36. Oltner Kabarett-Tage Eine Gala für Franz Hohler, Jungtalente und Preisverleihung: Das ist das Programm der Oltner Kabarett-Tage Vom 3. bis zum 13. Mai finden die 36. Oltner Kabarett-Tage statt. Diese stehen im Zeichen des Oltners Franz Hohler. Ausgezeichnet wird aber ein Österreicher. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 22.03.2023, 18.00 Uhr

An den 36. Oltner Kabarett-Tagen treten einige bekannte Gesichter auf, unter anderem (von links) Franz Hohler, Michael Elsener, Emil Steinberger, Lisa Christ und Josef Hader. Bilder: Keystone/Spichale/Bigler/Schmid/zvg, Montage: fan

Bereits zum 36. Mal finden Anfang Mai die Oltner Kabarett-Tage statt. An 11 Abenden sorgen über 50 Künstlerinnen und Künstler an 32 Veranstaltungen für Unterhaltung. Auch dieses Jahr gibt es am ältesten Satirefestival der Schweiz einen thematischen Schwerpunkt – die neuen Bundesländer der ehemaligen DDR.

«Der Osten Deutschlands ist sehr kabarettaffin», sagt Alex Summermatter, der die Gesamtleitung der Kabarett-Tage innehat. «Wir wollten speziell dieser Art Kabarett, die sehr politisch ist, eine Bühne geben», ergänzt Rainer von Arx, der künstlerische Leiter der Kabarett-Tage. Entsprechend treten mehrere Künstlerinnen und Künstler aus Ostdeutschland in Olten auf. Nebst einigen bekannten internationalen Persönlichkeiten sind auch viele Neuentdeckungen dabei. Und natürlich Franz Hohler.

Eine Gala für Franz Hohler

Der Oltner Kabarettist Franz Hohler feiert 2023 seinen 80. Geburtstag. Deshalb richten die Oltner Kabarett-Tage dem Cornichon-Preisträger von 1998 eine eigene Soiree aus. Bild: zvg

Anlässlich seines 80. Geburtstags wird der Oltner Kabarettist gebührend gewürdigt. Deshalb richten die Oltner Kabarett-Tage dem Cornichon-Preisträger von 1998 eine eigene Soiree im Stadttheater aus. Neben Hohler sind Fatima Dunn, Jane Mumford, Stefanie Grob, Simon Chen und Emil Steinberger anwesend.

«Wir haben den Abend zusammen mit Franz konzipiert», sagt von Arx. Dafür habe Hohler seine Texte zur Verfügung gestellt. Diese werden von den anderen Künstlerinnen und Künstlern neu interpretiert und weiterentwickelt. Natürlich kommt auch Franz Hohler selbst auf die Bühne im Stadttheater.

Schweizer Kabarett-Preis «Cornichon» für einen Österreicher

Die Oltner Kabarett-Tage verleihen dem österreichischen Kabarettisten Josef Hader den Schweizer Kabarett-Preis Cornichon 2023. Bild: zvg

An den Oltner Kabarett-Tagen wird auch der Schweizer Kabarett-Preis Cornichon vergeben. Nachdem im vergangenen Jahr Mike Müller ausgezeichnet wurde, fällt dieses Jahr dem Österreicher Josef Hader die Ehre zu. Der «einzigartige» Satiriker wird für seine rigorose Haltung ausgezeichnet. Hader war einer der Ersten, der sich in den 1980er-Jahren vom gängigen politischen Nummernkabarett abwandte und seine Stücke zu einem Monolog entwickelte.

«Josef Harder steht seit zehn Jahren auf unserer Wunschliste», sagt Rainer von Arx. Entsprechend gross sei deswegen die Vorfreude. Hader sei eines der herausragenden Talente der Kabarett-Szene. Das Cornichon wird Hader am 3. Mai zum Auftakt der 36. Oltner Kabarett-Tage überreicht.

Ein weiteres Highlight ist der Satire-Gipfel mit Michael Elsener, Philipp Schaller und Christine Teichmann. In diesem Format halten die drei Kunstschaffenden eine Art Rede zur Lage der Nation. Dabei vergleichen sie satirisch die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie unterscheiden sich die Kulturen und wie werden die Nationen in den anderen Ländern wahrgenommen? Dazwischen zeigen die Gipfel-Teilnehmenden Auszüge aus ihren Programmen.

Den Jungen gehört die Zukunft

Die Oltner Kabarett-Tage bieten aber nicht nur gestandenen Kunstschaffenden eine Bühne, sondern auch dem Nachwuchs. «Wir haben in unseren Statuten festgehalten, dass wir den Nachwuchs fördern», sagt von Arx. Dafür findet bereits das elfte Kabarett-Casting statt. An drei Abenden präsentieren sich je vier Kabarett-Artisten auf der Bühne. Eine Jury aus Publikum und Fachpersonen kürt jeden Abend einen Finalisten, eine Finalistin. Die Erkorenen spielen schliesslich am Finalabend um den Sieg.

Der Sieger erhält neben einem Preisgeld auch ein professionelles Coaching. Mehrere Preisträger haben sich in den vergangenen Jahren in der Szene etabliert. Jüngstes Beispiel dafür ist der letztjährige Gewinner Andreas Iseli, der dieses Jahr erneut auf der Bühne stehen wird.

Doch nicht nur auf der Bühne sollen junge Gesichter zu sehen sein. «Wir wollen zeigen, dass Kabarett auch jungen Menschen gefallen kann», sagt von Arx. Darum habe man beim Programm auf viele junge Kunstschaffende gesetzt. Viele von ihnen kommen aus dem Poetry Slam. Damit erhoffen sich die Oltner Kabarett-Tage, auch junge Besuchende begrüssen zu dürfen. Das soll auch mit den Spielorten wie der Vario-Bar, der Galicia-Bar und dem APA Kulta unterstützt werden.

«Die Mitglieder sind unser wichtigstes Kapital»

Damit werde ein neues Publikum geschaffen. Die Hoffnung ist, dass auch viele junge Menschen Mitglied der Oltner Kabarett-Tage werden und sich so die Mitgliederanzahl von bereits beachtlichen 1500 Personen weiter steigert. «Die Mitglieder sind unser wichtigstes Kapital», sagt von Arx. Sie finanzieren den Verein mit ihrem Mitgliederbeitrag, kaufen einen grossen Teil der Tickets im Vorverkauf und helfen freiwillig mit. Nur so können die Oltner Kabarett-Tage seit 36 Jahren durchgeführt werden.

Nach dem vereinsinternen Vorverkauf können ab dem 11. April Tickets gekauft werden. Am 29. März und am 3. April findet jeweils von 18.15 Uhr bis um 19.15 Uhr eine öffentliche Programmpräsentation im APA Kulta statt. Dort werden die einzelnen Kunstschaffenden ausführlich vorgestellt.

