es gibt in Europa einen längeren Stromausfall, einen sogenannten Blackout. Von den elektronischen Geräten über die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln bis hin zur Klospülung: Ohne Strom funktioniert nichts mehr. Was würde in den nächsten Tagen und Wochen geschehen?

Marc Elsberg bei seinem Vortrag im Stadttheater Olten. zvg/Reto Spiegel

Genau das hat der Österreicher Marc Elsberg in seinem Beststellerroman «Blackout. Morgen ist es zu spät» beschrieben. Was gerade in heutiger Zeit erschreckend aktuell tönt, hat der 55-Jährige schon vor zehn Jahren publiziert – das Buch kam erstmals im Jahr 2012 heraus.

Mit Elsberg hat der Industrie- und Handelsverein Region Olten für seine traditionelle Herbstversammlung einen Glückstreffer gelandet. Vor dem Ukrainekrieg als Referent verpflichtet, mit dem Europa erst so richtig vor Augen geführt wurde, wie abhängig unser Gesellschaftssystem von günstiger Energie ist, ist Elsberg inzwischen ein gefragter Mann in Wirtschaft, Politik und Medien.

Marc Elsberg (Mitte) mit einem Teil des Vorstandes des Industrie- und Handelsvereins Region Olten (von links): Stephan Glättli, Präsident Urs Nussbaum sowie Peter Eggimann (2. von rechts) und Toni Zaugg (ganz rechts). zvg/Reto Spiegel

An diesen Beispielen verdeutlichte Elsberg den Blackout

«Alle Bereiche sind von solch einem Ereignis betroffen», machte Elsberg den über 200 Anwesenden am Donnerstagabend im Oltner Stadttheater klar. Das heisst: die gesamte Bevölkerung. Was geschehen würde, wenn der Strom mehrere Wochen ausfiele, führte er in einigen Beispielen aus: Die Kühe in den grossen Agrarbetrieben würden nicht mehr gemolken, bekämen kein Futter mehr und würden verhungern – weil auch für Notschlachtungen das Personal und die Mittel fehlten.

Alle Fahrzeuge stünden still, weil die Zapfhähne bei den Tankstellen mit Strom betrieben werden, die gesamte Versorgung würde zusammenklappen, es käme zu Plünderungen, die Kriminalität blühte. Auch die mit Notstromaggregaten ausgerüsteten Einrichtungen wie Krankenhäuser könnten bei einem solchen Szenario nicht mehr als ein paar Tage weiterfunktionieren.

Für Lesemuffel: Es gibt auch eine Verfilmung des 800-Seiten-Buches

Für sich hat Elsberg nach der Recherche einige Schlüsse gezogen: Er lagert inzwischen Wasser, Konserven, Transistorradio und Taschenlampe bei sich zuhause. Und zu unserem Gesellschaftssystem sagte er:

«Wir müssen dafür sorgen, dass es resilienter und nachhaltiger wird.»

Ein reales Beispiel: Ein einziges blockiertes Schiff im Suezkanal bringt die weltweiten Lieferketten durcheinander.

Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi, die auch dem lokalen Elektrizitätswerk vorsteht, hatte den 800 Seiten dicken Thriller an einem Wochenende verschlungen – ihr war danach schon etwas mulmig zumute. Für Lesemuffel: Inzwischen gibt es das Buch auch als Miniserie mit den deutschen Schauspielern Moritz Bleibtreu und Heiner Lauterbach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen