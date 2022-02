sDorfglüüt: Gemeinderat lehnt Antrag der Ortsparteien ab

Zukunft von «sDorfglüüt» Antrag der Ortsparteien Niedergösgen abgelehnt – Dorfzeitschrift wird nicht umstrukturiert: «Die Politik findet im Gemeinderat statt» Nach Rücksprache mit dem Redaktionsteam hat der Gemeinderat entschieden: Die Dorfzeitschrift «sDorfglüüt» soll ihre Funktion in gewohnter Weise wahrnehmen. Ein Antrag des «Runden Tischs» wird abgelehnt. Trotzdem stehen der Redaktion Änderungen bevor. Noël Binetti Jetzt kommentieren 14.02.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ortsparteien Niedergösgens forderten eine Umstrukturierung der Zeitschrift «sDorfglüüt». Der Gemeinderat lehnt den Antrag ab – dennoch will er auf einige Punkte eingehen. Bruno Kissling, Screenshot

Neue Ausrichtung, überarbeitete Gestaltung. Das forderte der «Runde Tisch» vom Gemeinderat Niedergösgen bezüglich der Dorfzeitschrift «sDorfglüüt». In seinem Antrag formulierte der lose Zusammenschluss der Ortsparteien (SP, CVP, FDP und SVP), den Wunsch, das dreimal jährlich erscheinende Organ sei neu aufzustellen, «damit dieses Medium auch weiterhin seinen Aufgaben und Anforderungen gerecht werden kann».

Cover einer Ausgabe von «sDorfglüüt». Screenshot

Vom Layout über die Aufstellung der Redaktion bis hin zu den journalistischen Grundsätzen habe eine vom Gemeinderat einzusetzende Arbeitsgruppe zu befinden.

In seiner Antragsbegründung schreibt der «Runde Tisch»: «Damit der Gemeinderat seiner Aufsichtspflicht nachkommen kann, beantragen wir, die Mitglieder des Redaktionsteams in eine Kommission zu überführen und diese Personen durch den Gemeinderat zu wählen.» Damit Interessenkonflikte vermieden würden, sei darauf zu achten, dass in der neuen Kommission keine Angestellten der Gemeindeverwaltung Einsitz nähmen.

Mit dem aktuellen Redaktionsteam suchten die Ortsparteien vorgängig das Gespräch nicht. Unter Punkt zwei im Antrag mokierten sich die Absender ausserdem über ein Editorial in der Ausgabe vom Juni 2021. Sie unterstellen der Redaktion gar die Verbreitung von Falschaussagen. In besagtem Text skizziert ein Redaktionsmitglied die stillen Wahlen vom letzten Frühsommer: Die Ortsparteien hätten Gemeinderatssitze als auch Ersatzpersonen «unter sich aufgeteilt»; und damit reguläre Wahlen verhindert.

Gemeinderat lehnt Antrag ab

Nachdem nun der Gemeinderat mit der fünfköpfigen Redaktion Rücksprache hielt, entschied er sich, den Antrag der Ortsparteien abzulehnen. Dennoch will der Gemeinderat, in dessen Auftrag die Redaktionsmitglieder «sDorfglüt» dreimal jährlich und unentgeltlich erarbeiten, die Weiterentwicklung der Dorfzeitschrift angehen.

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Roberto Aletti: «Im Gespräch mit dem aktuellen Team wurde klar, dass Veränderungen bevorstehen.» Drei Personen der Redaktion hätten ihre Demission eingereicht. Diese Personen hätten über viele Jahre hinweg wertvolle Arbeit geleistet. «Das neue Team wird jünger. Es ist wichtig, dass die nächste Generation sich einbringt», umschreibt Aletti die Pläne des Gemeinderats.

Was bedeutet das für die Aufstellung der Redaktion? Aletti sagt: «Wir werden unter anderem über die Vereine in der Gemeinde versuchen, an motivierte junge Leute zu gelangen.» Er selbst werde zudem in der nächsten Ausgabe der Dorfzeitschrift einen Text in dieser Sache verfassen.

Wie wird die Suche nach neuem Redaktionspersonal gelingen, notabene wenn die Aufgaben nicht entlöhnt werden? Aletti zeigt sich zuversichtlich:

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

«Wir haben in Niedergösgen in verschiedenen Vereinen einige Junge, die sich stark engagieren.»

Sollte die Redaktion am Ende doch als Kommission aufgestellt werden, werde auch die Zahlung von Sitzungsgeld erfolgen, so Aletti. Dieser Entscheid sei noch nicht gefallen, auch wenn man nun den Antrag der Ortsparteien ablehne.

Weiterhin keine politische Einflussnahme

Es gelte nun, den Charakter des Heftchens der heutigen Zeit anzupassen. Also doch wie von den Ortsparteien verlangt? Nicht ganz. Auftrag und Unabhängigkeit sollen beibehalten werden. Wie die inhaltliche Gestaltung ausfalle, sei Sache des neuen Teams.

Klar ist: Politisches soll weiterhin, bis auf die Beschlüsse aus dem Gemeinderat, aussen vor bleiben. Aletti: «Die Ortsparteien sollen in diesem Heft auch weiterhin keine Möglichkeit haben, in ihrer Sache zu publizieren.» Das habe auch der Gründungsidee aus dem Jahr 1987 zu tun. Zudem seien nun alle Parteien im Gemeinderat vertreten: «Die Politik findet hier statt.»

Gefragt, wer zukünftig Beiträge publizieren dürfe, sagt der Gemeindepräsident: «Ich nehme an, dass es weiterläuft, wie bisher.» Wann die erste Ausgabe aus junger Feder erscheint, steht noch nicht fest. Bis jetzt habe der Gemeinderat in dieser Sache keine fachliche Expertise von aussen eingeholt, erklärt Aletti. Und auf die Frage, ob der Gemeinderat künftig mehr als rund 7500 Franken pro Ausgabe in die Hand nehmen will, sagt er: «Es ist sicher nicht das Ziel, dass es mehr kostet.»

Weitere News aus dem Gemeinderat Die Einwohnergemeinden haben gemäss Vorgabe des Kantons Solothurn bis Ende 2022 ein internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen. Die gesetzlichen Grundlagen dazu sind im Gemeindegesetz enthalten. «Natürlich bestehen bereits heute interne Kontrollen und solche zur Einhaltung der Prozessabläufe. Das IKS umfasst jedoch die Gesamtheit von regulatorischen, organisatorischen und technischen Massnahmen», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung nach seiner letzten Sitzung. Er liess sich durch den Finanzverwalter in das Thema einführen. «Als erstes muss eine Risikoerkennung- und Bewertung gemacht werden», heisst es. Dafür soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, bestehend aus Ratsmitgliedern und Verwaltungsangestellten. Weiter behandelte der Rat die Handlungsfelder Familie, Finanzen und Umwelt und definierte diesbezügliche Ziele: «Die zuständigen Ratsmitglieder wurden mit der Ausarbeitung ihres Handlungsfeldes beauftragt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen