Aareschwimmen in Olten: Stadtrat lässt viele Fragen offen

Aare-Schwimmen Das Initiativkomitee von «Aareschwimmstadt Olten» ist von der Antwort des Stadtrates nicht begeistert Wird die Aare nicht richtig aufgewertet? Stadtrat begegnet der Volksinitiative nach Ansicht von «Olten jetzt!» mit wenig Innovation. Einige Anliegen seien ganz weggelassen, andere nur mit wenig Aufwand abgehandelt worden. Felix Ott 06.04.2022, 18.00 Uhr

Eine Volksinitiative von «Olten jetzt!» will die Aare als Schwimmfluss aufwerten. Bruno Kissling / Archiv

Im Sommer, bei mediterranen Temperaturen, wünschen sich viele eine schnelle Abkühlung. In Bern beispielsweise lädt die Aare zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Auch in Olten wird das Aare-Schwimmen immer beliebter. Doch Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind rar, geschweige denn Freiluftduschen.

Im März 2021 nahm sich deshalb «Olten jetzt!» der Sache an und startete eine Volksinitiative. In nur einem Monat sammelte die Partei exakt 1050 Unterschriften. Das Ziel der Initiative ist, die Aare zwischen «Chessiloch» und dem Ende des Uferwegs Richtung Winznau, also im Stadtgebiet, als Schwimmfluss aufzuwerten.

Beim Zugang nördlich der Gäubahnbrücke sieht der Stadtrat keinen Handlungsbedarf Zvg

Auf dem rund drei Kilometer langen Abschnitt sollen im Abstand von 200 bis 400 Metern Ein- und Ausstiegsstellen für Schwimmende sowie für Leute mit Gummibooten oder anderen Schwimmgeräten ausgebaut oder neu angelegt werden. Ausserdem sollen Freiluftduschen installiert und Massnahmen zur Schwimmsicherheit sowie Litteringreduktion ergriffen werden.

Stadtrat überweist die Initiative an Parlament

Anfang März hat der Stadtrat die Volksinitiative beantwortet. Er hält das Projekt für machbar. In der Antwort heisst es:

«Die Stadt hat eigene Ein- und Ausstiegsstellen eingerichtet und kann mit vertretbarem Aufwand weitere erstellen.»

Insgesamt 15 Ein- und Ausstiegsstellen gibt es im Stadtraum bereits; zudem drei Notausstiege. Ausserdem seien laut Stadtrat auch bereits Bauprojekte geplant, die dem Volksauftrag entgegenkommen würden. Deshalb empfiehlt der Stadtrat dem Gemeindeparlament, der Volksinitiative zuzustimmen.

Im Entwurf des räumlichen Leitbildes der Stadt wurde die Aufwertung des Aareufers bereits festgehalten.

Neue Ein- und Ausstiegsstellen sind möglich

Beim «Chessiloch» kann der Einstieg durch eine neue Treppe mit Handlauf verbessert werden. Zvg

Zwei der bestehenden Ein- und Ausstiege beim «Chessiloch» müssten nur mit Treppe und Handlauf ergänzt werden, schreibt der Stadtrat. Flussabwärts am Ufer zur Gösgerstrasse könnten drei weitere Einstiege über die Blocksteine eingerichtet werden.

Im Zuge des Projekts Neuer Bahnhofplatz Olten (NBO) und der damit verbundenen Fertigstellung des Uferwegs würden ebenfalls zwei weitere Zugänge entstehen. Sobald der neue Ländiweg fertiggestellt ist, soll dort noch eine Schwimmplattform hinzukommen. Im Herbst 2022 soll dann auch die Uferverbauung beim Pontonierhaus fertiggestellt sein, wobei ebenfalls bequeme Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten entstehen.

Die gewünschten Duschanlagen hingegen seien nicht realisierbar, heisst es in der Antwort. Diese würden einen zu hohen Aufwand bedeuten. Zu den geforderten Massnahmen betreffend Schwimmsicherheit und Litteringreduktion wird in der Antwort keine Stellung bezogen. Es heisst lediglich, das Schwimmen erfolge in Eigenverantwortung.

«Olten jetzt!» ist nicht begeistert

Tobias Oetiker, «Olten jetzt!» Bruno Kissling

Tobias Oetiker vom Initiativkomitee ist nur mässig begeistert von der Antwort. Der Stadtrat sei nur bedingt auf die Anliegen der Volksinitiative eingegangen, die Freiluftduschen und Sicherheitsmassnahmen einfach umgangen worden. Gespräche mit dem Initiativkomitee seien vorab nicht geführt worden. Die Antwort hinterlasse zu viele offene Fragen, so Oetiker. Er sagt weiter:

«Wir sind uns nicht sicher, ob die Initiative richtig verstanden wurde.»

Nun kommt das Geschäft vor das Gemeindeparlament. Sollte dieses die Initiative ablehnen, kommt sie vors Volk. Falls sie durchkommt, wird der Stadtrat mit der Planung beauftragt. Alles Weitere hängt von der Höhe der Kosten ab. Oetiker geht davon aus, dass selbst wenn bei der Umsetzung alle Anliegen berücksichtigt werden, der Entscheid in die Finanzkompetenz des Stadtrates fällt. Dann gebe es rein rechtlich wenig Einflussmöglichkeiten von Seiten Parlament und Bevölkerung.

Denn solange die Kosten für das Projekt 400'000 Franken nicht übersteigen, kann der Stadtrat alleine entscheiden, was wie umgesetzt wird. Bei einem Betrag über 400'000 Franken würde erneut das Parlament entscheiden.

Potenzial der Aare nur wenig genutzt

Die Situation erinnert an die Postulate von Rolf Sommer 2006 und Anita Huber 2012, die ebenfalls die Aare für Freizeitaktivitäten attraktiver machen wollten. Damals wurde der Stadtrat nicht aktiv, da die Forderungen schon so gut wie erfüllt gewesen seien.

Das Aare-Schwimmen in Olten scheint laut Oetiker unter einem schlechten Stern zu stehen. Die Unterschriftensammlung zeigte zwar, dass viel Zustimmung der Bevölkerung da ist, bei der Umsetzung tue man sich aber schwer.

Attraktiveres Aare-Schwimmen sei eine «Low-Hanging-Fruit», die einfach nur gepflückt werden müsse. Denn die Situation in Olten sei ideal für Freizeitaktivitäten, da das Wasser viel zahmer als beispielsweise in Bern sei. Und dort platzt die Aare im Sommer aus allen Nähten.

