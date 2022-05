50 Jahre Damen Hockey «Wir haben oft aufs Dach bekommen»: Wie sich die Damenmannschaft des Oltner Hockey-Clubs durchsetzte 1972 gründeten drei Bankangestellte der ehemaligen Ersparniskasse Olten den Damen Hockey-Club Olten: Eine von ihnen ist Margaretha Therese Wyss-Zaugg. Sie erzählt von der Gründungsgeschichte und den harten Anfängen, als die spielenden Frauen um Anerkennung ringen mussten. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Vor 50 Jahren gründete Margaretha Therese Wyss-Zaugg zusammen mit Pia Mollet und Robert Nussbaumer den Damen Hockey-Club Olten. Bruno Kissling

Margaretha Therese Wyss-Zaugg war nicht nur 30 Jahre lang Bankangestellte bei der Ersparniskasse Olten, sondern auch mehrere Jahre Captain und Verteidigerin des Damen Hockey Clubs Olten – und eine der Gründerinnen des Vereins. Zusammen mit ihren sechs Geschwistern und ihren Eltern wuchs sie in Aarburg auf. Vier Brüder hat sie zudem. Aber: «Keiner war so sportlich wie ich», sagt sie lachend.

1972, vor 50 Jahren, sah sich die ehemalige Lehrtochter der Ersparniskasse Olten, Pia Mollet (damals Flury), ein Spiel des Oltner Hockeyklubs der Männer an. Schiedsrichter war Robert Nussbaumer, der ebenfalls Angestellter bei der Bank war. Mollet bat Nussbaumer gleich am nächsten Tag, ihr bei der Gründung eines Landhockeyklubs für Frauen behilflich zu sein. Der Prozess zur Vereinsgründung sei durch die Beziehung zu Nussbaumer um einiges schneller gelaufen, meint die heute 77-jährige Wyss-Zaugg.

Nussbaumer meinte, sie müsse mindestens 20 Mädchen finden, die dafür bereit wären. Mollets erste Anlaufstelle war Bankkollegin Wyss-Zaugg. Aber: Letztere meinte, dass ihr Interesse vielmehr dem Fussball gelte. Eine Enttäuschung machte sich auf dem Gesicht von Mollet bemerkbar. Also sagte Wyss-Zaugg, damals 28 Jahre alt, zu.

Die erste Mannschaft des Oltner Damen Hockey-Clubs in der ersten Spielsaison 1972/73. Bruno Kissling

Die Suche nach Spielerinnen ging los. Mollet absolvierte damals noch die Lehre. Bei ihren gleichaltrigen Kolleginnen fand sie schnell Zuspruch. Dennoch rasselten auch einige Absagen herein. Insbesondere bei Wyss-Zaugg. Der Hockeysport sei vielen schlichtweg zu hart gewesen, sagt sie.

An der Gründungsversammlung zeigte sich grosses Interesse

An der Gründungsversammlung tauchten schliesslich 31 junge Frauen auf. Zum ersten Training kamen dann aber doch nur 19. Heute sagt die 77-Jährige scherzhaft, Mollet sei «schuld» gewesen, dass der Hockeyklub gegründet worden sei. Aber:

«Wir haben oft aufs Dach bekommen – das gehört dazu.»

In einem Spiel gegen den Damen Hockeyklub der Berner Young Boys verloren die Oltnerinnen gleich 12:0. Es sei schrecklich und hart gewesen. Aber es habe Kraft gegeben und sie noch weiter motiviert. Und heute? Ja, heute lache sie darüber, meint die Mitgründerin.

«Aller Anfang ist schwer», sagt Wyss-Zaugg. Doch welche Reaktionen erhielten die jungen Frauen nach der Gründung des Hockeyklubs? Bei den ersten Trainings soll hier und da mal von männlicher Seite etwa zu hören gewesen sein:

«Schön seid ihr. Aber ihr spielt wie Hühner.»

Sie räumt aber lachend ein, dass sie gerade bei den anfänglichen Trainings wirklich wie Hühner auf dem Feld wirkten.

Auch wenn die Damen anfänglich noch um Anerkennung kämpfen mussten, die Mitglieder des Männer Hockey Clubs Olten merkten schnell: Der Wille ist da und sie kämpfen. Durch die Entwicklung und die ersten Erfolge wurden die Damen schnell mal ernst genommen.

In der Saison 1975/76 ist die Damenmannschaft in die Nationalliga A aufgestiegen. Bruno Kissling

Der erste Trainer des Hockeyklubs war Rudolf Fink. Auf ihn folgte für mehrere Jahre Ernst Pfister. Die Damen des Hockeyklubs bestritten erfolgreich Turniere und konnten Cup-Siege und den Hallen-Schweizer-Meister-Titel auf ihrem Konto verzeichnen.

Sehbehinderung und Brüche waren keine Hindernisse

Wie gross der Drang nach Schläger und Ball war, zeigte sich, wie Wyss-Zaugg erzählt, dass ihr kurz nach der Gründung ein Auge entfernt werden musste. Nach der Operation sei dann nicht viel Zeit verflogen, bis sie sich auf dem Spielfeld wiederfand. Trotzdem träume sie heute noch von einem Fehlschlag bedingt durch ihre Sehbeeinträchtigung an einem Turnier in Deutschland; der habe sie geprägt.

Und einmal habe sie eine weitere Hockey-Pause einlegen müssen, als sie sich bei einem Skianlass des Hockeyklubs das Bein gebrochen habe. Nach einem kurzen Unterbruch sei sie dann aber wieder spieltüchtig gewesen und meint:

«Ich war schon etwas verrückt.»

Nach 20 Jahren folgte schliesslich die Fusion mit der Herrenmannschaft. Ganz nach dem Motto: «Gemeinsam sind wir stärker.» Und auch heute verzeichnen die Damen des Oltner Hockeyklubs Erfolge. Letztes Jahr holten sie sich den Schweizer-Meisterinnen-Titel nach Hause.

30 Jahre lang hat Wyss-Zaugg bei der Ersparniskasse Olten als Bankangestellte gearbeitet. Seit 1988 wohnt sie nun in Caslano (Tessin). Es habe sie immer in den Süden gezogen. Ihren zweiten Wohnsitz hat sie in Schönenwerd, um ihrer Familie nahe sein zu können. Und nun, 50 Jahre später, ist sie Ehrenmitglied des Hockey Clubs Olten. Darauf sei sie besonders stolz. Zur Klubgründung sagt sie heute:

«Ich bin froh, habe ich es gemacht.»

