Heftige Reaktionen wegen Artikel zu Gang vor Bundesgericht

Zonenstreit Botanik bis vor Bundesgericht: So deutlich fallen die Reaktionen aus Der Eklat um Juraschutz und Zonenstreit in Lostorf wühlt auf – doch eine Umzonung, wie vom Einsprecher gefordert, ist laut Bauverwalter nicht so einfach.

Hecke und Rankenbogen für das Bassin: Noch ist unklar ob sie stehen bleiben. Eine Umzonung dürfte aber schwierig werden. Bruno Kissling

Sitzplatz und Rankenbogen bis vor Bundesgericht verteidigen? Der Artikel aus dem Lostorfer Weiler Mahren über einen Garten und dessen Verteidiger, Paul Bühler, sorgt für zahlreiche Reaktionen. Bühler will ein erstinstanzliches Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts nicht akzeptieren. Er gelangte, nachdem dieses nicht auf sein Revisionsgesuch eintrat, an die höchste Instanz in Lausanne.

In Online-Kommentaren zur Berichterstattung über den Fall heisst es: «Unglaublich, die Willkür unseres Kantons. Leute auf dem Jura ausserhalb der Bauzone; steht zusammen und formiert euch verbandsmässig.» Und ein anderer Nutzer schreibt: «Der Amtsschimmel als Gesetzgeber? Wenn Beamte des Bau- und Justizdepartements in Solothurn subjektiv das Gefühl haben, dies und jenes sei nicht schön oder gut und diese Empfindung für die Betroffenen quasi zum Gesetz wird, dann stimmt was nicht mit diesem Staat.» Dieser verkomme zum reinen Beamtenstaat.

In einem Leserbrief äussert sich ein weiterer Leser und Einwohner Mahrens, welcher täglich mit seinem Hund am betreffenden Grundstück vorbeigeht. Einerseits mokiert er sich über die Art der Berichterstattung, andererseits bringt er kein Verständnis auf für die involvierten Behörden: «Das Solothurner Amt für Raumplanung setzt sich meiner Meinung nach der Lächerlichkeit aus bei seiner Beurteilung der strittigen Fragen. Es leistet der zunehmenden Staatsverdrossenheit einen Bärendienst.»

Ob das Bundesgericht sich der Wirren des Lostorfer Gartens annimmt und das Solothurner Verwaltungsgericht zur Neubeurteilung anweist, ist noch offen. Es ginge darum zu klären, in welcher Zone das Grundstück liegt und welche Regeln dort gelten – ob allenfalls auf Gemeindeebene Anpassungen im Zonenplan angezeigt wären und das Terrain am Pfifferacker in die bestehende Weilerzone Mahren zu integrieren sei.

Paul Bühler fordert genau das. Dann läge das Grundstück nämlich in einer Bauzone und er könnte für einen erstellten Sitzplatz aus Holz sowie die Sichtschutzhecke für ein bewegliches, saisonales Bassin eine Bewilligung von der Gemeinde erhalten.

Umzonung nicht einfach so möglich

Ganz so einfach dürfte eine Umzonung, wie von Paul Bühler gewünscht, nicht zu realisieren sein. Auf Anfrage sagt Lostorfs Bauverwalter Heinz Marti: «Wir gehen gerade die Ortsplanungsrevision an.» Noch laufe die Aufnahme des Naturinventars. Man sei damit beschäftigt, ein Partnerbüro zu finden, welches die Gemeinde im Verfahren professionell begleite. «Lostorf verfügt über genügend Bauland. Wenn wir an einer Stelle Bauland einzonen, müssen wir gemäss Raumplanungsgesetz solches an anderer Stelle auszonen.» Wo das in Lostorf in Frage käme, kann Marti nicht beantworten: «Diese Frage wird Gegenstand der Ortsplanungsrevision sein.»

Das Grundstück, für das sich Paul Bühler einsetze, sei Landwirtschaftszone und darum nicht im Kompetenzbereich der Gemeinde, sagt Marti. «Zudem spricht man heute von kompakten zusammenhängenden Bauzonen. Die Grundstücke an der Pfifferackerstrasse stehen aber für sich allein und befinden sich zudem relativ weit weg von einer Erschliessung mit dem ÖV.» Dies sei heute ein weiteres Kriterium bei der Einzonung von Bauland. So solle die Zersiedelung gestoppt werden.

Marti weist darauf hin, dass der Gemeinde mit der Ortsplanungsrevision ein intensiver Prozess bevorsteht: «Ich rechne nicht damit, dass dieses Vorhaben in zwei Jahren abgeschlossen ist.» In Lostorf lägen auch etliche andere Grundstücke mit Wohnhäusern in der Landwirtschaftszone und damit ausserhalb der Bauzone. «Aufgrund dessen kann es immer wieder zu Konflikten kommen.»

In der Regel würden Betroffene Abklärungen treffen, bevor sie Veränderungen auf dem Grundstück angehen. Und Marti fügt hinzu:

«Dann merken sie jeweils schnell, dass eine Ausnahmebewilligung nicht einfach so erteilt wird.»

Weil das Grundstück sich aktuell in der Landwirtschaftszone befindet und zudem von der Juraschutzzone überlagert wird, geht nichts ohne Sonderbewilligung durch das kantonale Amt für Raumplanung. Und dieses forderte Bühler zu Beginn dieser Auseinandersetzung auf, die erwähnten Bereiche im Garten zurückzubauen. Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Verfügung und korrigierte das Urteil einzig im Hinblick auf zwei Buchsbäumchen: Sie dürfen bleiben.

Paul Bühler indes gewinnt durch seinen Weiterzug nach Lausanne Zeit: Solange sich nämlich das Bundesgericht mit der Gartengestaltung in Mahren aufhält, muss dort nichts zurückgebaut werden.

