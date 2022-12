Gunzgen: die Wichtelpost geht um

Advent In Gunzgen geht ein Wichtel um, der auf wundersame Weise Geschenke vermehrt Bereits zum zweiten Mal ist ein mysteriöser Wohltäter im Dorf unterwegs. Die Idee mit seinen wandernden Geschenkkörben kam ihm in der Coronazeit. Dieser Zeitung gelang es, den Wichtel zu seiner Aktion zu befragen. Adrian Kamber 13.12.2022, 12.28 Uhr

So vollgepackt kamen die Körbe am 4. Advent letztes Jahr zurück. zvg

Während in den Fernsehwerbungen Familien vor reich geschmückten und mit Geschenken umstellten Weihnachtsbäumen feiern, gibt es viele Menschen, die das Fest alleine verbringen müssen. Deshalb hat es sich 2021 in Gunzgen ein Wichtel zur Aufgabe gemacht, genau für diese Menschen etwas zu tun.

Er hatte die Idee, zwei Körbe mit verschiedenen, kleinen Geschenken zu befüllen. Das waren Dinge wie Plüschtiere, Tee, Duftkerzen, Konfitüre, Teigwaren oder Handschuhe.

Diese Körbe hat er dann vor die Hauseingänge gestellt. Mit dabei: eine Notiz, man dürfe sich ein Geschenk aus dem Korb aussuchen und dafür etwas Eigenes wieder hineinlegen. Danach solle man den Korb zum nächsten Haus bringen. Am Ende der Aktion, am 4. Advent, sollten die letzten beiden Personen die Körbe zum Spycher bringen. Dort hat der Wichtel die zusammengekommenen Geschenke eingesammelt.

Wichtel ist erneut am Werk

Dieser Zeitung ist es gelungen, den Wichtel für ein paar Minuten hinter dem Kaminofen hervorzulocken und ihn zu seiner Aktion zu befragen. Denn auch dieses Jahr ist er wieder am Werk.

«Während der Coronazeit gab es viel weniger soziale Kontakte. Auch beispielsweise bei der Adventsfensteraktion fielen die Apéros aus», sagt der Wichtel zum Ursprung seiner Idee. Deshalb habe er etwas in Gang bringen wollen, das die Menschen wieder verbindet. Sein Ziel: sämtliche Geschenke am Schluss an Leute zu verteilen, die es gerade schwer haben und einen «Aufsteller» gebrauchen können.

Die Aktion war ein voller Erfolg, wie der Wichtel erklärt: «Ich habe am Anfang zwölf Gegenstände losgeschickt. Am Schluss kamen über 50 Geschenke zusammen. Sogar einige Flaschen Wein waren plötzlich dabei.» Deshalb habe er die Aktion nun wiederholt.

Wer also in den nächsten Tagen plötzlich einen Geschenkkorb vor der Tür findet, weiss: Die Wichtelpost geht wieder um.