Olten: Ersatzabgabe für Autoabstellplätze vor Bundesgericht

Olten Streit um Ersatzabgabe für Autoabstellplätze landete vor Bundesgericht Eine Bauherrschaft kämpfte mit der Stadt Olten während gut zweieinhalb Jahren um eine Zahlung von 54'000 Franken. Urs Huber 04.02.2022, 15.00 Uhr

Abstellplätze, ein rares Gut in der Stadt (Symbolbild). Bruno Kissling

«Zum einen bedeutet es für die Stadt Olten den Abschluss eines langen Verfahrens», sagt Stadtpräsident Thomas Marbet zum Urteil des Bundesgerichts in Sachen Ersatzabgabe für nicht erstellte Autoabstellplätze. «Und zum andern ist es ein Signal dafür, dass wir mit unserer Praxis richtig liegen.»

Mehr als zweieinhalb Jahre des Prozessierens

Rund zweieinhalb Jahre liegen zwischen dem auslösenden Entscheid der Oltner Stadtregierung und jenem des Bundesgerichts von Ende Dezember 2021.

Der Stadtrat hatte im Mai 2019 einer Unternehmung in der Innenstadt im Zuge einer Erweiterung der Geschäftsräumlichkeiten eine Ersatzabgabe für 21 nicht erstellte Autoabstellplätze in Rechnung gestellt. In der Summe: 63'000 Franken. Ausgelöst durch eine Einsprache wurde die Zahl der nicht erstellten Parkplätze dann auf deren 18 reduziert. Kostenreduktion für die Unternehmung: 9000 Franken.

Die Stadt hatte erkannt, von den 21 Plätzen seien deren drei vom Unternehmen schon vor Jahrzehnten abgegolten worden.

Dennoch: Die Bauherrschaft erhob darüber erfolglos Beschwerde bei der Kantonalen Schätzungskommission. Dann folgte eine Beschwerde gegen deren Entscheid an das Verwaltungsgericht.

Dieses wiederum wies die Beschwerde am 26. Oktober 2020 ab; mit der Begründung, die in der Baubewilligung von April 2019 festgesetzte Anzahl von Parkplätzen, für welche eine Abgabe geschuldet werde, sei rechtskräftig und daher auch nicht weiter zu prüfen. Auch würde der Rechtsweg dagegen über das Bau- und Justizdepartement führen und nicht über die kantonale Schätzungskommission.

Die Bauherrschaft machte in der Folge vor Bundesgericht in ihrer Beschwerde vom 26. November 2020 geltend, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass keine Ersatzabgabe geschuldet sei.

Bundesgericht überprüft nur auf Willkür

Wie das Bundesgericht in seinem Urteil festhält, überprüfe es die «Auslegung und Anwendung des kantonalen und kommunalen Rechts lediglich auf Willkür.» Und: Eine solche kann das Gericht in Lausanne im Oltner Fall nicht erkennen: Die formell-gesetzliche Grundlage für die Ersatzabgabe finde sich im Planungs- und Baugesetz des Kantons Solothurn. Die Bestimmung darin, nach welcher die Gemeinden in eigener Regelung über die Höhe dieser Ersatzabgabe befinden können, bewertet das Gericht nicht als willkürlich.

Die Einwohnergemeinde Olten hat ihre Rechtsetzungskompetenz im Baureglement umgesetzt. «Die darin enthaltenen Bemessungsgrundlagen sind ausreichend dokumentiert und genügen grundsätzlich für die rechtmässige Berechnung der Ersatzabgabe im Einzelfall», so das Urteil.

Auch die von der Beschwerdeführerin monierte Höhe von 3000 Franken pro Abstellplatz erscheint dem Gericht als nicht zu hoch angesetzt. «Beim Betrag von 3000 Franken pro Abstellplatz handelt es sich um den im Baureglement enthaltenen tieferen Wert, und dieser scheint nicht übertrieben oder unzumutbar», so das Urteil. Die Beschwerdeführerin hatte die Unverhältnismässigkeit des verfügten Betrags im Wesentlichen damit begründet, das vom Bauprojekt betroffene Grundstück sei gut mit dem öffentlichen Verkehr, dem Velo oder zu Fuss zu erreichen.

Gut geäufneter Fonds ist kein Argument

Dazu hielten die Richter in Lausanne fest, mit diesem Argument stelle die Beschwerdeführerin die gesetzliche Pflicht zur Erstellung von Autoabstellplätzen grundsätzlich in Frage. Und sie fügen hinzu: Selbiges lasse sich auch vom Argument sagen, der Fonds der Einwohnergemeinde Olten für den Ersatz von Autoabstellflächen sei übermässig gut geäufnet. Ende Dezember 2020 befanden sich darin gut 4,66 Millionen Franken.

«Die Gemeinde erfüllt damit ihre entsprechende Pflicht zur Führung eines solchen Fonds», so das Bundesgericht schliesslich. Dies werfe möglicherweise die politische Frage auf, ob die rechtlichen Grundlagen anzupassen wären, führe aber nicht dazu, dass die auf der bestehenden Rechtsordnung verfügte konkrete Ersatzabgabe verfassungswidrig wäre. Das Bundesgericht wies die Beschwerde aus Olten darum vollumfänglich ab. Die Gerichtskosten von 4000 Franken gehen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Diese wollte das Urteil nicht kommentieren.