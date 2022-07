1. November Daniel Konrad wird neuer Pfarrer der Christkatholiken Region Olten Der Luzerner tritt seine 50-Prozent-Stelle in Olten am Anfang November an. Er wird Nachfolger des im Mai 2020 entlassenen Pfarrers. Urs Huber Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die beeindruckenden Innenräume der Oltner Stadtkirche kennen mit Daniel Konrad wieder einen Pfarrer. Bruno Kissling

«Also, ein paar Jahre werde ich sicher bleiben», sagt Daniel Konrad am Telefon. Der 63-Jährige wirkt seit 2018 auch als bischöflicher Vikar und sagt über sein neues Engagement bei der Christkatholischen Kirchgemeinde der Region Olten:

«Ich bin mir bewusst, dass ein paar besondere Umstände meinen Wechsel nach Olten begünstigt haben.»

Daniel Konrad, neuer Pfarrer der Stadtkirche Olten. Zvg / Oltner Tagblatt

Zum einen war da eine glückliche Stellensituation in St. Gallen, wo Konrad seit 2010 als Pfarrer der Christkatholischen Kirchgemeinde St. Gallen wirkt. Und zum Zweiten sieht sich der künftige Pfarrer in Olten auch in der Lage, im Alter von 63 Jahren in Teilpension zu gehen und sein künftiges Amt in einem Teilzeitengagement auszufüllen. Daniel Konrad wird in Olten in einem 50-Prozent-Pensum angestellt sein.

Den Normalbetrieb gewährleisten

Dass er nun in einer Gemeinde aktiv wird, die auf eine unruhige jüngste Vergangenheit zurückblickt, die in der Auflösung des Dienstverhältnisses mit seinem Vorgänger gipfelte, schreckt Daniel Konrad keineswegs. «Natürlich spielen solche Aspekte mit in meine Arbeit ein», sagt er auf Anfrage. Aber er sieht seine Hauptaufgabe darin, in der ihm anvertrauten Kirchgemeinde einen sogenannten Normalbetrieb zu gewährleisten.

Will heissen: Gottesdienste abhalten und seelsorgerische Arbeit verrichten. Jedenfalls hat Konrad die Versammlung der Christkatholiken vor wenigen Tagen wissen lassen, er freue sich auf seine Aufgabe, und Kirchgemeindepräsidentin Monique Rudolf von Rohr hatte die Versammlung darauf hingewiesen, genau diese Elemente seien ihm ein wichtiges Anliegen.

Konrad ist in der Region übrigens keineswegs ein unbekannter. Bereits zwischen 2003 und 2010 wirkte er als Pfarrer in Schönenwerd/Niedergösgen. «Mir hat’s dort gefallen», so Konrad. Überhaupt hat der Pfarrer eine Affinität zum Kanton Solothurn. «Mütterlicherseits», wie er sagt.

In der Region verankert

Auf jeden Fall wirkte Konrad schon in Laufe seines Studiums in Trimbach, auch wenn er diesen Umstand als eher zufällig einstuft. Aber heute sagt er, der Aufenthalt in der Region und im Kanton Solothurn wecke in ihm durchaus so etwas wie ein «halbes Heimatgefühl». Er lacht. Und er wird auch in Olten Wohnsitz nehmen; wenn auch nicht im Pfarrhaus, sondern privat. «Ich werde auch schon ein paar Wochen vor meinem eigentlichen Amtsantritt in die Stadt ziehen», gibt er zu verstehen.

Aufgewachsen in einer Pfarrfamilie

Der Luzerner wuchs in einer christkatholischen Pfarrfamilie auf und verbrachte einen Grossteil seiner Kindheit in der Leuchtenstadt am Vierwaldstättersee. Nach seinem Studium der Geschichte und Theologie übernahm er 1993 seine erste Pfarrstelle im aargauischen Obermumpf-Wallbach. Zu seinen Hobbys zählt der Luzerner neben Geschichte und Musik auch die Sparten Film und Fotografie.

