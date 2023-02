Abschied Sie wünschen sich etwas weniger Bürokratie: Walter Jäggi und Heidy Kilchenmann leiteten zusammen mehr als 50 Jahre das Heilpädagogische Schulzentrum Olten Die beiden Schulleitenden am Heilpädagogischen Schulzentrum Olten treten in den Ruhestand. Beide wünschen sich für die Schule und deren Zukunft weniger administrative Umtriebe. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.02.2023, 12.00 Uhr

Walter Jäggi und Heidy Kilchenmann, Schulleitende am Heilpädagogischen Schulzentrum in Olten, treten Anfang Februar in den Ruhestand. Bruno Kissling

Nein, das Wort Pensionierung schwebt nicht wie ein Damoklesschwert über ihren Köpfen. Denn hört man die beiden reden, kann man sich Walter Jäggi und Heidy Kilchenmann kaum im Ruhestand vorstellen. Zu sehr sind sie noch mit ihrer beruflichen Heimat verbunden, dem Heilpädagogischen Schulzentrum in Olten, üblicherweise einfach HPSZ genannt. Und verstehen sich notabene bis zur letzten Stunde im Amt als dessen Botschafter.

Und trotzdem; Anfang Februar ist Schluss. Dann ist Schlüsselübergabe, der ein strategischer Entscheid vorausging. Wen wundert’s: einer, der ganz im Sinne des HPSZ ausfiel.

Im Zeichen der sauberen Abgrenzung

Die beiden Schulleitenden haben sich den Zeitpunkt ihrer Pensionierung gut überlegt. Im Zeichen eines sauberen Übergangs. Und so kommt’s zu dieser Lösung, dass Heidy Kilchenmann ein halbes Jahr nach, Walter Jäggi ein halbes Jahr vor dem ordentlichen Pensionsalter das Schulzentrum verlassen.

«Wo gibt’s solcherlei sonst noch?», möchte man fragen. «Es ging darum, die Planung des laufenden Schuljahrs noch zu vollenden, damit unsere Nachfolgenden im Sommer in ein neues Schuljahr starten können», sagt Jäggi. Mit Beatrice Dätwyler ist die Nachfolgerin für die Standortleitung bereits bekannt. Die zweite Nachfolgerin, die Bereichsleiterin Kognition, tritt erst Anfang August ihre Stelle an.

Beatrice Dätwyler. Bruno Kissling

Beatrice Dätwyler folgt auf Walter Jäggi Beatrice Dätwyler lebt in Zürich und übernimmt Anfang Februar die Schulleitung des HPSZ am Standort Olten. Zuvor arbeitete sie unter anderem elf Jahre als Dozentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sie hat einen Master in Geschichte und Soziologie sowie das CAS-Diplom Leadership und Governance an Hochschulen. Die 46-Jährige freut sich besonders auf «die tollen Mitarbeitenden, die sich sehr motiviert für die Kinder einsetzen». Aber auch auf die Schülerinnen und Schüler selbst: «Die Stimmung im Schulhaus ist immer positiv und total ansteckend.» (kam)

Eigentlich überraschend bei so viel Identifikation: Weder Heidy Kilchenmann noch Walter Jäggi haben ihre beruflichen Karrieren bewusst angegangen. Ja, es haftet ihren Laufbahnen eine gewisse Zufälligkeit an. Nicht unsympathisch, übrigens. Für beide, sie Kindergärtnerin in Erstausbildung, er Primarlehrer in Erstausbildung und Absolvent eines Pädagogikstudiums, gab’s nämlich seinerzeit keine Stellen im Regelbetrieb der Schule. In der Heilpädagogik dagegen schon.

Faszinosum, lebenslänglich

Und so gerieten beide in dieses Faszinosum, lebenslänglich. «Es het mir dr Aermel inegno», beschreibt Heidy Kilchenmann den Prozess. Nicht grundlos. Es ist, als ob Verantwortung und gestalterische Freiheit im Unterricht der Heilpädagogik eine symbiotische Beziehung eingehen könnten. Das haben beide erkannt und schätzen gelernt. «Wir kennen keinen Leistungsdruck, wie er in Regelklassen vorkommt», sagt Walter Jäggi. «Und es gibt Zeit fürs Kind», sagt Heidy Kilchenmann.

Aber klar: Bei 340 Kindern und 210 Angestellten besteht auch ein Berufsleben unter solcher Prämisse nicht nur aus «eitel Sonnenschein», wie man so schön sagt. «Wir stehen häufig im Brennpunkt zweier Pole, von Norm und Individualität», sagt Jäggi. Denn für ihre Schülerschaft reklamieren die beiden Schulleitenden eine hohe Individualität gepaart mit ebensolchen Bedürfnissen. Ein Anspruch, der sich nicht selten an einer normativen Beurteilung reibt.

Integration vorangetrieben

Was beide freut: Seit bald 20 Jahren ist die Integration von Schülerinnen und Schülern der HPSZ teilweise oder ganz in Regelklassen möglich. Rund die Hälfte der Schülerschaft profitiert derzeit davon. Eine Errungenschaft der frühen 2000er-Jahre.

Als Jäggi vor knapp 25 Jahren begann, war das HPSZ eine Schule mit 90 Kindern und eben in den 1998 eröffneten Neubau eingezogen. Aber noch eine Welt für sich, wenig Kontakte nach draussen. Integration war ein Wort, aber der Wunsch danach virulent. Diese zu schaffen war für Walter Jäggi und Heidy Kilchenmann Aufgabe und – wie so vieles – Herzensangelegenheit.

Als Jäggi vor knapp 25 Jahren begann, war das HPSZ eine Schule mit 90 Kindern und eben in den 1998 eröffneten Neubau eingezogen. Im Bild: Eingang des Heilpädagogischen Schulzentrums HPSZ Olten an der Aarauerstrasse. Bruno Kissling

Für Heidy Kilchenmann, die auf knapp 32 Jahre am HPSZ zurückblicken kann und die auch als Schulleiterin an der Primarschule Olten tätig war, begann ab 2011 ein neuer Wirkungsbereich. Sie wurde zur Koordinatorin im Feld der Integration.

Wunsch: Die Freiheiten behalten können

Zwei Wünsche für die HPSZ haben die beiden frei. «Dass sich deren pädagogischen Gestaltungsfreiheiten erhalten und der administrative Aufwand nicht noch mehr zunimmt», fällt Jäggi ein. Heidy Kilchenmann nickt. Und so nebenbei wünscht man sich auch, die Personalsituation möge sich entspannen. Denn ausgebildetes Fachpersonal sei schwierig zu finden.

Vor allem im Umgang mit schwierigem Verhalten erhoffe sie sich eine Weiterentwicklung, hatte Heidy Kilchenmann jüngst dem «Schulblatt» verraten. Denn würden diese Kinder in separativen Verhaltensklassen über lange Zeit gemeinsam beschult, fielen positive Vorbilder weg.

Vor der Pensionierung, dem Fall ins Leere, jenem in die Bedeutungslosigkeit, hält sich der Respekt in Grenzen. An drei Tagen die Woche will Jäggi bei der Betreuung der Grosskinder mithelfen, den Rest der freien Zeit mehr oder minder unbedarft auf sich zukommen lassen. «Mal sehen, was sich da ergibt», sagt er. Und bei Heidy Kilchenmann ist für die Grosskinder ein Tag die Woche reserviert. «Drei Tage wären mir zu viel», gibt sie zu verstehen.

Im Übrigen habe sie eine ganz lange Liste mit Dingen, die sie schon immer mal tun wollte, aber aus irgendwelchen Gründen dann doch konsequent unterliess. Beide betonen sie, auch froh zu sein, ab Februar von einer gewissen Belastung befreit zu sein. Und sich anderen Aufgaben widmen zu können. Sätze, die wenig bis nichts mit dem HPSZ zu tun haben. Erst jetzt wagt ein Aussenstehender zu ahnen, dass sich die beiden ernsthaft in den so genannten Ruhestand begeben wollen.

