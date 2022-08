Aareschwimmen Die orangen Ein- und Ausstiegstreppen am Oltner Aareufer sind verschwunden Die Kunstobjekte, die als Aarezugang für Schwimmende dienten, sind seit rund einer Woche abgebaut. Das stösst teilweise auf Unverständnis. Die Stadt ist allerdings dabei, mehr Zugänge in den nächsten Jahren zu realisieren. Franziska Roth 08.08.2022, 05.00 Uhr

Eine der drei Leitern vom Künstler Markus Weiss – hier eine im Chessiloch. Markus Weiss

Die orangen Ein- und Ausstiegsleitern an der Aare in Olten wurden vor rund einer Woche demontiert. Dies stiess auf einer Plattform der sozialen Medien vereinzelt auf Unverständnis. Die Treppen waren Teil der Open-Air-Ausstellung «Dere schöne Aare naa» vom Kunstmuseum Olten. Diese Ausstellung fand statt vom 8. Mai bis am 1. August 2021. Die drei Leitern waren nun fast ein Jahr länger als ursprünglich geplant montiert.