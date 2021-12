Oltens Bürgerschaft macht auf Eigenständigkeit

Absage Bürgergemeinde Olten will nicht mit der Einwohnergemeinde zusammengehen Oltens Bürgerinnen und Bürger sprachen sich deutlich gegen Gespräche mit der Einwohnergemeinde aus. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 07.12.2021, 11.00 Uhr

Oltens Bürgerschaft, hier das Bürgerhaus, will keine Gespräche mit der grossen Schwester Einwohnergemeinde über eine mögliche Fusion führen. Bruno Kissling

Das Thema konnte viermal mehr Stimmberechtigte mobilisieren, als es die letztjährige Budgetgemeinde auch schon unter Corona-Bedingungen vermochte hatte. Dennoch blieb Peter Schafer mit seinem Vorstoss, dass die Bürgergemeinde Olten mit der Einwohnergemeinde Olten Fusionsgespräche aufnehmen solle, auf der Strecke.

32 Stimmen folgten der ablehnenden Haltung des neunköpfigen Bürgerrats, 16 wollten der Motion «Zusammenfügen, was zusammengehört» eine Chance geben. Zu einem wahren Krimi entwickelte sich nur Schafers Antrag, dass angesichts des etwas angeheizten Klimas eine geheime Abstimmung über die Motion entscheiden solle. Ein Fünftel der Stimmberechtigten hätte sich für das Anliegen aussprechen müssen, um es in die Tat umzusetzen. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch 51 Stimmberechtigte im Saal waren, reichten die 10 Befürworterinnen und Befürworter nicht aus.

Ein absehbares Resultat

Der ehemalige Stadtrat Schafer war schon mit einem schlechten Gefühl in den Aarhof gekommen, durfte dann aber immerhin zufrieden feststellen, dass sich bei den freien Voten aus der Versammlung vier pro und nur drei contra aussprachen. Die beabsichtigte Fusion, die er nach einer erfolgreichen Abstimmung beider Gemeinden zu einem Fusionsvertrag per Anfang 2025 anvisiert hatte, wird es nun nicht geben. Trotzdem hofft Peter Schafer, dass «steter Tropfen den Stein höhlt.»

Für Bürgerpräsident Felix Frey sind nach dem klaren Votum strukturelle Diskussionen nicht tabu. Sie gehörten zum Geschäft des Bürgerrats. Das Ergebnis an sich konnte ihn nicht überraschen: Da wegen Covid-19 eine Anmeldung zur Gemeindeversammlung obligatorisch war, konnte er anhand der Namenliste abschätzen, wie die Abstimmung ausgehen würde.

Durchaus offene Ohren

Beim diskussionsfreudigen Teil der maskierten Versammlung stiessen Schafers mündlich wiederholten Argumente durchaus auf offene Ohren. Der Motionär sieht durch die geschwundenen Zuständigkeiten der Bürgergemeinde die Notwendigkeit einer eigenen Verwaltung als nicht mehr gegeben an. Der frühere Bürgerrat sagte:

«Bei einem strukturellen Defizit macht für mich Eigenständigkeit keinen Sinn mehr.»

Die verbleibenden Aufgaben der Bürgergemeinde könne eine Einheitsgemeinde problemlos und professioneller ausführen. Die ihn unterstützenden Stimmen wollte die Angelegenheit mal prüfen, ohne gleich offenen Zuspruch für eine Fusion zu signalisieren. «Es ist ein sehr guter Moment, um sich Gedanken zu machen. Falls die Vorlage dann schlecht ist, können wir immer noch Nein sagen», meinte etwa Fritz Buser.

Bürgergemeinde stiftet Identität

Der Bürgerrat musste sich Kritik anhören, dass er seinen ablehnenden Antrag nicht mit einer schriftlichen Begründung versehen hatte. Felix Frey trug seine Bedenken gegenüber einer Fusion dafür ausgiebig mündlich vor. Die Dreiteilung in Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden habe sich im Kanton Solothurn grundsätzlich bewährt. Eine Bürgergemeinde biete immer noch Identität. Bisherige Fusionen hätten sich meist aus personellen oder finanziellen Nöten ergeben, könnten aber im aktuellen Fall nicht handlungsleitend sein.

Das Finanzargument zieht laut dem Bürgerpräsidenten in keine Richtung. In der Verwaltung der Bürgergemeinde stecke viel Ehrenamtlichkeit, was weniger Kosten als eine Einwohnergemeinde verursache. Auch für diese könne es höchstens kurzfristig interessant sein, «unser Eigenkapital zu investieren.»

Frey wies auch auf die Grundstücke in anderen Gemeinden und Kantonen hin, die als Eigentum der Bürgergemeinde im Fusionsfall schwierige Diskussionen ergeben könnten. Heinz Eng erahnte als Präsident der Verwaltungskommission des Alters- und Pflegeheims Weingarten auch Stolpersteine für die Zukunft des Bürgerheims und seiner Angestellten.

Wie strukturell ist das Defizit?

Bürgerpräsident Felix Frey bestritt im Übrigen gegenüber dieser Zeitung, dass die Bürgergemeinde an einem echten strukturellen Defizit leide. Weiter sagte er:

«Unser strukturelles Defizit entspricht eigentlich dem Finanzausgleich, den wir zahlen.»

Im neu nach HRM2 aufgestellten Budget 2022 kommt der prognostizierte Aufwandüberschuss ohnehin niedlich daher. Nachdem das Jahr 2020 mit einem Minus von 108'000 Franken abgeschlossen hatte und das aktuelle Jahr mit einem Verlust von 421'070 Franken rechnet, ist bei einem Umsatz von 6,98 Mio. Franken ein Ausgabenplus von 37'810 Franken vorgesehen.

Die Investitionsrechnung fällt zwar mit der Sanierung der Strasse Obererlimoos und der Sanierung des Reservoirs Froburg (total 235'000 Franken) bescheidener als gehabt aus, doch gewisse Belastungen sind geblieben. Die Auslastung des Bürgerheims dürfte weiter zu wünschen übrig lassen, und auch im sanierungsbedürftigen Restaurant Froburg fallen vorläufig nur Kosten an.

Wie das Budget passierte auch die Kreditabrechnung Hofzufahrt Untererlimoos oppositionslos. Bei einer Nettoinvestition von 88'028 Franken wurde der bewilligte Kredit von 165'000 um 32'521 Franken unterschritten.

