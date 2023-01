Olten: Stadtrat sagt Nein zur Optimierung der Unterhaltskosten

Absage Auslagern und sparen beim Werkhof? Der Oltner Stadtrat will diese Frage nicht nochmals analysieren lassen Die FDP möchte konkret wissen, ob und wie allenfalls städtische Dienstleistungen optimiert werden können. Der Stadtrat ist über den Auftrag wenig begeistert und sieht bei einer Auslagerung einen drohenden Lohnabbau für Betroffene kommen. Urs Huber Jetzt kommentieren 22.01.2023, 15.00 Uhr

Der Oltner Stadtrat möchte von einer externen Analyse zu den städtischen Kosten aus dem Umfeld Facility Management und Unterhaltsdienst absehen. (Archivbild) Bruno Kissling

Gibt es Verbesserungspotenzial beim Unterhaltsdienst der Stadt? Allenfalls gar Optimierungspotenzial, welches etwa den Stellenetat des Werkhofs, dem grössten Unterhaltsdienstleister, einfrieren oder noch besser, reduzieren würde?

Dies hätte die städtische FDP gerne von einer professionellen und unabhängigen Beratungsfirma aus dem Umfeld Facility Management analysiert gehabt. Grund für den Auftrag: Die FDP möchte mithilfe der Analyse Quervergleiche mit andern vergleichbaren Gemeinden ermöglichen und Sparpotenziale aufzeigen.

Immer wieder Erhöhung des Stellenetats im Werkhof?

In den vergangenen Jahren seien immer wieder Pensenerhöhungen oder neue Stellenanträge aus der Direktion Bau gefordert worden, schreibt die FDP in ihrem Auftrag. Eine Bemerkung, der Baudirektorin Marion Rauber in der stadträtlichen Antwort widerspricht.

Diese Aussage lasse sich mit Blick auf die in den Jahresrechnungen aufgeführte Übersicht bewilligter Stellen nicht erhärten. 1999 habe der Werkhof über 54 bewilligte Stellen verfügt, im Stellenplan 2003 über deren 47,45. Eine Marke, die bis heute gemäss Antwortschreiben nicht mehr erreicht oder überboten wurde.

20 Jahre später liegt der Etat nämlich leicht darunter, obwohl gemäss Rauber zwischenzeitlich die Bevölkerung um rund 2500 Personen angewachsen sei, Massnahmen zur Klimaanpassung umzusetzen waren und eine allgemeine Zunahme der Ansprüche festzustellen sei. So stand man auch im Jahr 2022 bei 44,40 Stellen.

«Erst im Rahmen der Novembersitzung 2022 musste gegenüber dem Parlament aufgezeigt werden, dass man trotz steter Optimierung nun an eine Grenze gelangt sei, an welcher eine Erhöhung des Stellenetats um 100 Prozent unumgänglich sei», erklärt Rauber weiter. Im Jahr 2023 verfüge der Werkhof über 45,40 bewilligte Stellen.

Auslagerungen nur partiell als Option

Auch bezüglich Auslagerungspotenzial von Werkhofdienstleistungen sieht der Stadtrat wenig Spielraum. Die Aufteilung von Eigenleistungen und Leistungseinkauf im Bereich Werkhof sei in der Vergangenheit bereits vertieft untersucht worden. Fazit: «Man ist dabei zum Schluss gekommen, dass eine Privatisierung praktisch bei allen Aufgaben des städtischen Werkhofs nicht zweckmässig ist.»

Praktisch keine Stadt in der Grösse Oltens habe deshalb grössere Bereiche der Werkhofbetriebe ausgelagert. Als Gründe dafür nennt der Stadtrat etwa die Gewährleistung der optimalen und zweifelsfreien Wahrung des öffentlichen Interesses und der Umstand, dass eine Privatisierung allenfalls eine «unerwünschte Vermögensverschiebung von einer sozialen Gruppe zu einer andern bewirken» könnte.

Auch bei den Reinigungsdiensten sieht der Stadtrat keinen Bedarf nach Auslagerung. Er stützt sich damit auf Analysen, die in Wohlen (AG) durchgeführt wurden und zum Schluss kamen, dass Outsourcing-Lösungen auch bei einer Vollkostenrechnung teurer würden.

Der Oltner Stadtrat argumentiert demnach, dass auch im Reinigungsdienst bei gleichbleibenden Anstellungsbedingungen keine Kostensenkung zu erwarten sei. Sollten die Kosten mit einer Auslagerung trotzdem kurzfristig sinken, so sei dies nur mit einer «drastischen Lohnkürzung beim ausgelagerten Reinigungspersonal» zu erreichen.

Der Stadtrat möchte deshalb auf externe Expertisen verzichten und bei der eingeschlagenen Praxis bleiben. Unterhalt und Grundreinigungen sollen also weiterhin in Eigenleistungen erbracht werden, Drittaufträge ergehen hauptsächlich für Spezialreinigungsarbeiten. Der Stadtrat empfiehlt dem Parlament, den Auftrag nicht erheblich zu erklären.

