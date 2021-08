Zum 1. Schultag Erinnerungen an die ersten Schultage – Persönlichkeiten aus der Region Olten und dem Niederamt erinnern sich Heute treten viele Kinder zum ersten Schultag an. Wir nahmen dies zum Anlass, unterschiedliche Persönlichkeiten aus der Region Olten und dem Niederamt zu ihren Erlebnissen in dieser Zeit zu befragen. Urs Huber, Noël Binetti, Cyrill Pürro und Felix Ott 16.08.2021, 05.00 Uhr

Sie und andere geben Auskunft über ihre ersten Schulerfahrungen: oben von links Philipp Müller, Käthi Vögeli und Daria Hof; unten von links Fabian Capaldi, Melina Aletti und Daniel Müller. zvg

In kurzen Porträts leben die Erinnerungen von einst wieder auf. Acht Menschen erzählen, was ihnen zum allerersten Schultag in den Sinn kommt, in welchem Beruf sie sich damals eine Karriere vorstellen konnten und ob sie den täglichen Schulweg mit Freude angetreten sind:

Thomas Marbet: «Im Wyss-Lädeli gab's ein Mars»

Thomas Marbet: Astronaut oder Zirkusdirektor? zvg

Oltens neuer Stadtpräsident, Jahrgang 1967, kann sich nur noch schwach an seinen ersten Schultag erinnern. «Also, ich hatte sicher einen Ranzen mit Tierfell», meint er. Eigentlich habe er vorher niemanden gekannt in der Klasse, aber an seinen Schulkollegen Clemens Mangold erinnert er sich durchaus. «Ich habe ihn morgens immer abgeholt. Wir waren zusammen schon im Kindergarten.» Manchmal bekam Marbet etwas von Clemens’ Znünibrot ab, wenn der eine den andern unterstützt hatte. Nein, der Schulweg sei ihm nicht lange vorgekommen. Seine erste Lehrerin im Oltner Bannfeldschulhaus war Elisabeth Reinhard.

Thomas Marbet, heute Stadtpräsident von Olten. zvg

Und die Farbe seines ersten Schuletuis? «Ui, daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Aber es war sicher ledern und wahrscheinlich braunfarben. Mutter hatte damals ein Flair für Braunes», lacht Marbet. Sicher ist er sich dagegen, dass er im «Wyss-Lädeli» regelmässig ein Mars besorgte. «Ich liess jeweils anschreiben.» Er wundert sich heute, dass dies damals überhaupt möglich gewesen sei. «Es gab jedenfalls nie wirklich Probleme deswegen», erinnert er sich. Vater Robert fasste übrigens stets die Hefte aller drei Marbet-Kinder ein. «Er war diesbezüglich sicher der Begabteste in der Familie», so der Stadtpräsident, der zu jener Zeit schwankend war in seinem Berufswunsch: «Mal wollte ich Astronaut, dann wieder Zirkusdirektor werden», sagt er lachend.»

Andreas Heller: «Ranzen mit der Gotte gekauft»

Andreas Heller wollte Polizist werden. zvg

«Dass ich am ersten Schultag ins Oltner Hübelischulhaus musste, das weiss ich noch genau.» Andreas Heller, Hägendorfs Gemeindepräsident, Jahrgang 1971, erinnert sich auch noch an den Namen der Lehrerin. «Therese Probst hiess sie. Und ich glaube, ihr Mann war Badmeister.» Er sei nicht so gern zur Schule gegangen, aber: «Es gab immer Lehrkräfte, die mich zu motivieren verstanden.» Auf jeden Fall war an jenem ersten Schulmorgen auch Hellers Mutter dabei. Zwei, drei Gspänli kannte er bereits. «Ich weiss noch, dass wir uns am ersten Schultag in den Kreis setzten und über unsere Familien erzählten; was der Vater arbeitet und solchen Sachen eben.»

Andreas Heller heute. zvg

Heller hatte einen Schulsack mit Rossfellbezug dabei. «Den Ranzen hab’ ich mit der Gotte gekauft.» Das Etui übrigens auch. «Ich glaube, es war blau und ein doppelstöckiges; das war damals schwer in Mode.» Die Hefte eingefasst habe wohl die Mutter. «Später ich, mit Posters aus dem ‹Bravo›». Sein Schulweg war kurz. «Drei, vier Minuten nur», sagt er. Und: Dieser führte an einem Kiosk vorbei. Dort habe er so ab der 4., 5. Klasse die Blickschlagzeilen im Aushang gelesen, lacht Heller. Dass er mal Polizist werden wollte, ist auch in seinem Gedächtnis geblieben, später Fussballprofi. «Sie wissen ja ,wie das ist» sagt Heller heiter.

Melina Aletti: «Zumindest das Areal war mir nicht fremd»

Alle aus ihrer Klasse erhielten eine Sonnenblume: Melina Aletti, 2004. zvg

«Ich war aufgeregt, freute mich auf das Neue und Unbekannte.» Fast alle ihre damaligen Gspänli waren in derselben Klasse wie sie. «Weil ich unmittelbar neben der Schule aufgewachsen bin – unser Garten grenzt direkt an den Schulhausplatz – war mir zumindest das Areal nicht fremd», erinnert sich die heutige Pharmaziestudentin aus Niedergösgen. 2004 wurde sie eingeschult. Zu diesem Tag fällt ihr auch noch ein, dass sie einen Rock tragen wollte, «um gut auszusehen». Einige der Freundschaften von damals halten bis heute: «Zu dieser Zeit waren wir eine Vierergruppe Mädchen», erzählt Aletti, «eine von ihnen treffe ich noch immer regelmässig, die andern beiden ab und zu.» Am ersten Schultag besass eine Freundin die gleiche Schultasche, «mit einem Panda drauf».

Melina Aletti, Pharmaziestudentin, Niedergösgen zvg

Wir gingen durch ein Spalier, den die älteren Schulkinder für uns bildetenn. Irgendjemand gab uns allen eine Sonnenblume, das fand ich schön.» Und als die Klasse im Schulzimmer war, erhielten alle ein kleines Stofftier. «Das war mit Sand gefüllt», weiss sie noch. «Unsere Lehrerin fand ich sehr nett, was dazu führte, dass ich während einiger Zeit auch Primarlehrerin werden wollte.» Später seien andere Ideen hinzugekommen. «Als Kind kennt man zuerst vor allem die Berufe der Eltern.» Lange stand für sie auch der Beruf der Journalistin hoch im Kurs.

Daniel Müller: «Ich war kein einfaches Kind»

Blick zu Boden: Daniel Müller (vorne, Mitte) an einem Schulumzug in Morges, etwa 1973. zvg

Seine Einschulung fand 1974 in Erstfeld, im Kanton Uri, statt. «Aber eigentlich zum zweiten Mal», erinnert er sich. Seine Familie ist zuvor aus dem Welschland, aus Morges im Kanton Waadt, zugezogen. «Da bin ich aufgewachsen und auch bereits zur Schule gegangen. Auf jeden Fall konnte ich bereits Lesen und Schreiben.» Ob der Umzug in die Deutschschweiz wegen Vaters Beruf – auch er war Pfarrer – oder der Kinder wegen stattgefunden hat, weiss Müller nicht mehr so genau. Und auch an seine Gefühle am ersten Schultag kann er sich nicht mehr exakt erinnern. Der heute 54-Jährige Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Niederamt weiss aber noch genau, wer die Lehrerin war: «Die ersten Klassen wurden von drei Ordensschwestern geführt. Diese lebten in einem grossen Haus und ich wurde von Schwester Wilfrida unterrichtet. Da wurde auch mal an den Haaren gezogen.»

Daniel Müller, Pfarrer zvg

Trotzdem sei er gerne in die Schule gegangen. «Schönschreiben war an der Schule zu dieser Zeit das Ein und Alles.» Viel Zeit habe er auch draussen vor der Tür zugebracht. Er sei kein einfaches Kind gewesen. Gefragt, was ihm damals als möglicher Beruf vorschwebte, sagt Müller: «Jedenfalls wollte ich bis kurz vor der Matura weder Jurist, Arzt noch Pfarrer werden.» Ein Theologiestudium zog er erst später in Betracht: «Da setzte ich mich vertieft mit dem Glauben auseinander und engagierte mich in Jugendgruppen».

Philipp Müller: «Was wird mich wohl erwarten?»

Philipp Müller, Trimbach zvg

Der Trimbacher Lehrer erinnert sich genau: «Ich wurde am Montag, 25. April 1983 im Gerbrunnenschulhaus in Trimbach bei Frau Böhlen eingeschult.» Von diesem Tag sei ihm – bis auf dieses Foto – nichts in Erinnerung geblieben. «Ein Grund mag sein, dass meine beiden älteren Schwestern bereits bei der gleichen Lehrerin die erste und zweite Klasse besucht haben und ich als Jüngster somit schon viel von der Schule mitbekommen habe.» Die Geschwister erlebten vom Kindergarten bis zur 6. Klasse den Unterricht bei denselben Lehrkräften. «Viel mehr in Erinnerung geblieben ist mir der erste Schultag als Oberschullehrer mit der ersten eigenen Klasse. Die Nacht vorher habe ich kaum ein Auge schliessen können, so nervös war ich.» Noch heute sei er alle drei Jahre vor der Übernahme einer neuen Klasse angespannt: «Was wird mich wohl erwarten? Mit welchen jungen Menschen arbeite ich die kommende Zeit zusammen?»

Philipp Müller, Lehrer aus Trimbach Bruno Kissling (Archiv)

Am ersten Schultag schaffe man eine solide Grundlage für die kommende Zusammenarbeit», sagt Müller. Und: «Damit ist dieser Start auch für mich als Lehrperson wichtig und zentral.» Langsam spüre man in der ersten Schulwoche, wie die neue Gruppe tickt, welche Dynamik sich entwickle, «und so kann man auch viel gezielter seinen Unterricht vorbereiten.»

Käthi Vögeli: «Ich liebte die Schoggimilch»

Käthi Vögeli, Schulfoto zvg

An den ersten Schultag kann sich die Theaterpädagogin und Theaterschaffende Käthi Vögeli nur noch vage erinnern. Woran sie sich aber noch erinnern kann: Zu jeder Morgenpause ab es für die Schülerinnen und Schüler ein Glas Schoggimilch. «Ich liebte die Schoggimilch», weiss Vögeli über ihr morgendliches Highlight zu erzählen. Die 65-Jährige ist noch heute im Besitz eines Buchstabensetzkastens. Das Relikt aus vergangenen Zeiten befände sich jetzt in ihrem Theaterfundus auf dem Estrich. Vögeli hat in ihrem Fotoalbum auch einen Brief aufbewahrt, der an eine damalige gute Freundin adressiert war.

Käthy Vögeli, Regisseurin, Olten Bruno Kissling

Als besonderes Erlebnis beschreibt sie, als ihr der Hund der Familie bis zum Schulhaus gefolgt war. Der Hund sei sehr anhänglich gewesen. «Ich musste ihn dann zuerst nach Hause bringen, bevor ich wieder in den Unterricht gehen konnte», sagt Vögeli in Erinnerungen schwelgend. Sie ging gerne zur Schule. Wie Vögeli sagt, habe sie auch alle Fächer gerne besucht. «Abgesehen vom Turnen, das mochte ich nicht so», erklärt sie. Wie Vögeli erzählt, musste sie in ihrer Schulzeit jeden Tag zu Fuss vom Unterdorf ins Oberdorf von Hägendorf laufen. Der Weg führte über die grosse Hauptstrasse. «Ich war so stolz auf mich, als ich den Schulweg zum ersten Mal alleine meisterte», sagt Vögeli, die heute in Olten wohnt.

Fabian Capaldi: «Mein erstes Saxofon habe ich noch»

Fabian Capaldi erster Schultag, zvg

Der Lostorfer Musiker Fabian Capaldi war an seinem ersten Schultag aufgeregt. Seine Mutter habe ihn damals begleitet. Schon damals liebte es Capaldi zu musizieren. In der ersten Klasse lernte er seine grosse Liebe kennen: Das Saxofon. «Mein erstes Saxofon habe ich noch», sagt er. Liebe auf den ersten Blick: So war es nicht nur bei Capaldis Lebensinstrument. Auch seine Frau lernte er schon damals kennen. Mit ihr hat er eine vierjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn, der diese Woche eingeschult wird. Dieser habe einen verstellbaren Ergobag als Schulsack. «So etwas gab es zu unserer Zeit noch nicht», sagt Capaldi lachend.

Fabian Capaldi, Musiker zvg

Er wisse noch genau, wie er seine Schulbücher und Hefte auf dem Rücken transportierte. «Es handelte sich um einen viereckigen, gelb-violetten Schulranzen», sagt er. Capaldi erinnert sich besonders gerne an seinen Schulweg. Auch wenn er nur zehn Minuten für je einen Weg brauchte, konnte daraus gut einmal eine Dreiviertelstunde werden. «Meine Mitschülerinnen und Mitschüler und ich erlebten spannende Dinge, machten hie und da Umwege und besprachen Kindheits- und Jugendprobleme», erzählt er. Abgesehen von seinem Saxofon habe er kein spezielles Utensil aus der Schulzeit aufbewahrt. Nur seinen besten Freund habe er mitgenommen, wie er lachend erklärt. Das sei «eine Freundschaft, die ein Leben lang hält», so Capaldi.

Daria Hof: «Ein Fliegenpilzhaus mit Zwergen»

Daria Hof mit ihrem roten Schulsack zvg

Daria Hof, die Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten, erinnert sich noch genau an ihre Einschulung. An Ihrem ersten Schultag wurde sie von ihrer Mutter begleitet, da ihr Vater seine eigene Klasse begrüssen musste. Die Eltern waren nämlich beide Lehrkräfte im Schulhaus Hinterbüel, wo auch Hof eingeschult wurde. Es war bereits vor der Einschulung der Traum der jungen Daria Hof zu unterrichten. Diesen Wunsch machte sie später auch wahr.

Daria Hof, Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten zvg

Gerne erinnert sie sich an ihren roten Lederschulsack mit blauen Bändeln. «Ich hatte einen modernen Schulsack», sagt Hof. Auch das Malbuch, in dem gezeichnet wurde, wenn alle Arbeiten erledigt waren, verbindet sie mit schönen Erinnerungen. «Ich war sehr schnell und durfte immer wieder zeichnen und zwar häufig das gleiche Motiv: Ein Fliegenpilzhaus mit Zwergen», erzählt Hof. Auf ihrem kurzen Schulweg schwatzte sie gerne mit einer Nachbarin. Bis heute finden diese Gespräche mit der netten Dame über den Gartenzaun statt.