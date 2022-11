Tributkonzert zum 50. Todestag von Mani Matter in Olten

50. Todestag Mani Matter-Tribut in der Schützi: Am Sonntagabend erwiesen lokale Musikgrössen dem Berner Chansonnier ihre Ehre Im Sommer jährte sich der tragische Tod des bekannten Mundart-Musikers bereits zum 50 Mal. Das nahmen nun einige Musikschaffende aus der Region zum Anlass, kurzerhand ein Erinnerungskonzert zu planen. Das Publikum war begeistert. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Erinnerungskonzert in der Schützi wurde kurzerhand geplant. Corinne Glanzmann

«Dr Värslischmid», wie Mani Matter sich in einem Lied selber nannte, wäre dieses Jahr am 4. August 86 Jahre alt geworden, wäre er nicht bekanntlich 1972, also vor 50 Jahren, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Getauft auf den Namen Hans Peter, nannte ihn seine Mutter, die aus Holland kam, Jan; seine Schwester machte Nani daraus, und in der Pfadi wurde er schliesslich zu Mani.

Die beiden Organisatoren des Tributabends, Collie Herb und Shanky Wyser, kamen auf einer Zugfahrt zwischen Bern und Olten auf die Idee, Mani Matter zu würdigen. Collie Herb sagt, dass er Shanky Wyser erzählte, dass er «Nei säget, sölle mir» covere und auf die Bühne bringen wolle. Olten sei klein, und so sei die Idee schnell realisierbar gewesen, etwas Grösseres daraus zu machen. Alle beteiligten Künstler ausser einem seien aus der Region.

Zum 50. Todestag von Mani Matter gaben Am Sonntag diverse Musikerinnen und Musiker aus der Region ein Konzert in der Schützi Olten. Corinne Glanzmann Mit dabei waren unter Elian Zeitel ... Corinne Glanzmann ... Jean Marc Viller ... Corinne Glanzmann ... Collie Herb ... Corinne Glanzmann ... und Sängerin Iandara. Corinne Glanzmann Corinne Glanzmann Auch Jüre Reinhard stand auf der Bühne. Corinne Glanzmann

Lia Low, die den Bass spielte, ist die Tochter von Pesche Schmid, der als Mitbegründer von Züri West in der Mundart-Szene dabei ist. Und ihr Götti ist Resli Burri von Patent Ochsner. Sie sagte:

«Man kennt sich in der Szene.»

Herb führte aus, man habe nur für eine gemeinsame Probe Zeit gehabt, aber man müsse loslassen und vertrauen können.

Leider hätten nicht alle Platz gefunden, die ans Konzert hätten kommen wollen. Das Publikum war bunt gemischt: Vom Kleinkind mit Ohrenschutz bis zu älteren Semestern sind alle da.

Band zusammengestellt

Rolf Mosele. Corinne Glanzmann

Nebst Lia Low am Bass spielten in der Band Fabian Capaldi (Sax), Shanky Wyser, (Keyboard), Elias von Arx (Gitarre) und Martin Stebler (Schlagzeug): satter Sound, gut austariert. Gesungen haben Collie Herb, Elian Zeitel, Iandara, Jüre Reinhard, Nilsa, Rolf Mosele und Jean-Marc Viller alias Schämu.

Die beiden Eingangslieder wurden nach einer Ouvertüre von Elian Zeitel und Iandara bestritten. Elian sagte, sie kenne Matter seit Kindertagen, habe ihn jetzt aber wieder neu gelesen. Sie liebe melancholische Musik, und dafür eignet sich «Useme lääre Gygechaschte» natürlich gut.

Iandara ihrerseits interpretierte «Hemmige» und meinte dazu, sie habe das Lied in der Schule gelernt und es gut mitfühlen können; ausserdem sei der Song aktuell wie eh und je. Rolf Mosele interpretierte «Dr Alpeflug» in einer rockigen Version. Moderator Collie Herb erzählte, er habe Schämu kennen gelernt, als er die Wäsche machte im Keller, dort habe der geübt. Schämu seinerseits stellte Shanky als «Michelle Hunziker des Abends» vor und sang «Dr Noah».

Langer Applaus am Ende des Abends in der Schützi

Shanky übernahm dann die Moderation und fügte an, er habe als Kind immer mit den Eltern ins Shoppyland gemusst und dort habe er die «Matterrock»-CD von 1992 geschenkt bekommen. Beim Lied «Dr Hansjakobli und s Babettli» sei er immer hängen geblieben, und 30 Jahre später stehe der Interpret nun wieder damit auf der Bühne: Jüre Reinhard.

Collie brachte «Nei säget sölle mir» als Reggae; nach der Pause sang er «Dene wos guet geit»; und dann auch Nilsa in einer zweiten Version. Die «Balade» vom Dällebach Kari interpretierte wieder Schämu, bevor Elian und Iandara den «Es git e Bueb mit Name Fritz» und «Warum syt ir so truurig» gaben. Den Abschluss machten dann mit «D Strass woni drann wone» alle zusammen. Das Publikum dankte für den Abend mit langem Applaus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen