Würdigung Paul Gugelmann war eine künstlerische Ausnahmeerscheinung: «Ich mag, wenn die Räder noch etwas ‹gwaggle›» Er verblüffte mit seinem Schaffen weit über die Region hinaus – viele staunen über die «Maschinen» Gugelmanns, welche über eine Seele zu verfügen scheinen. Diese Woche ist ist der Künstler verstorben, eine Würdigung. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 18.03.2022, 18.00 Uhr

Im Alter von 92 Jahren ist der weit bekannte Künstler Paul Gugelmann verstorben. Die Aufnahme zeigt ihn in seinem Museum in Schönenwerd. Bruno Kissling (Archiv)

Schwarzer Rollkragen-Pullover, schwarze Hose, dunkelblaue Weste. So öffnete Paul Gugelmann die Tür zu seinem Haus am Dorfrand von Gretzenbach, als ihn diese Zeitung im Oktober 2020 für ein Interview besuchen durfte.

Er trage nur noch schwarz, seit er frei arbeiten dürfe, meinte er lachend, denn damit sei man immer gut angezogen. Gugelmann war damals 91 Jahre alt, körperlich etwas ermattet, aber geistig topfit. In den Augen leuchtete die warme Herzlichkeit, die diesen stillen, fast unscheinbaren Künstler auszeichnete.

Wo er wohnte, arbeitete er auch: Ein Raum im Erdgeschoss diente ihm als Werkstatt. Gugelmann sagte im Gespräch, er benötige eigentlich nur diesen einen Raum, ein Haus sei eigentlich gar nötig. Oder müsste man besser von Atelier sprechen? Denn was Gugelmann in diesen vier Wänden herstellte, hatte eine französische Leichtigkeit, seine Kunstwerke waren «poetische Maschinen», wie die filigranen Konstruktionen oft bezeichnet werden.

Wohl einer der bekanntesten Werke Gugelmanns: Anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums des Bahnhofs Olten wurde es beim Perron 7 installiert. Bruno Kissling

Statt Kulissenmaler eine Ausbildung zum Schuhdesigner

Gugelmanns Weg führte ihn nicht in gerader Linie zum weitum beachteten Ausnahme-Künstler. Geboren in Schönenwerd, als fünftes von sieben Kindern einer Arbeiterfamilie, wuchs er nahe beim Kreuzgang der Stiftskirche auf.

Bereits in der Schule zeigte sich sein zeichnerisches Talent. Bei Bally absolvierte Gugelmann eine Lehre als Grafiker, danach arbeitete er zunächst in der Werbeabteilung. Sein Wunsch wäre es gewesen, Kulissenmaler zu werden. Doch daraus wurde nichts, hingegen konnte er sich zum Schuhdesigner weiterentwickeln.

1951 kam es zu einem Wendepunkt in seinem Leben: Gugelmann begann in Paris, für Bally ein Büro für Schuh-Kreationen aufzubauen und zu leiten, das später bis zu 16 Angestellte umfasste. Auch privat veränderte sich einiges. Nach der Hochzeit mit Erika Huber kamen eine Tochter und ein Sohn zur Welt. Und dann begann, was sein künftiges Leben bestimmen würde.

Auf einem Flohmarkt in Paris erstand er Bronzeteile, mit denen er 1963 sein erstes Kunstwerk namens «Piano» zusammenbaute. Als Antrieb diente eine Spielzeug-Dampfmaschine. Ab 1969, zurück in Schönenwerd, blieb Gugelmann sein ganzes Berufsleben hindurch bei Bally. Tagsüber zeichnete und modellierte er für Schuhkollektionen, nachts widmete er sich seinen Maschinen. Nach seiner Pensionierung begann für ihn das «freie Arbeiten», wie er diese Lebensphase nannte.

Schriftzug am Museum in Schönenwerd. Die Werke des Museums werden durch eine eigene Stiftung verwaltet, getragen wird das Museum durch einen Förderverein. Bruno Kissling Paul Gugelmann Museum in Schönenwerd würde 1995 eröffnet. Das Gebäude liegt neben der Stiftskirche und war einst Kornkammer des Stifts. Bruno Kissling Eine der «poetischen Maschinen» Gugelmanns. Bruno Kissling Über 40 Werke und Objekte sind im Museum ausgestellt. Bruno Kissling Gugelmann beim Arbeiten in seinem Atelier in Gretzenbach. Bruno Kissling Nocturne im Museum in Schönenwerd. Bruno Kissling Der Schönenwerder arbeitete immer wieder mit Schulklassen zusammen. Hansruedi Aeschbacher Vernissage des Buches «Paul Gugelmann Museum» von Margrit Kappeler in der Stiftskirche Schönenwerd, im Herbst 2020. Bruno Kissling Wasserkraftwerk Ruppoldingen: Bei der Fischtreppe steht die Skulptur «Energeia» von Paul Gugelmann, gebaut im Jahr 2000. Bruno Kissling «Aquacipedalus» von 1992, im Schwimmbad Schönenwerd. Bruno Kissling Die Kunstwerke im Kreisel Gretzenbach mit dem Namen «Windweiser» wurde vom einheimischen Künstler Paul Gugelmann geschaffen. Die vier Gesichter aus Messing bewegen sich besonders in stürmischen Zeiten. Patrick Lüthy Paul Gugelmann mit einem seiner Werke im Museum, das seinen Namen trägt. Bruno Kissling

Von klingender Mechanik und «poetischen Maschinen»

Sein Werk wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte. Anfänglich dem rein Musikalischen zugeneigt, wie zum Beispiel das Werk «Crescendo», wurden die Botschaften der gelöteten und verschraubten Apparate ab den 1970er-Jahren politischer und philosophischer. Die «Friedenstaube und ihr Schatten» oder «Die sieben Hauptsünden» sind Beispiele hierfür. Gleichzeitig bekamen die Skulpturen menschliche Züge, indem Gugelmann Figuren einsetzte.

Als auffallendes Merkmal verfügen diese über spitze Nasen, die seinem Schaffen eine charakteristische Prägung verleihen. Geblieben ist aber die Hingabe an den Klang, wenn sich die Maschinen zu bewegen beginnen: Glöcklein bimmeln, Schellen klirren, Räder setzen Ketten in Gang. Gugelmann achtete darauf, dass die Mechanik nicht zu perfekt geriet. Verschmitzt sagte er damals beim Hausbesuch:

«Ich mag, wenn die Räder noch ein bisschen ‹gwaggle›.»

Blick auf Gugelmanns Werkbank, in seinem Atelier in Gretzenbach, als ihn diese Zeitung 2020 für ein Interview besuchte. Bruno Kissling

Von der Schönenwerder «Chornschütti» zum Museum

Gugelmann arbeitete fast ausschliesslich auf eigene Initiative. «Auftragswerke mache ich für Leute, die ich sehr gut kenne. Ich verlange fast einen Strafregisterauszug und ein Leumundszeugnis», scherzte er. Was er selbst baute, zeigte er abwechselnd auf Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland. Verkaufen wollte er keine seiner Maschinen; ab und zu verschenkte er welche im Familien- und Freundeskreis.

Sein Freund Jean-Pierre Racine gab den Anstoss, den Werken eine dauerhafte Heimstätte zu verschaffen und Gugelmann fand Gefallen an der Idee eines Museums. In der ehemaligen, mit der Hilfe von Freunden umgebauten und sanierten «Chornschütti», unweit des Stiftes, konnte 1995 ein passendes Gebäude bezogen werden. Seither sind über 40 Objekte dort funktionsfähig ausgestellt.

Die Organisation ist zweigeteilt: Eine Stiftung verwaltet das Kulturgut, ein Freundeskreis amtet als Betreiber. Gugelmanns künstlerischer Nachlass ist damit in sicheren Händen. Jährlich besuchen etwa 4000 Personen das Museum, vor allem viele Gruppen. Der Betrieb trägt sich vollkommen selbst, ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand. Etwa 40 Freiwillige arbeiten für den Besucherdienst und die Technik.

Doch auch ausserhalb des Museums ist Gugelmanns Schaffen präsent. Werke im öffentlichen Raum finden sich unter anderem am Bahnhof Olten, wo eine pedalende Figur auf dem SBB-Logo mit Glockentönen die Stunden angibt. Der «Ikarus» fliegt in der Halle der Hauptpost Aarau, in Gretzenbach zeigt der «Meridian» dessen Verlauf von 8 Grad östlicher Länge beim Schulhaus an.

In Schönenwerd stehen mehrere Skulpturen: «Yorick» beim Altersheim, «Aquacipedalus» im Schwimmbad und der «Nepomuk» auf der Brücke nach Niedergösgen. Und auf Schloss Wartenfels öffnet sich «Der Blick in die Welt».

Seine Kunst wirkt zeitlos. «Paul Gugelmann spricht nicht nur den Kopf, sondern auch die Herzen der Menschen an», schrieb Madelaine Schüpfer in den Oltner Neujahrsblättern 2015. «Er spielt mit allen technischen Hilfsmitteln, um seine poetischen Maschinen zu bewegen, auf das in ihnen die Ambivalenzen des menschlichen Lebens sichtbar werden: Freude und Leid, Auf und Ab, Vorwärts und Rückwärts, Gewinn und Verlust.»

Gerne arbeitete Gugelmann auch mit Kindern, so etwa während Jahren mit Schülerinnen und Schülern aus dem Oltner Bannfeld-Schulhaus. Im Rahmen dieses Wirkens entstand etwa die Figur «Die vier Jahreszeiten», die im Atrium aufgestellt ist.

Beim Besuch im Herbst 2020 sprach Paul Gugelmann auch über den Tod. Bruno Kissling

Gugelmann blickte im Gespräch vor rund eineinhalb Jahren zufrieden auf sein Dasein zurück: «Ich hatte ein sehr interessantes Leben. Nachher kommt nichts mehr. Darum muss ich jetzt arbeiten. Ich brauche auch keinen himmlischen Trost. Ich würde nichts anders machen, wenn ich nochmals vorne anfangen würde.» Und sein Rat an junge Menschen hat nichts von seiner Gültigkeit eingebüsst:

«Man soll etwas machen, was Freude bereitet. Das ist das Wichtigste. Geld ohne Freude bringt gar nichts.»

