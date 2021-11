50 Jahre Oltner Karikaturist und Cartoonist Werner Nydegger: Ein Meister der Akribie blickt zurück Der Oltner Karikaturist und Cartoonist Werner Nydegger hält Rückschau. Sein neues Buch umfasst ein Œuvre aus 50 Jahren Werkgeschichte. Urs Huber Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Werner Nydegger, ein ewig Bewegter zwischen Narrentum und drohendem Weltenbrand.

Zvg / Oltner Tagblatt

Damals, vor knapp 50 Jahren, standen wir staunend vor einem seiner Wimmelbilder, die er für die Mobiliar Versicherungsgesellschaft kreiert hatte. «Werner Nydegger» lasen wir dann und mutmassten, dass der sicher nicht aus unserer Region sein würde. Aus einem Dorf sicher nicht. Und Olten? Das trauten wir «unserer Stadt der ersten Erfahrungen» auch nicht zu. Erst viel später erfuhren wir, dass ­exakt dieser Nydegger eben doch in Olten wohnte. Und arbeitete.

Eine Zeit lang galt Nydegger-Abstinenz

Dann war eine Zeit lang Ruhe; für uns, nicht für ihn. Nicht, dass er zwischenzeitlich vergessen gegangen wäre. Nein. Er hatte sich höchstens von seinen Wimmelbildern verabschiedet, wandte sich als Grafiker, Illustrator, Maler, Restaurator, Plastiker, Desi­gner und Autor andern Gebieten zu. Nur hin und wieder tauchten vor unseren Augen Karikaturen auf, die sich allerdings Cartoons nannten, aber trotzdem signalisierten: Obacht, Nydegger!

Seine Figuren, im stets überhöhten und oft frontal wirkenden Strich verlaufend, wirkten nicht selten wie gelasert von einem schelmisch-diabolischen Mastermind, der mal seiner Zeit voraus oder just auf deren Augenhöhe den Finger auf den Menschen, den wunden Punkt des Planeten, legte. Legte – wohlverstanden – nicht drückte. Er ist schliesslich kein Unmensch, dieser Nydegger.

Ausstellung Werner Nydegger im Kunstraum Salmen Olten 2019.

Bruno Kissling

Denn Schmerz ist bekanntlich schon genügend da. Auch wenn’s nicht der Weltschmerz sein mag, der ihn, den Nydegger, antreibt. Ein Denker dagegen ist er schon; Verwerfer und Kreateur in einem, ein oppositionell Neugieriger, der mit seiner Arbeit das Scheinwerferlicht in die dunkelsten Falten der menschlichen Seele vordringen lässt. Und einer, der das Licht gerade noch zum richtigen Zeitpunkt wieder löscht, bevor das Mängelwesen Mensch völlig entblösst dasteht und vielleicht im Dunkeln seinem Untergang entgegen kullert.

Typisch Nydegger eben

Typisch Nydegger eben, der mit seinen bald 76 Jahren heute noch so munter wirkt, als sei die Zeit stehengeblieben. So wie sie damals für uns stehenblieb, als wir seine Wimmelbilder bestaunten. Vielleicht darum hat der Mann jetzt ein Buch geschaffen, eine Art Hommage an den ­«Nydegger im Rückspiegel», sozusagen, ein Querschnitt durchs eigene Werk. Im eigenen Verlag Kobold-Books, den er mit Partnerin Isabelle Bitterli betreibt. Natürlich sagt man über ihn, er schaue nicht wahnsinnig gerne zurück.

«Dinge, die ich gemacht habe, interessieren mich nicht mehr»,

lässt er sich zitieren. Aber wer 2021 auf ein halbes Jahrhundert schöpferisches Wirken zurückschauen kann, macht eine Ausnahme. Wie gesagt, er ist ja kein Unmensch. «Komische Kunst, grandios garstig» etikettiert er seinen komprimierten Querschnitt, ein knapp 300-seitiges Œuvre, das mit seinem ersten veröffentlichten Cartoon, einem Dromedar mit matterhornförmigem Höcker (1971), beginnt. Dann aber ist schon Schluss mit Chronologie.

Ausstellung von Werner Nydegger im Kunstraum Salmen Olten 2019.

Bruno Kissling

Nydegger hat seine Blütenlese nämlich thematisch geordnet. Aufgeteilt in mehr als ein Dutzend Lebens- und Sinnbereiche. Das Ganze: «Ein riesiger Aufwand», wie er zu verstehen gibt. Denn oft seien die Originale nicht mehr in repräsentablem Zustand gewesen, hätten einer Überarbeitung bedurft. Wer Nydeggers Ansprüche kennt, der ahnt, worauf sich dieser Meister der darstellenden Akribie bei diesem Vorhaben eingelassen hat.

Das Bild ist das unausgesprochene Wort

Er ist grosszügig, lässt im Buch seine Bilder sprechen. Wenig Text. Ein Format, das eher einem «Luegibuech» ähnelt und einen persönlich staunen lässt, wie viel aus Nydegger Hand doch in den letzten 50 Jahren schier unbeachtet an der breiten Masse vorüberzog. «Die sieben Todsünden» (1981) etwa, denen er keine achte folgen liess, «Denkmal» (1981), zu welchem Frau und Mann für 10 Minuten werden können, wenn sie 20 Franken Zutritt zahlen und sich auf dem vorbereiteten hohen Sockel in Pose werfen wollen. Chilbispass für Selbstbewundernde eben. Und dies sind nur zwei Arbeiten aus der Sammlung, welche die Spezies Mensch so süffisant zugespitzt wiedergibt.

Werner Nydegger im Kunstraum Salmen 2019.

Bruno Kissling

Aber Nydegger macht nicht bloss Cartoons: «Der Schwur» von 1973 – weit weg davon. Die surrealistisch anmutende Bildmarke, geprägt von abgetrennten Gliedmassen einer Schwurhand, lässt aus den Fingerstummeln ­Figuratives heranwachsen. «Der Schwur» lässt, nebenbei erwähnt, auch Nydeggers Gespür für die naturalistische Darstellung aufblitzen. Dass der mittlerweile zum Senior avancierte Nydegger dazu überging, seine Cartoons auch dreidimensional darzustellen, ist mittlerweile auch bekannt. Einer davon, «Der Deserteur» (1996) findet sich im Buch sowohl zeichnerisch als auch als räumlich dargestellte Miniatur wieder.

Ein Seelenverwandter von Duane Hanson

Und würden die modellierten Figuren (Die Badenden, 1997) noch farblich ausgearbeitet: Duane Hanson, Begründer des Hyperrealismus, sähe in Nydegger schier einen Konkurrenten. Aber so weit wird’s nicht kommen. Es reicht, in sein Schaffen zu versinken und so en passant zu erfahren, dass er auch Plattencovers für Billy Cobham schuf und Namen und Titel auch bloss Schall und Rauch sein können: Die Plastik «Die Phantastischen Vier» (1996) zeigt in Wahrheit ein Equilibristentrio. Was eigentlich niemanden stört. Und den Künstler, der Nydegger partout nicht sein will, schon gar nicht.

Samstag, 13. November 2021, 14 bis 16 Uhr, signieren Isabelle Bitterli und Werner Nydegger ihre Bücher bei Schreiber in Olten.