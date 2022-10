Olten: Eisenbahn-Fans restaurieren einzige Strecken-Diesellok

«Älteste der Welt» Sie war schon reif für den Abbruch: Nun soll die einzige Strecken-Diesellok der Schweiz für 25'000 Franken in Olten saniert werden Das «Team 10439 Historische Loks Olten» restauriert derzeit die einzige Strecken-Diesellok der Schweiz. In den nächsten drei Jahren will der Verein das Fahrzeug wieder auf Vordermann bringen. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Anfang der Revision der Bm4/4, einzige Strecken-Diesellok der Schweiz. Carole Lauener

Ruhig steht der grüne Koloss in der Halle des Depots Olten, nur die drei Frontlampen leuchten. In der Grube unter der Lokomotive Bm 4/4 II 18451 schrauben und putzen einige Mitglieder des Teams 10439 an den Drehgestellen.

Der historische Veteran hat bereits ein langes Leben hinter sich: 1939 mit ihrer Schwestermaschine als damalige Am 4/4 1001 und 1002 gebaut, sollten die beiden Diesellokomotiven die noch nicht elektrifizierten Nebenlinien bedienen, zum Beispiel im Broyetal zwischen Genf und La Plaine oder auf der östlichen Nationalbahn.

Die Strecke Etzwilen-Singen wurde dann bis Ende der 1960er-Jahre das Einsatzgebiet der mittlerweile zur Bm 4/4 II 18451 gewordenen Maschine; anschliessend kam sie nach Olten als Hilfslokomotive bei Havarien.

Innenleben der Diesellok: Hier der Führerstand. Carole Lauener Sie stammt aus der Maschinenfabrik Sulzer in Winterthur. Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener

Lokführer Markus «Kusi» Isenschmid, Urgestein des Teams 10439, erinnert sich: «Etliche Male bin ich mit dieser Lok ausgerückt, um Entgleisungen zu beheben oder Unfälle aufzuräumen, so zum Beispiel beim Unglück in Däniken 1994.»

Nach vier Jahren Standzeit lief der Motor wieder

Dass die Bm 4/4 II 18451 in Olten zur historischen Lokomotive werden würde, war nicht von Anfang an klar, sagt Isenschmid:

«Es gab etliche Kollegen, die fanden, die ‹huere Garette› soll nach Kaiseraugst auf den Abbruch.»

Doch das exotische Fahrzeug wurde als erhaltenswert eingestuft und war bis vor etwa sieben Jahren betriebsfähig. Dann waren aber die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Andere Projekte beschäftigten das Team 10439, das im Auftrag von SBB Historic zum historischen Rollmaterial in Olten schaut, und so fiel die Bm 4/4 II 18451 in einen Dornröschenschlaf.

Präsident Martin Liechti (rechts) und Aktuar Marcel Maget stehen im Innern der Diesellok. Carole Lauener

Eine Gruppe um Aktuar und Lokführer Marcel Maget gelang es, die acht Zylinder wieder zum Brummen zu bringen: «Nach fast vier Jahren Standzeit konnten wir am 15. Juni 2021 den Dieselmotor mithilfe einer Überbrückung von Bm 6/6-Batterien wieder in Gang setzen.»

Der Motor lief einwandfrei, doch Ziel der Gruppe ist es, dass die Lok wieder selbst fahren kann: «Es braucht dazu 20 neue Batterien à je 6 Volt, für die wir zudem den Einschub extra anpassen müssen.» Auch die Bodenbleche der Batteriekästen müssen komplett ersetzt und einige Leitungen ausgetauscht werden.

«Wir rechnen mit Kosten von gegen 25'000 Franken», sagt Lokführer Martin Liechti, neuer Präsident des Teams 10439. Finanziert wird die Aufarbeitung, für die etwa drei Jahre veranschlagt sind, über Spenden.

«Wenn sie wieder läuft, ist die Bm 4/4 II 18451 die älteste betriebsfähige Streckendiesellok der Welt.»

Sagt Markus Isenschmid, der sich jetzt schon auf die erste Ausfahrt freut.

