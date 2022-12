23 Sternschnuppen: Mehr Gäste beim Oltner Kulturadventskalender

23 Sternschnuppen Die Besucherzahlen beim Oltner Kulturadventskalender sind im Vergleich zu 2021 viel besser: «Es ist eine deutliche Aufwärtstendenz spürbar» Die Coronapandemie hat die Gästezahl beim Oltner Kulturanlass 23 Sternschnuppen in den Keller sinken lassen. Dies hat sich bei der diesjährigen Ausgabe wieder geändert. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.12.2022, 12.00 Uhr

1. Sternschnuppe: Ist Sisyphos systemrelevant? Braucht’s mich noch oder war’s das? Um den Wahnsinn der Bürokratie kreist das Theaterstück «Du hast keine Chance, packe sie!» der Zürcher Theatergruppe Trio Tria. Zu sehen waren die drei Schauspielerinnen Eva Maropoulos, Christina Spaar und Joëlle Danielle am Donnerstag, 1. Dezember, in der Oltner Stadtkirche vor zahlreichem Publikum an der ersten von 23 Sternschnuppen. zvg 2. Sternschnuppe: Am zweiten Abend der 23 Sternschnuppen begeisterten Leila Pfister und Admir Doci das Publikum mit ihrem spanischen Repertoire. In der voll besetzten Stadtkirche kamen die musischen Klänge wunderbar zur Geltung. Am Schluss wurde das Ensemble unter tosendem Applaus von der Bühne begleitet. Zvg/Remo Buess 3. Sternschnuppe: Der dritte Abend der 23 Sternschnuppen in der vollbesetzten Stadtkirche war musikalisch. Die Berner Sängerin Jo Elle trat zusammen mit der Oltner Reggae-Band The Mighty Roots auf und brachte mit ihrer Musik das Publikum in den Wintermäntel an den Palmenstrand. Zvg/Remo Fröhlicher 4. Sternschnuppe: Ein wundervoll harmonischer Jazz stand im Fokus der 4. Sternschnuppe: Gitarrist Tomas Sauter und Bassist Daniel Schläppi spielen seit 20 Jahren im Duo und gehören zu den Highlights des europäischen Jazz. Mit herrlich sanften Tönen, weichen Stimmungsbildern und energetischen Rhythmen entführten sie das Publikum in der gut gefüllten Stadtkirche an wärmende Sehnsuchtsorte. Zvg/Remo Fröhlicher 5. Sternschnuppe: Der Walliser Zauberkünstler Lionel verzauberte die gut gefüllte Oltner Stadtkirche. Ob mit einem roten Faden, einem Glas voll Erbsen, zwei Zauberwürfeln oder Spielkarten – der kreative Magier wusste vollends zu begeistern. Mit viel Witz und seinem Charme versetzte er das Publikum Mal für Mal ins Staunen. Zvg/Remo Fröhlicher 6. Sternschnuppe: Die Samichlaus-Sternschnuppe gehörte dem Duo Lapsus. Die beiden Komiker stehen bereits seit 27 Jahren auf der Bühne, leichtfüssig und tiefgründig zugleich. Das Chaos beginnt schon bei der Anmoderation und zieht sich über die Generalprobe für das Humorfestival hin bis zur Erzeugung von alternativem Strom aus Fahnen. Die zahlreichen Sternschnuppen-Gäste verliessen die Oltner Stadtkirche jedenfalls durchaus amüsiert. Zvg/Finja Basan Die 7. Sternschnuppe unterhielt von der ersten Sekunde an: Cie Champloo experimentierte mit Rhythmus und Bewegung und untersuchte die atemberaubende Begegnung von Individuen. In einem poetisch-komischen Klanguniversum trafen Tanz und Beatbox aufeinander und versetzten das Publikum in Staunen und Begeisterung. Zvg/Remo Fröhlicher 8. Sternschnuppe: Sie Russin, er Ukrainer. Beide seit drei Jahren wohnhaft in Olten. Die Pianistin Maria Anikina und der Sänger und Gitarrist Vadym Besarab verkörpern im gut gefüllten Oltner Stadttheater ein friedliches Miteinander, das es leider auf der Weltbühne momentan nicht gibt. In ihrem Programm «Der Adventskranz» spielen sie ukrainische Folklore und Ausschnitte aus Tschaikowskis «Nussknacker». Das Publikum reagiert begeistert! Dafür gabs als Zugabe ein «O Tannenbaum» mit ukrainischem Akzent. Zvg/Remo Fröhlicher 9. Sternschnuppe: Einmal unter Applaus über den roten Teppich gehen: Clown Linaz & Musiker Zé ermöglichten dies dem Sternschnuppen-Publikum am 9. Abend des Oltner Kultur-Adventskalenders. Clown Linaz Vorbereitungen dazu waren zwar nicht ganz komplikationsfrei, dafür umso vergnüglicher für die Gäste in der vollbesetzten Stadtkirche. Ein mitreissender Abend mit Akkordeonklängen. Zvg/Benjamin Widmer 10. Sternschnuppe: Christof Wolfisberg, die eine Hälfte vom Duo «Ohne Rolf», zeigte an der 10. Sternschnuppe ein kabarettistisches Theater. Er verblüffte das zahlreiche Publikum mit mehrschichtigen Texten. Passiert gerade etwas, weil es so im Manuskript steht? Oder ist es umgekehrt? Passt sich das Manuskript, welches auf dem Tisch liegt, dem an, was gerade passiert? Der Wortkünstler spielte mit dem Publikum und seinen Gedanken. Und das auf sehr komische Art. Zvg/Benjamin Widmer 11. Sternschnuppe: Dakar Produktion zeigte am ersten Sternschnuppenabend in der Schützi einen Ausschnitt aus ihrem Figurentheater «SoKo Schafskopf ermittelt». Die drei Schafe Locke, Flocke und Socke werden aus ihrem idyllischen Leben gerissen, als auf ihrer Schafsweide plötzlich Container abgeladen werden und eine Fabrik gebaut werden soll. Können die drei das Unheil abwenden? Zvg/Remo Fröhlicher 12. Sternschnuppe: Der Sternschnuppen-Abend stand im Zeichen des historischen Kabaretts: Benedikt Meyer zeigte auf unterhaltsame und anregende Weise die Verbindungen zwischen Eisenbahngeschichte und den unterschiedlichen Uhrzeiten in Basel sowie zwischen Frauenstimmrecht und dem generischen Maskulinum. Die Anekdoten begeisterten und überraschten das zahlreiche Publikum gleichermassen. Zvg/Finja Basan 13. Sternschnuppe: Einem der ältesten Geheimnisse Europas widmete sich das Theatersyndikat Nora & The Gang aus Winterthur: Wie vermehren sich die Aale? Schon Aristoteles soll darüber gerätselt haben. Immer wild und immer ruhig tanzten die sechs Darstellenden in der Schützi das Leben – und das Sterben – der Aale vor. Das zweite Mini-Drama wiederum erzählte die rührende Liebesgeschichte zwischen einer einsamen Telefonmastin und einem jungen Fernmeldetechniker. Zvg/Remo Fröhlicher 14. Sternschnuppe: Wozu Altpapier nützlich sein kann, wenn man es mit professionellem Können verbindet, zeigten «Wilderbluescht» (Johanna Schaub und Christoph Blum) mit Witz und viel Poesie. Mit wunderbaren Stimmen und einem virtuosen Instrumentalspiel interpretierten sie in ihrem Programm «zart & zääch» Stücke aus dem Schweizer Volksliedgut und sorgten in der voll besetzten Schützi für stimmungsvolle und höchst vergnügliche Bild- und Klangwelten. Zvg/Finja Basan 15. Sternschnuppe: Natürlich muss jede für sich selber entscheiden, was sie schön findet. Aber wer will schon den Rest des Lebens allein bleiben. Die «närrische» Schauspielerin Sonja Silber beleuchtet ironisch sexistische Rollenbilder und wie sie uns prägen. Diskret untermalt vom Perkussionisten Pascal bewirbt sie in ihrem fiktiven Youtube-Channel «Never enough» die ultimative Enthaarungspinzette und gibt ebenso notwendige Tipps, wie die Frau dem Mann gefallen kann. Natürlich muss jede für sich selber … Remo Froehlicher 16. Sternschnuppe: So nah wie gestern in der Schützi ist Galicien selten. Die Musikgruppe Aires e Follas da terra aus Olten begeisterte mit Dudelsack, Pauke und Schellentambourin das zahlreich erschienene Publikum. Andre Albrecht 17. Sternschnuppe: Der junge Ostschweizer Wildtierfotograf Levi Fitze entlockte dem Publikum viele AHHHs und OOHHHS mit seinen beeindruckenden Bildern und abenteuerlichen Geschichten. Die Birkhähne beim Balztanz, der Steinbock in der Abendsonne beim Gang zum Schlafplatz oder Fuchskinder beim Erkunden ihres Lebensraums. André Albrecht An der 18. Sternschnuppe war der Name Programm: «InQdrt» präsentierte Tanzperformance kombiniert mit Parcours und zwar «im Quadrat», genauer im Würfel. Zu Beginn wurde das Sternschnuppen-Publikum mit einem kurzen Vorstellungsvideo auf das Kommende vorbereitet. Und nach der Performance gab eine Mini-Podiumsdiskussion Einblick in die Zusammenarbeit und Entstehung dieses aussergewöhnlichen Kollektivs. ZVG 19. Sternschnuppe: Die junge Basler Spoken Word-Künstlerin Fine Degen liess in die Welt des Poetry Slams blicken. Ihre Texte über das Erwachsenwerden liessen das Publikum schmunzeln, aber auch ein wenig nachdenklich zurück. Wortgewandt schaffte es Degen, witzig und gleichzeitig gesellschaftskritisch alltägliche Themen aufzugreifen. Mit ihrer angenehmen Stimme brachte sie die Poetry Slam erprobte Schützi zum Zuhören. Zvg/André Albrecht 20. Sternschnuppe: In der sehr gut besetzten Schützi sahen die bezauberten Zuschauerinnen und Zuschauer Ausschnitte aus einem Doku-Film von Thomas Riedelsheimer über den Naturkünstler Andy Goldsworthy. Der Engländer setzt für seine Skulpturen die in der freien Natur vorkommenden Materialien wie Blüten, Wolle, Steine, Blätter, Zweige ein. Seine meist kurzlebigen Kunstwerke strahlen Gelassenheit und Harmonie aus. Remo Fröhlicher / zvg «I renne vo Huus zu Huus, überall wohne i nid»… sinieren Sarah Elena Müller und Milena Krstic (im Hintergrund Sebastian Hackmann) von Cruise Ship Misery mit Synthesizer und berndeutscher Stimme. Das Spoken Pop Duo besingt den Alltag, zwischen Langeweile und kafkaesken Lebenslagen, zwischen Wohlstandsmief und Freiheitssehnsucht. Dabei beschreiben Stimme und Beats das Unbehagen nur zu genau und machen aus dem Auftritt ganz grosses Kino! Remo Buess 22. Sternschnuppe: Mal wieder etwas offline machen? Theater vielleicht? Im Stück «Auftritt» der integrativen Theatergruppe Tocca aus Olten kommen nicht die Lauten und Selbstbewussten zu Wort, sondern die Leisen, die viel zu sagen haben, sich aber im realen Leben nicht trauen. In authentischen Auftritten spielen die Laiendarstellerinnen und -darsteller lebendige Szenen eines einmütigen Miteinanders. Tocca stammt vom italienischen Verb toccare, also berühren. Berührt war das Publikum in der vollbesetzten Schützi allemal. Gleiche Zeit, fast gleicher Ort: Jeden Abend um 18.15 Uhr gab's im Dezember eine halbe Stunde Kultur, entweder in der Stadtkirche oder in der Schützi – und ausnahmsweise einmal im Stadttheater. Ob Konzert, Comedy, Film oder Theater: Der Oltner Kulturadventskalender bot eine breite Palette an Kunstschaffen. Und das kommt in diesem Jahr wieder besser an, wie Matthias Kunz vom Verein 23 Sternschnuppen auf Anfrage sagt: «Wir sind sehr zufrieden, es ist eine deutliche Aufwärtstendenz spürbar.»

Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung nämlich Einbussen bei den Zuschauerzahlen von bis zu 50 Prozent hinnehmen – und damit auch bei der Kollekte. Waren es 2021 rund 100 bis 150 Gäste pro Abend, so kamen bei der diesjährigen Ausgabe wieder durchschnittlich 200 Besucherinnen und Besucher. «Wir sind aber noch nicht auf dem Niveau vor Corona», sagt Kunz. Das sei übrigens bei allen Kulturveranstaltungen ähnlich, sagt der freischaffende Theatermacher.

Veranstaltungen in der Stadtkirche etwas besser besucht

Die Vorführungen in der Stadtkirche seien in diesem Jahr etwas besser besucht gewesen als in der Schützi. «Wir wissen nicht genau warum, aber eventuell hängt es auch mit dem Adventsdorf zusammen», sagt Kunz. In den vergangenen Jahren sei es aber eher umgekehrt gewesen.

Der Dank der Organisatoren gilt auch den beiden Lokalitäten, dem Schützi-Team und der christkatholischen Stadtkirche, die Kultur unkompliziert stattfinden lassen – manchmal auch an Tagen, an denen am gleichen Ort noch andere Anlässe über die Bühne gehen. «Der Standort muss für uns einfach zwischen 17 und 19.30 Uhr frei sein», sagt Kunz.

Am letzten Abend, dem 23. Dezember, beispielsweise gaben die sieben Musikerinnen und Musiker der SoulVision Allstars bei der 23. Sternschnuppe in der Schützi eine Kostprobe ihrer James Brown Tribute Show – knapp drei Stunden später legten sie im gleichen Lokal mit dem gleichen Programm so richtig los.

Bis zu 10 Freiwillige pro Abend sind im Einsatz

Die Motivation im Sternschnuppen-Team sei wegen der steigenden Besucherzahlen wieder hoch. Rund 5 bis 10 Leute sind an einem Abend jeweils im Einsatz, auf rund 50 Personen können Kunz und Co. vom Organisationsteam zählen, wenn sie die Helfereinsätze einteilen.

Die meisten Freiwilligen stammen aus einem der 23 Kulturveranstaltenden, die hinter dem Projekt 23 Sternschnuppen stehen. Doch es helfen auch immer wieder Leute mit, die den Oltner Kulturadventskalender einfach «eine coole Sache» finden. «Man muss nicht unbedingt in unserem Verein sein.»

