Unbekannte Substanz Türen und Fenster schliessen: Warnung wegen Chemie-Zwischenfall in Däniken In Däniken ist es am Dienstagabend zu einem Chemieereignis gekommen, wie die Schweizer Warnapp Alertswiss mitteilt. Bei der Firma Winoil ist eine Flüssigkeit ausgetreten, die gegenwärtig abgesaugt wird. Online-Redaktion Aktualisiert 28.06.2022, 22.04 Uhr

zvg

Im Kanton Solothurn gab die Warnplattform des Bundes, Alertswiss, am Dienstagabend um 17.45 Uhr eine Warnung heraus. Demnach ist es in der Region Däniken zu einem Chemieereignis gekommen.

Dies im Bereich Unterdorfstrasse und anliegende Quartiere. Weiter heisst es in der Warnung, dass aufgrund des Chemieereignisses im Industriegebiet Region Bahnhof momentan ein Feuerwehreinsatz im Gange sei.

Die Behörden empfehlen, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen. Fenster und Türen sollten zudem geschlossen bleiben sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Die Kapo Solothurn bestätigte am Dienstagabend gegenüber dem «Blick», dass es sich bei der betroffenen Firma um die Winoil AG handelt. Diese ist auf chemische Produkte und Zubehör für die Oberflächenbehandlung spezialisiert.

Die 1939 gegründete Firma stellt auf dem 21’000 Quadratmeter grossen Gelände Reinigungsprodukte her, die von Industriebetrieben als Vorbereitung für das Lackieren gebraucht werden. Im Innern sind denn auch diverse unterschiedliche Produkte in Fässern gelagert.

Bereits im Mai vor einem Jahr geriet Winoil in die Schlagzeilen. Die Chemiefabrik, welche auch Desinfektionsmittel herstellt, brannte damals fast komplett aus.

Bild aus einer Lagerhalle der Winoil AG in Däniken. Bruno Kissling

Kantonspolizei Solothurn: Chemische Substanz ausgetreten

Gemäss Präzisierungen der Kantonspolizei Solothurn handelt es sich bei der Meldung um eine vorsorgliche Meldung. Demnach war am Dienstagnachmittag kurz vor drei Uhr in einem Produktionsbetrieb in der Industriezone Dänikens eine chemische Substanz freigesetzt worden. Diese sei im Inneren des Gebäudes geblieben.

Keine Person sei verletzt worden. Ein Mitarbeiter der Firma, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem betroffenen Raum aufhielt, wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die entsprechenden Einsatzkräfte sind seit etwa drei Stunden vor Ort, so die Kapo am Dienstagabend. Im Einsatz stehen mehrere Feuerwehren, darunter die Chemiewehr Olten. «Nach der Lagebeurteilung wird derzeit versucht, die entstandenen Gase im Gebäude mit Wasser zu binden und die Flüssigkeiten dann abzusaugen.»

Diese Arbeiten kämen voran, wie lange sie andauern werden, könne gegenwärtig nicht gesagt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Bevölkerung in dem Gebiet gebeten, die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen einzuhalten und sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten.

Warn-App Alertswiss Alertswiss ist die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz betriebene Warnplattform. Hier fliessen die relevanten Informationen rund um die Vorsorge und das Verhalten bei Katastrophen und Notlagen in der Schweiz zusammen. Dazu gehört auch eine App, welche Alarme, Warnungen und Informationen zum aktuellen Standort direkt und laufend auf das Smartphone der User sendet. Weitere Informationen: alert.swiss

Videobeitrag von Tele M1 vom Brand bei Winoil im Mai 2021:

Bilder des stark brennenden Winoil-Gebäudes in Däniken im Mai 2021. TeleM1