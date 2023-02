Kräfte bündeln: Neue Frauengemeinschaft Dulliken Starrkirch-Wil

Zusammenschluss «Der ökumenische Grillabend prägt unsere Frauenvereine seit Jahren»: Eine neue Gemeinschaft im Niederamt bündelt ihre Kräfte für die Zukunft Der reformierte und der katholische Frauenverein Dulliken machen gemeinsame Sache: Sie gründeten diese Woche die ökumenische Frauengemeinschaft Dulliken Starrkirch-Wil. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 21.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christa Kuster, Präsidentin des katholischen Frauenvereins Dulliken (links), und Margrit Gürel, Präsidentin des reformierten Frauenvereins Dulliken Starrkirch-Wil. Fabio Baranzini

In den letzten Jahren sind verschiedene Frauenvereine in der Region von der Bildfläche verschwunden. Darunter der katholische Frauenverein Däniken, der christkatholische Frauenverein Starrkirch-Wil und die ökumenische Frauengemeinschaft Gretzenbach. Die Probleme waren dabei stets dieselben: Mitgliederschwund, Überalterung, fehlender Nachwuchs und zu wenige Personen, die sich als Vorstandsmitglieder in den Vereinen engagieren wollten.

Schon lange ein gutes Verhältnis

Bis auf letzteres sind das auch Probleme, die der katholische und der reformierte Frauenverein aus Dulliken kennen. Sie haben angesichts der anstehenden Herausforderungen aber nicht das Handtuch geworfen, sondern nach einer Lösung gesucht.

Und zwar nach einer gemeinsamen Lösung: «Wir pflegen seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis und wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten zusammengearbeitet», sagt Margrit Gürel, seit 2010 Präsidentin des reformierten Frauenvereins. «Der ökumenische Grillabend, den unsere Vereine seit Jahren gemeinsam organisieren, war prägend für unsere gute Beziehung und bei allen Mitgliedern sehr beliebt», ergänzt Christa Kuster, Präsidentin des katholischen Frauenvereins.

Als nach der coronabedingten Pause beide Dulliker Frauenvereine Mühe hatten, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen, war der Zeitpunkt definitiv gekommen, um die Fusion voranzutreiben. Im Januar 2022 fanden die ersten konkreten Gespräche statt, es wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und es wurden Gespräche mit den Dachverbänden beider Vereine geführt.

Innerhalb nur eines Jahres wurde die Fusion, die von den Mitgliedern beider Vereine mit einer grossen Mehrheit begrüsst wird, vorangetrieben. «Wir haben uns in allen wichtigen Punkten schnell gefunden. Was uns da mit dieser Fusion gelungen ist, ist eine hervorragende Sache, die auch wichtig ist für unsere Dorfgemeinschaft», findet Christa Kuster.

Rund 150 Mitglieder

Seit Montagabend hat Dulliken also zwei Traditionsvereine weniger auf seiner Vereinsliste. Nach 134 Jahren gehört der katholische Frauenverein Dulliken der Geschichte an und nach 100 Jahren gibt’s den reformierten Frauenverein Dulliken, der vor 30 Jahren mit demjenigen aus Starrkirch-Wil fusioniert hatte, nicht mehr. Dafür gibt’s jetzt neu die ökumenische Frauengemeinschaft Dulliken Starrkirch-Wil. Dieser neu gegründete Verein zählt rund 150 Mitglieder. Und es sollen künftig noch mehr werden. Im Idealfall vor allem jüngere Frauen, um der Überalterung entgegenzuwirken.

«Wir haben zum Glück einige sehr engagierte und gut vernetzte jüngere Mitglieder, die bereit sind, sich im neuen Vorstand einzubringen», freut sich Christa Kuster. Sie selbst wird sich aus dem Verein zurückziehen. Für Kuster, die seit längerem in Kappel wohnt und seit etwas mehr als einem Jahr auch nicht mehr als Seelsorgerin in Dulliken tätig ist, ist das der logische Schritt. Margrit Gürel wird dagegen weiterhin mithelfen – zumindest in der Startphase. Danach sollen die Jungen übernehmen.

Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle

Das Ziel der ökumenischen Frauengemeinschaft Dulliken Starrkirch-Wil formuliert Margrit Gürel wie folgt: «Wir sind ein Netzwerk von Frauen, die Aktivitäten für die eigenen Mitglieder, aber auch für die gesamte Dorfgemeinschaft organisieren. Der karitative Grundgedanke steht dabei weiterhin im Zentrum.»

Wer reinschnuppern oder mithelfen will, ist herzlich willkommen. Neben den gemeinnützigen Einsätzen stehen auf dem Jahresprogramm des neuen Vereins auch viele gesellige Anlässe. Denn auch dieser Aspekt soll im neuen Verein auf keinen Fall zu kurz kommen. «Wir sind offen für alle – Alter und Konfession spielen dabei überhaupt keine Rolle. Wir gestalten unsere Angebote so, dass man diese unabhängig davon besuchen kann, ob man nun katholisch, reformiert, jüdisch, muslimisch oder konfessionslos ist», sagt Gürel.