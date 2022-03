Olten: Hanf-Indooranlage ausgehoben – 30 Jähriger festgenommen

8 kilo marihuana Hanf-Indooranlage in Olten ausgehoben – 30-Jähriger wurde festgenommen Bei einer Hausdurchsuchung hat die Kantonspolizei Solothurn in Olten acht Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen haben einen geschätzten Verkaufswert von 80'000 Franken. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Online-Redaktion 23.03.2022, 15.23 Uhr

Die bereits geernteten acht Kilogramm Marihuana haben einen geschätzten Verkaufswert von über 80'000 Franken. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat in der vergangenen Woche in Olten eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchgeführt. Dieser Verdacht bestätigte sich in der Wohnung: Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurden eine abgeerntete Hanf-Indooranlage sowie über acht Kilogramm Marihuana sicherstellt. Gemäss ersten Schätzungen dürfte sich der Verkaufswert der sichergestellten Drogen auf über 80’000 Franken belaufen.