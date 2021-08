Olten Schulleitung im Sälischulhaus: Co-Leiter kündigt wegen «unterschiedlicher Vorstellungen im Bereich Schulführung» Die neue Co-Schulleitung im Sälischulhaus ist soeben ins neue Schuljahr gestartet und bereits wieder Geschichte: Nach dem Co-Leiter hat auch gleich die Co-Leiterin ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst. Fabian Muster 20.08.2021, 15.38 Uhr

Im Sälischulhaus braucht es nach der Kündigung der Co-Schulleitung nun eine Übergangslösung.







Bruno Kissling

Im Oltner Sälischulhaus ist die Schulleitung per Anfang Schuljahr 2021/22 neu mit einem Co-Leitungsmodell gestartet. Nun hat sich der bisherige Schulleiter Matthias Graber «aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen im Bereich Schulführung» entschieden, sein Arbeitsverhältnis aufzulösen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die mit dieser Situation verbundenen Unsicherheiten hat die per Anfang August neu eingestellte Co-Schulleiterin Michèle Scheidegger ihrerseits bewogen, das Arbeitsverhältnis noch während der Probezeit zu beenden.

«Wir bedauern diesen Entscheid ausserordentlich», schreibt Leiter Thomas Küng von der Direktion Bildung und Sport im Elternbrief. «Im gegenseitigen Einvernehmen werden die Anstellungsverhältnisse zugunsten einer zeitnahen und sachdienlichen Übergangs- und Nachfolgelösung per Ende August aufgelöst», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will Küng den Abgang der beiden auf Anfrage nicht weiter kommentieren. Die zwei Betroffenen waren gestern für eine telefonische Stellungnahme nicht erreichbar.

Als Übergangslösung strebe die Stadt nun eine externe Lösung mit einer Schulleitung auf Zeit an, sagt Küng. Trotz des Abgangs der beiden Personen hält die Direktion aber am Co-Leitungsmodell fest: «Wir schreiben das Führungspensum verteilt auf zwei Co-Leitungsstellen aus», heisst es im Elternbrief. Der Stadtrat werde am kommenden Montag über die Freigabe der Stellen zur Wiederbesetzung entscheiden.