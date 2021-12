Zukunftspläne Wie wir leben wollen: Das bedeutet die Ortsplanungsrevision für Niederämter Gemeinden Symbolbild: Patrick Lüthy Wer bestimmt, wie stark die eigene Gemeinde in den nächsten 20 Jahren wächst und wer kann da mitreden? Von Leitbildern, Vorprüfungen und Visionen: eine kurze Einführung in die Ortsplanungsrevision. Noël Binetti 0 Kommentare 31.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die eigene Wohnung soll möglichst gemütlich und zweckmässig sein für den Alltag. Angeschaffte Waren und Möbel sollen eine praktische Funktion aufweisen und ästhetischen Ansprüchen genügen. Und wer darüber verfügt, möchte sich auch beim Aufenthalt im Garten wohlfühlen.

Aber was passiert ausserhalb der Wohnung, welche Rolle spielt das private Grundstück im Quartier? Wer bestimmt, wie mein Dorf nach aussen daherkommt und wer redet da mit? Oder anders gefragt: Nach welchen Kriterien wird der öffentliche Raum gestaltet und wie stark wächst die eigene Gemeinde in 20 Jahren?

Auf diese Fragen liefert das Raumplanungsgesetz des Bundes, dessen Revision das Volk 2013 deutlich angenommen hat, Antworten. Dort heisst es etwa:

«Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.»

Und: «Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung.» Natürliche Gegebenheiten spielen dabei genauso eine Rolle wie die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.

Die Bauzonen der Schweiz auf der Karte:

Doch wie verhält es sich mit der im Gesetz festgehaltenen Abstimmung von Bund, Kantonen und Gemeinden aufeinander? Das Bundesamt für Raumplanung arbeitet in einem ständigen Prozess an der Raumentwicklung der Schweiz. Die daraus resultierenden Vorgaben nehmen die Kantone auf und setzen sie in ihren kantonalen Richtplänen um. Diese sind im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung das wichtigste Instrument auf kantonaler Ebene.

Der Solothurner Regierungsrat beschloss den kantonalen Richtplan im September 2017, worauf dieser vom Bundesrat genehmigt wurde. Darin werden sämtliche vom Bund vorgeschriebenen Prozesse, Ideen des Regierungsrates oder Visionen für den Kanton festgeschrieben – ob Standplätze für Fahrende, Entwicklung und Erschliessung von Bahnhofsgebieten oder privater und öffentlicher Verkehr – dies sind nur einige Beispiele von vielen. Auch Klärschlammanlagen und Wildruhezonen oder Strategien zu Ver- und Entsorgung werden im Richtplan geregelt. Kurz: die gesamte Möblierung der Landschaft.

Gemeinden werden bei Planung vom Kanton begleitet

Und hier kommen die einzelnen Gemeinden ins Spiel. Sie sind verpflichtet, ihr gesamtes Gemeindegebiet einer Nutzung zuzuteilen. Zur Ortsplanung gehören Dokumente wie Bau- und Zonenreglement, Inventare, Nutzungs- und Schutzzonen oder ein Raumplanungsbericht und die Erschliessungsplanung. Mittels Nutzungsplänen definieren die Gemeinden parzellengenau, wie der Boden innerhalb und ausserhalb ihres Siedlungsgebietes genutzt wird. Der Kanton unterstützt und berät dabei die Gemeinden, damit die vom Regierungsrat vorgegebenen Kriterien erfüllt werden.

Das Instrument, das hierzu auf Gemeindeebene zum Zug kommt, ist die Ortsplanung. Die Gemeinden sind vom kantonalen Amt für Raumplanung angehalten, alle 10 bis 15 Jahre ihre Ortsplanungsrevision zu überarbeiten. Jede Gemeinde hält darin fest, welche Entwicklung sie mittelfristig angehen will und bildet – in Abstimmung mit Finanz und Investitionsplanung – für Grundeigentümer und Behörden verbindliche Instrumente ab, etwa geltende Grenzabstände oder schützenswerte Ortsteile.

Das Raumplanungsgesetz des Bundes fokussiert die Siedlungsentwicklung nach innen und begrenzt das Siedlungsgebiet auf den heutigen Stand. Energiepolitik und Massnahmen zur Nachhaltigkeit sowie weitere Themen stellen die Gemeinden vor Herausforderungen, welche im Rahmen der Ortsplanung unter Mitwirkung der Bevölkerung diskutiert werden müssen. Das kann die Bereitstellung von Bauzonen an geeigneten Standorten genauso sein wie die Erneuerung ganzer Quartiere gemäss Raum- und Ausstattungsansprüche zukünftiger Bewohnerinnen und Bewohner. Neben Verkehr und Ortsbildern spielen Landwirtschaftsflächen dabei eine wichtige Rolle.

Immer neue Gebiete besiedeln? Das Raumplanungsgesetz des Bundes setzt dieser Entwicklung Grenzen. «Verdichtetes Bauen» ist das Ziel, darum sollen auch ungenutzte Flächen innerhalb von Bauzonen genutzt werden. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Prozess nimmt meist mehrere Jahre in Anspruch

Im Vorfeld einer Ortsplanungsrevision definiert eine Gemeinde ihr räumliches Leitbild. Dabei handelt es sich um ein Strategiepapier; noch vage gibt es die mögliche Richtung vor. Ideen der Bevölkerung und jene des Gemeinderats als planende Behörde fliessen dabei ein. Hinzu kommen Tipps beauftragter Planungsbüros oder Pläne der zuständigen Kommission. Dann folgt ein langer Prozess, welcher aus Stellungnahmen, Gutachten und mehreren Berichten besteht.

Eine Gemeinde zieht in der Regel professionelle Hilfe in Form eines Planungsbüros hinzu. Während die Vorabklärung einer Ortsplanungsrevision noch freiwillig ist, muss jedes Geschäft zwingend eine Vorprüfung durch den Kanton durchlaufen. Weitere kantonale Fachstellen erhalten Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Danach wird das weitere Vorgehen festgelegt. Wenn noch offene Fragen bestehen oder weitere Unterlagen erarbeitet werden müssen, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Ist dieser Schritt komplett, folgen Information und Mitwirkung.

Noch ist am Trimbacher Wernlihang viel Natur zu finden: Das Grundstück liegt aber in der Bauzone; hier planen Private mehrere Terrassenhäuser. Gegen das Projekt gingen bei der Bauverwaltung Einsprachen ein. Bruno Kissling (Archiv)

Die Bevölkerung hat ein Mitspracherecht

Die Bevölkerung muss in angemessener Weise über die Planung informiert werden und Gelegenheit erhalten, mitzuwirken. Das Solothurner Planungs- und Baugesetz unterscheidet zwischen öffentlicher Mitwirkung und öffentlicher Auflage. Bei letzterer ist nur eine Einsprache, aber keine Mitwirkung mehr möglich. Nach Abschluss der kantonalen Vorprüfung legt der Gemeinderat die Nutzungspläne während 30 Tagen öffentlich auf. Während dieser Frist können alle, die von der Planung betroffen sind, beim Gemeinderat Einsprache erheben. Er behandelt die Einsprachen, allenfalls werden Anpassungen nötig. Dann muss sie nochmals öffentlich aufgelegt werden.

Gegen Entscheide des Gemeinderats kann dann noch beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Die Gemeinde stellt die Planungsunterlagen mit dem Genehmigungsantrag dem Amt für Raumplanung zu. Das Dossier wird geprüft. Ist alles in Ordnung und liegen keine Beschwerden vor, verfasst das kantonale Amt für Raumplanung einen Antrag an den Regierungsrat in Form eines Regierungsratsbeschlusses. Der Regierungsrat entscheidet über allfällige Beschwerden gleichzeitig mit der Plangenehmigung. Sind Beschwerdeführende mit dem Entscheid nicht einverstanden, können sie ans Verwaltungsgericht gelangen.

Nächste und letzte Instanz wäre das Bundesgericht. Danach und mit der Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt tritt die revidierte Ortsplanung in Kraft. Zum Beispiel die Baukommission handelt ab jetzt nach den festgelegten Normen und Zielen.

