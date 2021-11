Ab März 2022 Bewilligung für Pumptrack-Anlage in Olten ist erteilt – zwei Hauptsponsoren sind bereits dabei Die Pumptrack-Anlage in Olten rückt näher: Ab März 2022 soll gebaut werden. Auch bei der Finanzierung ist in der Zwischenzeit einiges gegangen. 11.11.2021, 15.19 Uhr

Das Pumptrack-Team und Wirtschafts-Vertreter freuen sich über die Zusammenarbeit (von links): Mario Schmuziger, Pumptrack-Team, Fabian Aebi, Mobiliar Generalagentur Olten, André Schaad, Raiffeisenbank Olten und Antonia Orlik, Pumptrack-Team. zvg

Der Oltner Stadtrat hat im Juni die Leistungsvereinbarung und den Pachtvertrag für die Nutzung der ehemaligen Minigolf-Anlage durch den Bike Club Olten gutgeheissen. Die Projektinitianten konnten daraufhin mit dem erfolgreichen Crowdfunding die Grundlagen für die Realisation des Pumptracks in Olten legen.

Nun kommt das Projekt mit der Erteilung der Baubewilligung in eine neue Phase: Das Projektteam kann nun die detaillierte Bauplanung an die Hand nehmen und mit Sponsoren konkrete Vereinbarungen eingehen, wie es in einer Mitteilung heisst. «In den nächsten Tagen werden wir einen detaillierten Fahrplan für den Bau erarbeiten und danach die restliche Finanzierung sicherstellen. Unser Ziel ist es, im März nächsten Jahres mit dem Bau der Anlage starten zu können» lasst sich Mario Schmuziger, Mitinitiant des Projekts, zitieren.

Mobiliar Versicherung und Raiffeisenbank Olten sind dabei

Eine wichtige Entscheidung ist in Sachen Finanzierung bereits gefallen: Mit der Mobiliar Versicherung und der Raiffeisenbank Olten sind zwei Hauptsponsoren an Bord. Gemeinsam steuern die beiden Unternehmen einen namhaften Betrag an den Pumptrack Olten bei. Bereits davor sagten weitere Firmen ihre Unterstützung als Objekt-Sponsoren zu, zahlreiche weitere Unternehmen und Organisationen spendeten zudem kleinere Beträge. Der Sportfonds des Kantons Solothurn hat ebenfalls grössere, finanzielle Mittel in Aussicht gestellt.

«Es ist eine gute Gelegenheit, die Partnerschaft zwischen den beiden Genossenschaften Raiffeisenbank und Mobiliar Versicherung gegen aussen sichtbar zu machen», sagt Fabian Aebi, Generalagent der Agentur in Olten. André Schaad, Vorsitzender der Bankleitung in Olten fügt hinzu: «Der Pumptrack passt perfekt zu unserem gemeinsamen Bestreben, generationsübergreifende und nachhaltige Aktivitäten zu fördern.»

Trotz der grossen Unterstützung in der Bevölkerung und seitens der Wirtschaft ist die Finanzierung noch nicht vollständig gesichert. Antonia Orlik, im Team zuständig für die Finanzen: «Wir rechnen mit Baukosten von insgesamt rund 420'000 Franken. Das Crowdfunding, die Beiträge der grossen wie auch der vielen kleineren Sponsoren sowie des Sportfonds sichern uns bis heute rund zwei Drittel der Gesamtkosten. Um die verbleibende Lücke zu schliessen, sind wir mit weiteren, möglichen Sponsoren im Gespräch. Wir hoffen, noch vor Weihnachten konkrete Resultate vorlegen zu können.» (mgt)