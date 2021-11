25 Jahre Ursula Berger über Oltner Tanztage: Das Herz an die Förderplattform verloren Ursula Berger, immer in Sachen Tanz unterwegs, über Perlen der 25. Oltner Tanztage und Veränderungen aus dem letzten Vierteljahrhundert. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Ursula Berger mit dem Plakat der Tanztage 2020 und 2021. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Steckt eine Organisation wie die von Tanz in Olten in ihrem 26. Jahr und begeht darin ihr 25. Austragungsjubiläum, so muss etwas dazwischengekommen sein. Ein Blick zurück verrät: Genau, im letzten Jahr hatte der Vorstand entschieden, die anberaumte 25. Austragung ausfallen zu lassen; der Gesundheit von Zuschauern und Künstlern Rechnung tragend. Mittlerweile hat sich die Situation aber soweit beruhigt, dass die Jubiläumsausgabe mit einem Jahr verzögert über die Bühne gehen kann; unter Einhaltung der Covid-Regeln mit 3-G-Zertifikat. «Tanztage reloaded» sozusagen. Heute Dienstag ist es so weit.

Jubiläumsprogramm transferiert

Dank grossem Einsatz der Organisierenden und transparenter Kommunikation mit den Künstlern und Sponsoren kann das Jubiläumsprogramm im Wesentlichen dieses Jahr gezeigt werden. «Das wurde im letzten Jahr mit den Künstlerinnen und Künstlern auch so besprochen und vereinbart», sagt Ursula Berger, Präsidentin und künstlerische Leiterin der Oltner Tanztage. Und diesen konnte auch die Gage für die entgangenen Auftritte ausbezahlt werden, nicht zuletzt dank der Sponsoren und ihrem langjährigen Bekenntnis zum Tanzfestival.

Das Programm der Tanztage 2021 Di, 16./17. Nov. 20 Uhr: Cie. Linga «Sottovoce» (Schützi)

Fr, 19. Nov. 20 Uhr: Tanzkompanie des Theaters St. Gallen /Kinsun Chan (Schützi)

Sa, 20. Nov. 17.30 Uhr: Hommage an Lucinda Childs (Premium Kino Capitol)

Sa, 20. Nov. 20 Uhr: Beaver Dam Company, Edouard Hue «Molten» (Schützi)

So, 21. Nov. 11 Uhr: Workshop Edouard Hue (Dance Studio Olten)

So, 21. Nov. 16 Uhr: Company Mafalda, Teresa Rotemberg «Vicky setzt Segel» (Schützi)

Mi, 24. Nov. 20 Uhr: Plattform «short cuts» mit Förderpreisverleihung (Schützi)

Fr, 26. Nov. 20 Uhr: Tanzfaktor 2020, ein Reso- Projekt (Schützi)



Infos unter www.tanzinolten.ch



Auch der Förderpreis, erstmals 2019 ausgerufen, konnte nicht vergeben werden. Heuer schon. Aus 80 Bewerbungen qualifizierten sich deren fünf fürs Finale. Der Siegerpreis ist mit 4000 Franken dotiert, von Sponsoren ermöglicht. «Auf die fünf Finaldarbietungen freue ich mich ganz besonders», verrät Ursula Berger als Mitglied der vierköpfigen Jury. Die Förderplattform «Short Cuts», so nennt sich das Fördergefäss, ist ihr ans Herz gewachsen, ist die Förderung des zeitgenössischen Tanzes doch ein zentraler Bestandteil der Strategie.

«Es ist immer sehr befriedigend, wenn wir Jahre später feststellen können, dass sich einstige Ensembles etablieren konnten, oder Mitglieder daraus»,

fügt sie an.

Das andere wichtige Standbein ist die Präsentation von etablierten Ensembles. So eröffnet die Cie. Linga aus Pully die Tanztage, die mit dem Programm «Sottovoce» (mit leiser Stimme) gleich zweimal in Olten auftritt und dabei Premiere in der Deutschschweiz feiert. «Ein sehr anspruchsvolles und auch aussergewöhnliches Projekt, Tanz und Gesang zu kombinieren», meint Ursula Berger.

Auch Workshops und Kinoaufführungen gehören mittlerweile zum festen Bestandteil der Tanztage. Eingebettet sind Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. Seit 2015 hat Tanz in Olten über 1000 Schulkinder unterrichtet.

Heute sehr viel breiter akzeptiert

Ja, ein Vierteljahrhundert Tanz in Olten. Wie haben sich die Verhältnisse geändert? «Ich glaube, die Veranstaltung stösst heute auf eine viel breitere Akzeptanz», sinniert Ursula Berger. Und natürlich sei das Publikum früher im Vorfeld viel einfacher zu erreichen gewesen. Es habe einfach die Tageszeitung gegeben. Die dortigen Beiträge hätten übrigens sehr zur positiven Wahrnehmung der Tanztage beigetragen. «Heute sind die Informationskanäle viel diverser», meint sie. Immerhin: Der Kanton Solothurn verlieh dem Verein im Rahmen seiner Kulturförderung den Anerkennungspreis 2014 für sein Engagement im zeitgenössischen Tanz. Er würdigte damit einerseits den Einsatz des Vereins zur Förderung der Kunstform des Tanzes sowie insbesondere den Erfolg des Festivals «Oltner Tanztage», welches doch eine schweizweit bekannte Institution geworden ist.

Zukunft der Tanztage definieren

Und die nächsten Jahre? Im Moment ist der Trägerverein Tanz in Olten daran, die Zukunft der Tanztage zu definieren. «Wir möchten die Zahl der Mitgliedschaften im Verein erhöhen», sagt die Präsidentin und künstlerische Leiterin. Sie lacht. Weitere Gedanken, die Idee Tanz noch stärker in der Stadt zu verankern, sind da. Umgesetzt wollen sie sein.



Erlebnis Videoproduktion im Zeichen der Tanztage Wenn es in Olten dunkel wird, startet in den raumhohen Schaufenstern des Nomadic Art Space ein einzigartiges Kunsterlebnis: Endless Shape. Passierende, die an der Mühlegasse 1 in Olten vorbeiziehen, werden akustisch von geheimnisvoller Musik, einer Soundinstallation, angezogen. Dann fällt der Blick auf die leidenschaftliche Tanz-Performance in den Schaufenstern des Kunstraums, einer Video-Projektion von 180 Sekunden. Ein Erlebnis, unverbindlich, niederschwellig. Das Kunstprojekt Endless Shape nimmt Bezug auf das derzeit in Olten stattfindende Festival Tanz in Olten, vom 16. bis 26. November.