Besucheransturm an der Berufsinfo-Messe in Olten erwartet

Berufsbildung So viele wie noch nie: 8000 Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen werden an der Berufsinfo-Messe in Olten erwartet Die Berufsinfo-Messe Aareland in Olten findet heuer zum 11. Mal statt. Noch nie war das Interesse so gross. Das ist ein möglicher Grund. 23.08.2022, 09.45 Uhr

Die letzte Berufsinfo-Messe fand 2020 statt. Bruno Kissling

Vom 30. August bis 1. September findet in der Stadthalle Olten die Berufsinfo-Messe Aareland für Jugendliche, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer statt. Die Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, Kontakte mit über 80 ausstellenden Firmen und Verbänden zu knüpfen.

Grosse und kleine Unternehmen sowie Berufsverbände aus dem Mittelland nutzen die Chance, sich als attraktive Arbeitgeber vorzustellen, mit den Jugendlichen in den Dialog zu treten und für mehr als 150 Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten aktiv zu werben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Messe, die heuer zum 11. Mal stattfindet, verzeichnet eine Höchstzahl an Anmeldungen der Ausstellenden und der Besuchenden. «Die Schlussphase läuft auf Hochtouren und wir freuen uns über das grosse Interesse von Verbänden und Unternehmen sowie von Lehrpersonen und Schulleitungen», schreibt Urs Blaser, der mit seiner Beratungsfirma die Berufsinfo-Messe organisiert.

Urs Blaser bei der Eröffnung der Berufsinfo-Messe 2020 mit geladenen Gästen. Bruno Kissling

Insgesamt werden 8000 Besuchende erwartet. Ein Grund für den Erfolg in diesem Jahr sei die strikte Zonenbildung mit Besucherplan, so Blaser. Diese fördere das Interesse der Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Berufsbildern und steigere die Qualität der Gespräche mit den Ausbildenden.

Vielfalt an Möglichkeiten kann auch überfordern

Eine solide Berufsausbildung bedeutet für Jugendliche der Schlüssel für die Zukunft und die Basis, sich weiterzuentwickeln. Gut ausgebildete junge Berufsleute bilden zudem das Rückgrat der Wirtschaft der Regionen Kanton Solothurn, Aareland und Oberaargau. Daher habe das Lehrstellenmarketing, als Vorstufe für die Berufslehre, eine hohe Bedeutung, um Jugendliche frühzeitig auf die Berufswelt vorzubereiten.

Damit für die Jugendlichen der erfolgreiche Einstieg in die Arbeitswelt glücke, bedürfe es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Berufswünschen und Fähigkeiten. Die grosse Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten kann da schon mal überfordern.

Mit einem Besuch an der Berufsinfo-Messe Aareland in Olten biete sich den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten, den hiesigen Lehrbetrieben und den eigenen Interessen auseinanderzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler träten in Kontakt mit Berufsbildenden und verschafften sich einen Überblick über die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangebote.

Die Berufsinfo-Messe biete die ideale Plattform, um Jugendliche frühzeitig auf das vielfältige Berufswahl- sowie Lehrstellenangebot aufmerksam zu machen. «Speziell in der aktuellen Situation spüren wir, wie solidarisch und engagiert Verbände und Unternehmen sich für die Berufsbildung und die Förderung junger Berufsleute einsetzen», heisst es in der Mitteilung.

«Wir sind überzeugt, den Jugendlichen der Regionen Kanton Solothurn, Aareland und Oberaargau ein vielfältiges Angebot an Berufsbildern und Ausbildungsmöglichkeiten bieten zu können.»

Nebst der Vielzahl von attraktiven Messeständen bieten verschiedene individuelle Anlässe viel Interessantes und Wissenswertes. Weitere Informationsanlässe finden am Mittwochnachmittag sowie am –abend statt. So könnten sich auch Eltern und Lehrpersonen über das Berufsbildungssystem der Schweiz und die vielseitigen Angebote informieren lassen, heisst es. (otr)

Hinweis Berufsinfo-Messe Aareland, Öffnungszeiten: 30. August: 8 bis 18 Uhr; 31. August: 8 bis 20 Uhr; 1. September: 8 bis 17 Uhr.