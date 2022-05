150-Jahr-Jubiläum Oltner FDP feiert eine Geburtstagsparty en miniature – das genaue Gründungsdatum der Partei ist nicht bekannt In Olten wurde die nationale und kantonale FDP gegründet – das genaue Datum ist jeweils bekannt. Nicht so bei der lokalen Partei. Fabian Muster Jetzt kommentieren 12.05.2022, 20.43 Uhr

Die Redner Nico Zila (links stehend) und Anindo Kühne (rechts) vor der FDP-Schar. Bruno Kissling

Die FDP und die Stadt Olten – das ist eine innige Beziehung: Die nationale Partei wurde bekanntlich als Dachorganisation der freisinnigen Kantonalparteien am 25. Februar 1894 im Oltner Bahnhofbuffet gegründet.

Auch die kantonale Partei machte ihre ersten Schritte in der Dreitannenstadt: Am 6. Oktober 1872 fanden 300 Delegierte hier zusammen und bildeten den Liberalen Verein des Kantons Solothurn. Und natürlich wurde auch die Stadtpartei in Olten gegründet – doch in diesem Fall ist das genaue Datum unklar. Trotz aufwändiger Recherche sei es dem früheren Stadtarchivar Peter Heim nicht gelungen, ein Gründungsdatum zu eruieren, sagte Fraktionschef Nico Zila gestern.

War das der Grund, wieso die Feier für das runde Jubiläum der stärksten Partei auf dem Platz Olten doch etwas schlicht ausfiel? Die FDP feierte nämlich ihren 150. Geburtstag im Café Ring mit rund zwei Dutzend Anwesenden mit ein paar Apérohäppchen. Klar ist, dass vor 150 Jahren am 12. Mai 1872 die eidgenössische Volksabstimmung zur Totalrevision der Bundesverfassung stattfand, die am Ständemehr scheiterte – der Kanton Solothurn stimmte mit 61,7 Prozent zu.

Historisch belegt ist dabei, dass sich am gleichen Abend enttäuschte freisinnige Oltnerinnen und Oltner im früheren Gasthof zur Krone (dem heutigen «McDonald’s») trafen. Wahrscheinlich kurze Zeit danach wurde in Olten zeitgleich mit anderen Ortsparteien der liberale Verein gegründet – der Freisinn war in diesen Jahren noch lose in solchen Vereinigungen organisiert.

Erst in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts wurde der liberale Verein dann zu einer Partei. «Im Oltner Adressbuch von 1901 ist letztmals vom liberalen Verein Olten die Rede, in der Ausgabe von 1907 wird erstmals die freisinnig-demokratische Partei genannt», schreibt Historiker und Alt-Stadtarchivar Peter Heim auf Anfrage.

Folglich müsste die Gründung der Stadtpartei zwischen 1900 und 1907 erfolgt sein. Weil das Parteiarchiv verloren gegangen sei, sei auch hier das genaue Datum nicht klar, schreibt Heim. Als erste moderne Partei mit fester Mitgliedschaft gilt übrigens die nationale SP mit Gründungsjahr 1880.

Ein Jungliberaler umreisst mögliche Strategie der Partei

Die FDP als stärkste Stadtpartei sei mit 9 Sitzen im 40-köpfigen Gemeindeparlament gut aufgestellt, sagte Nico Zila in seiner kurzen Rede. Die bürgerliche Zusammenarbeit in Olten funktioniere besser denn je, wie das wuchtige Volks-Nein zum Budget 2022 mit Steuererhöhung zeige. Und die Freiheitslinde, die zum 140. Geburtstage auf dem Klosterplatz gepflanzt wurde, stehe ebenfalls noch.

Der Jungliberale Anindo Kühne umriss in kurzen Worten, wie die FDP in zehn Jahren die stärkste Partei des Landes werden könnte. In den Augen des 17-Jährigen, der im kommenden Juni volljährig wird, müsste sich die FDP als Partei der Lösungen präsentieren, die sich um die wichtigen Themen kümmerte wie Stromkrise, Renten oder Aussenpolitik

. Was die Partei brauche, sei eine klare Linie mit charismatischen Persönlichkeiten, die für klare Entscheide sorgten. Der Applaus der Anwesenden war dem Jungliberalen sicher, der vor kurzem in die Partei eingetreten ist.

