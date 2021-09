Überbauung Steinengasse Eine Oase aus Asphalt und Beton: Ein Obergösger gelangt mit Aufsichtsbeschwerde an Kanton Weil er überzeugt ist, dass geltende Baugesetze nicht eingehalten wurden, wendet sich ein Nachbar der Steinengasse in Obergösgen an den Kanton. Er fordert die Gleichbehandlung «Grosser» und «Kleiner» Bauherrschaften. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

15 Wohnblöcke wurden an der Steinengasse errichtet. Ein Anwohner findet, dass die vorgeschriebene Grünflächenziffer der Grundstücke nicht eingehalten wurde. Bruno Kissling (Archiv)

«Stelle mit Wasser und üppiger Vegetation inmitten einer Wüste», so definiert der Duden den Begriff Oase. Im Zusammenhang mit der Überbauung Steinengasse in Obergösgen von einer Oase zu sprechen, wäre also vermessen: 15 Wohnblöcke in beiger Farbe und nüchterner Formation stehen an besagter Adresse. Die Wege zwischen den Gebäuden sind asphaltiert, spärlich tragen Pflanzen und Grünflächen zur lokalen Flora bei.

Zu wenig, findet ein Anwohner der Siedlung, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Weil der Anteil der gesetzlich vorgeschriebenen Grünflächenziffer auf dem Grundstück seiner Meinung nach um mindestens einen Viertel unterschritten wurde, hat der fachkundige Nachbar – nennen wir ihn Hans Gerber – beim Regierungsrat des Kantons eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht.

Im Februar 2016 stehen hier erste Profile. Die Steinengasse ist noch unbebaut. Bruno Kissling (2016) Die Profile werden stecken im Juni 2016 ab, was hier einst entstehen soll: 15 Wohnblöcke. Bruno Kissling (2018) Eine alte Liegenschaft weicht der neuen Überbauung, sie wird im Juni 2018 abgebrochen. Bruno Kissling (2018) Der Aushub. Bruno Kissling (2018) Gemeindepräsident Peter Frei (r), zusammen mit Vertretern von Bauherrschaft und Gemeinde bei der Grundsteinlegung im August 2018. Bruno Kissling (2018) Im Januar 2019 sind die Rohbauten bereits hochgezogen. Bruno Kissling (2019)

Der Aufsichtsbeschwerde ging ein schriftlicher Austausch mit der Baubehörde Obergösgens voraus. Hans Gerber forderte von der Einwohnergemeinde eine genaue Überprüfung der Grünfläche, beziehungsweise der Grünflächenziffer (GFZ), wie diese sich bei der Bauabnahme präsentierte. Denn das Baugesetz und der für die Steinengasse bewilligte Gestaltungsplan sehen einen Grünflächenanteil von mindestens 40 Prozent der gesamten Grundstücksflächen vor.

«Viele dieser Flächen wurden schlicht nicht begrünt, sondern geteert oder gekiest ausgeführt, entgegen der gültigen Vorschriften»,

begründet Gerber seine Aufsichtsbeschwerde im Gespräch mit dieser Zeitung. Die GFZ ist Gerbers Hauptanliegen. Gemäss seinen Berechnungen fehlen in der ganzen Überbauung über 2000 Quadratmeter Grünfläche, er will aber auch noch andere Abweichungen festgestellt haben.

Versiegelte Flächen: Arbeiter bei der Umgebungsgestaltung der Steinengasse-Überbauung in Obergösgen. Bruno Kissling (Archiv)

In einem Schreiben an Gerber, welches dieser Zeitung vorliegt, bestätigt die Bauverwaltung der Einwohnergemeinde, dass die vorgesehene GFZ unterschritten wird:

«Da die Bauarbeiten jedoch von einer externen Bauverwaltung begleitet wurde, sind die damaligen Entscheide für uns heute nicht mehr nachvollziehbar und werden im Sinne der Verhältnismässigkeit geduldet»,

heisst es.

Wechselnde Eigentümer- und Bauherrschaft

Tatsächlich gab es viele Wechsel bei Investoren, Bauherrschaft und Eigentümerinnen. Das sei bei einem Projekt dieser Grösse nicht unüblich, versichert auf Anfrage Thomas Guth. Er leitet in Obergösgen seit Anfang Jahr die Bauverwaltung. Für eine Gemeinde stelle sich ab einer gewissen Grösse immer die Frage, ob sie einen eigenen Bauverwalter einstellen will. Er habe aktuell mehrere Berechnungen zur GFZ der Steinengasse vorliegen.

Will man jetzt reinen Tisch machen und die Umgebung aus mangelndem Überblick so stehen lassen - auch wenn gewisse Ergebnisse von den bewilligten Zahlen und Ziffern abweichen? Dazu erklärt Guth: «Das Projekt wurde vor meiner Zeit von einem externen Bauverwalter begleitet.» Dieser sei von der Gemeinde engagiert worden.

Wenn Gemeinden externe Bauverwalter aufbieten, bezahlen sie dort jede einzelne Konsultation. An der Steinengasse rückwirkend alle Verantwortlichkeiten zu prüfen, stellt offensichtlich einen beträchtlichen Aufwand dar. Doch kann sich eine lokale Baubehörde einem solchen entziehen, indem sie sich auf «Verhältnismässigkeit» beruft?

Damit ist Hans Gerber nicht einverstanden:

«Häufige Wechsel von Investoren oder Bauherrschaft haben keinen Einfluss auf die Baubewilligung. Sie ist für alle verbindlich.»

Planer und Architekten seien bei Gestaltungsplanung, Baugesuchen und Ausführungsplanung immer derselben gewesen. «Da gab es keine Wechsel», so Gerber. Er wünscht sich, dass «Grosse» gleichbehandelt werden wie «Kleine». «Auch wenn Private in geringem Ausmass gegen geltende Baugesetze verstossen, werden Korrekturen verlangt. Warum sollte das hier, wo grosse Investoren beteiligt sind, anders sein?», fragt Gerber. Darum wandte er sich nun an den Kanton.

Hat die Baubehörde der Gemeinde den Überblick verloren?

Peter Frei, Gemeindepräsident Patrick Lüthy

Zur vorliegenden Aufsichtsbeschwerde kann sich Gemeindepräsident Peter Frei nicht äussern: «Ich habe noch keine Kenntnis von den Details», sagt er. Gefragt, ob Obergösgen ob der schieren Grösse und der vielen Beteiligten am Bauprojekt Steinengasse den Überblick verloren habe, verneint er vehement: «Nein, keinesfalls. Wir hatten schon grössere Bauvorhaben in der Gemeinde.» Allerdings seien Wechsel der Zuständigkeiten auf der Baustelle von Natur aus nie ganz einfach.

Er stehe noch heute voll und ganz hinter dem Projekt. «Bei einer solchen Siedlung finden sich nirgends nur Begeisterte», man könne immer darüber diskutieren, ob solche Wohnblöcke nun schön, nicht schön oder zu hoch seien. Für die Gemeinde sei die Steinengasse-Überbauung aber ein grosser Mehrwert. «Auch die Seniorenresidenz Oase, die auch Miet- und Alterswohnungen auf dem Areal umfasst, ist sehr gut ausgelastet. Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen», sagt Peter Frei.

Doch abgesehen von Geschmack und Auslastung: was ist, wenn die GFZ und andere Werte beim Projekt nicht eingehalten wurden?

«Wir warten nun zuerst ab, was der Kanton dazu sagt. Anschliessend werden wir das Resultat sachlich analysieren und das weitere Vorgehen besprechen.»

Natürlich habe man geltende Baugesetze einhalten und umsetzen müssen, sagt Peter Frei. Bei der Planung seien Kanton und Baufachleute von Beginn weg involviert gewesen.

Stellungnahme, Rechtsdienst, Verfügung:

Der Kanton hat das letzte Wort Die Aufsichtsbeschwerde wurde von der Staatskanzlei dem Bau- und Justizdepartement zugewiesen. Jedes Jahr gehen dort mehrere solche Aufsichtsbeschwerden ein. Auf Anfrage will man sich hier nicht zur konkreten Beschwerde aus Obergösgen äussern. Deren Eingang wird aber bestätigt und der weitere Ablauf in der Angelegenheit wie folgt beschrieben: «Das Dossier geht zur Stellungnahme an die betreffende Gemeinde.» Etwa drei Wochen würden ihr dazu als Frist eingeräumt. Wenn Stellungnahme und sämtlichen Akten dem Departement vorliegen, werde sich der Rechtsdienst mit dem Fall befassen. Danach könne eine departementale Verfügung ergehen, oder es erfolge eine solche durch den Regierungsrat, je nachdem ob der Adressat die Baukommission oder der Gemeinderat sei. «Nachher gibt es in der Regel keine Einsprachemöglichkeit mehr», so eine Mitarbeiterin des Amts.

Es wird sich zeigen ob die GFZ an der Steinengasse nachträglich ausgebessert werden muss. Üppig sind hier statt der Vegetation vor allem rechte Winkel und symmetrische Fluchten.

Mit etwas mehr Sträucher und Pflanzen würde auch die Seniorenresidenz «Oase», die auf dem Areal zuhause ist, ihrem Namen eher gerecht. Diese gehört zur «OASE HOLDING AG Wohnen im Alter» mit Sitz im steuergünstigen Baar im Kanton Zug. Die Holding betreibt an aktuell sieben Standorten in der Schweiz solche «Oasen» für Seniorinnen und Senioren, weitere befinden sich in Planung. Das Unternehmen war an der Steinengasse von Beginn Teil der Bauherrschaft.

Die Bauwerke der Holding kommen stets in einheitlicher Optik daher. Cremefarbene Wohnblöcke in zeitgenössischer Architektur-Ästhetik:

Die Steinengasse-Überbauung in Obergösgen, wie sie sich nach ihrer Fertigstellung präsentiert. Bruno Kissling

Letztes Jahr wehrte der Kanton Aargau zwei Beschwerden von Anwohnenden ab, die gegen ein weiteres Oase-Projekt in Bergdietikon eingingen: alles zonenkonform und der öffentliche Zweck sichergestellt, hiess es. So hat es seinerzeit auch im Kanton Solothurn an der Steinengasse in Obergösgen begonnen.