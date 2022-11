Betriebsbewilligung der Kläranlage Fulenbach - Wolfwil läuft aus

Abwasserreinigung Weil Betriebsbewilligung bald ausläuft: Der Abwasserverband ARA Aaregäu steht vor zukunftsweisendem Entscheid Die Gemeinden Fulenbach und Wolfwil unterhalten die mit Abstand kleinste Kläranlage in der Region. Da die Bewilligung nur noch bis 2026 läuft, stellt sich die Frage: Will man weiter selbständig bleiben oder soll man sich einem grösseren Verband anschliessen? Adrian Kamber Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ARA Aaregäu reinigt das Abwasser der Gemeinden Fulenbach und Wolfwil. Bruno Kissling

Die Betriebsbewilligung läuft Ende 2026 aus, die Lebensdauer der Anlage erreicht bald ihr Ende und auch die Betriebssicherheit ist nicht vollumfänglich gewährleistet. So sieht die Lage für die ARA Aaregäu aktuell aus. Sie ist zuständig für die Kläranlage, die das Abwasser der beiden Gemeinden Fulenbach und Wolfwil reinigt. Dass deswegen Handlungsbedarf besteht, haben die Delegierten des Abwasserverbands erkannt und so war es auch das Hauptthema an ihrer Versammlung vom Dienstag.

Thomas Blum, Präsident ARA Aaregäu und Gemeindepräsident Fulenbach Michel Lüthi

Um die Frage nach der Zukunft der ARA Aaregäu zu beantworten, wurde ein Ingenieurbüro damit beauftragt, eine Studie zur Ausgangslage sowie den Handlungsmöglichkeiten zu erstellen. An der Delegiertenversammlung wurden nun die Ergebnisse dieser ersten Auslegeordnung präsentiert. «Das ist zweifellos das wichtigste Geschäft heute Abend und für die Zukunft», sagte Thomas Blum, Präsident der ARA Aaregäu.

Dank gutem Unterhalt besteht kein dringender Handlungsbedarf

In Betrieb genommen wurde die Kläranlage in Fulenbach 1980. Die letzte grössere Sanierung fand 2011 statt, als man die biologische Stufe umrüsten musste. Zusammen mit dem Baugesuch wies das Amt für Umwelt des Kanton Solothurn damals darauf hin, dass man es begrüssen würde, wenn sich eine so kleine Anlage wie diese einer grösseren anschliessen würde. Deswegen wurde eine auf 15 Jahre befristete Betriebsbewilligung ausgestellt.

Die ARA Aaregäu klärt heute das Abwasser von einem Einwohnerwert von 4800 (EW gleich Einwohnerzahl plus Industrie- und Gewerbebetriebe). Zum Vergleich: die ARA Gäu kommt mit sieben Gemeinden auf einen EW von 25'000, die ARA Region Murg mit 11 Gemeinden auf einen EW von 18'000.

Weiter wird in der Studie festgehalten, dass wegen der guten Betriebsführung kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Dennoch erreichen sowohl der bauliche Teil – insbesondere der über 40 Jahre alte Beton – sowie die Ausrüstungen und die Elektrotechnik bis Ende 2026 das Ende ihrer theoretischen Nutzungsdauer.

Ein weiterer Punkt, auf den in der Studie hingewiesen wird, ist die Betriebssicherheit. Die Kleinanlage hat nur ein Nachklärbecken, was bei einem längeren Zwischenfall zum Problem werden könnte. Für die ersten paar Stunden kann man das Abwasser zwar durch das Regenbecken laufen lassen, darüber hinaus kann die Reinigung aber nicht mehr gewährleistet werden. Zudem verfügt die Anlage über keine Notstromversorgung.

Totalsanierung oder Anschluss an benachbarte Anlage

Nun müssen die Verantwortlichen der ARA Aaregäu also darüber beraten, wie sie die Zukunft «ihrer» Anlage gestalten wollen. Dazu wird man sich die Grundsatzfrage stellen müssen, ob man die Kläranlage totalsanieren will, um so den selbständigen Betrieb weiterzuführen. Oder ob man den Anschluss an eine benachbarte ARA prüfen will. Beide Möglichkeiten bieten Vor- und Nachteile und Blum stellt auch fest:

«Das Herzblut für einen Weiterbetrieb ist sicher vorhanden, wir sind aber für alle Lösungen offen».

Gemäss der Studie könnten durch die Eingliederung in eine grössere Anlage etwa 30 Prozent der Betriebskosten gespart werden. Zudem würde dadurch auch die Betriebssicherheit erhöht. Andererseits ist fraglich, ob ein Zusammenschluss überhaupt möglich wäre. Entscheidend dabei sind unter anderem die geografische Lage und die Kapazitäten.

Die ARA Aaregäu erreicht heute eine Belastung von 4800 Einwohnerwerten (EW). Damit ist sie die kleinste im Vergleich zu den umliegenden Verbänden. Der EW errechnet sich aus der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinden sowie den industriell-gewerblichen Betrieben inkl. Gastgewerbe und Pendler. zvg

Noch wurden keine Gespräche diesbezüglich mit möglichen Partnern geführt. Zuerst wollen die Delegierten aufgrund weiterer Abklärungen entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen.

Budget für 2023 einstimmig verabschiedet

Nach der Präsentation der Zukunftsstudie wurde das Budget 2023 vorgestellt. Aufgrund der gestiegenen Stromkosten (50 Prozent in Fulenbach, 32 Prozent in Wolfwil) um knapp 20000 Franken sowie der Weiterführung der Studie, beträgt der Aufwand im nächsten Jahr insgesamt 404400 Franken. Ebenso wurden die Betriebskosten für die beiden Gemeinden neu verteilt. Wolfwil bezahlt wegen der stärker gestiegenen Einwohnerzahl für die Periode von 2023 bis 2027 nun 56.3 Prozent, Fulenbach 44.7 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen