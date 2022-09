So haben sich diese beiden Service-Clubs im Niederamt verändert

Wohltätigkeit Sind Service-Clubs eine reine Männerdomäne? So haben sich Rotary Club und Lions Club aus dem Niederamt im Laufe der Zeit verändert In den 1980er-Jahren wurden der Lions Club Wartenfels und der Rotary Club Gösgen-Niederamt gegründet. Obwohl die beiden Service-Clubs sich ähneln, unterscheiden sie sich. Wie zeitgemäss sind diese Gruppierungen noch? Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 27.09.2022, 12.00 Uhr

Die beiden Service-Club-Präsidenten aus dem Niederamt: Reto Spiegel, «Rotary»-Präsident (links), und Matthias Wermuth, «Lions»-Präsident. Bruno Kissling

Um eines vorwegzunehmen: Sowohl der Rotary Club Gösgen-Niederamt wie auch der Lions Club Wartenfels sind Service-Clubs im Sinne einer gemeinnützigen Institution, die ihren Ursprung aus den internationalen Clubs haben. Der Rotary Club Gösgen-Niederamt wurde im Jahr 1985 gegründet, der Lions Club Wartenfels 1980.

Primär würde es bei den «Lions» um den Einsatz für einen guten Zweck gehen, sagt Matthias Wermuth, Präsident des Clubs und Standortleiter beim Hauptsitz der Immobilien- und Handwerkerfirma Bernasconi in Aarburg.

Auch Reto Spiegel, «Rotary»-Präsident und Geschäftsführer einer regionalen Kommunikationsagentur, bekräftigt: «Die Club-Idee ist, dass man der Gesellschaft etwas Gutes tut.» Beide Service-Clubs haben eine Anwesenheitspflicht, in den «Rotarier»-Kreisen ist von einer Präsenzpflicht die Rede.

Nach einer selbst auferlegten Statutenbestimmung müssen die «Lions» 80 Prozent der Veranstaltungen besuchen, die «Rotarier» hingegen 50 Prozent. Man wolle eben nicht, dass man auf «larifari» mache, sagt «Lions»-Präsident Wermuth.

Reto Spiegel, Präsident des Rotary Clubs Gösgen-Niederamt. Bruno Kissling

Der Lions Club Wartenfels setzt sich für unterschiedliche gemeinnützige Tätigkeiten im Niederamt ein: regelmässige Grilladen mit Salaten im Altersheim Haus im Park in Schönenwerd, dem Sandkastenbau für die Kita in Obergösgen, dem Pizzaofenbau für die sozialtherapeutische Einrichtung Buechehof oder etwa durch das neue Dach des «Hüttli» vom Wildpark Mühletäli in Starrkirch-Wil. Auch Waldsäuberungsaktionen würden nach Wermuth immer wieder durchgeführt.

Auch die «Rotarier» setzen sich im Niederamt ein: Ein älteres grosses Projekt sei der Aktivierungsgarten im Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten in Niedergösgen gewesen. Vor kurzem unterstützte der Club die Gemeinde Kienberg mit der Sanierung der bestehenden Wege und Bänkli. Man habe die Aareputzete und jahrelang den Herzlauf in Olten durchgeführt. Dieser wurde inzwischen abgelöst durch die Organisation des Oltner St.-Niklaus-Schwumms, so Spiegel.

So kommen die Clubs zu neuen Mitgliedern

Wie genau aber wird man Mitglied in einem der beiden Clubs? In der Regel halten die bestehenden Mitglieder des Vereins Ausschau nach neuen Personen. «Man hat Leute auf dem Radar, beobachtet sie und geht dann auf sie zu», sagt Wermuth.

Nach Überprüfung des Lebenslaufes lerne das mögliche künftige Mitglied am Mittagstisch die anderen «Lions»-Mitglieder kennen. Dann werde entschieden, ob die Person aufgenommen werde. Vorangehend werde dem Neumitglied zwei Göttis zur Unterstützung zur Seite gestellt.

Lions Club International und National Der Lions Club International wurde 1917 in Chicago gegründet und soll laut Website die grösste Freiwilligen-Serviceorganisation der Welt sein. Der Club handelt nach dem Grundsatz «Wir dienen». Rund 1,4 Millionen Mitgliedschaften in über 200 Ländern verzeichnet die Organisation. Durch die «Youth-Programme» werden junge Menschen gefördert. Neben Herren- oder Damenclubs gibt es auch einen Cyber Lions Club und gemischte Clubs, etwa der Lions Club Aareland. Das Motto: «Lions helfen Menschen, die Hilfe brauchen». Die ersten Clubs in der Schweiz wurden 1948 in Genf und Zürich gegründet. Heute gibt es in der Schweiz und Lichtenstein 270 Clubs mit über 10’000 Mitgliedern. Im Jahr werden «Hunderte» Hilfsprojekte durchgeführt und rund 1 Million Franken gesammelt und verteilt. So würden die Lions weltweit gegen 200 Millionen Menschen jährlich unterstützen.

Bei den «Rotariern» reiche ein Götti an der Seite des Neumitglieds. Spiegel sagt: «Jedes Mitglied ist angehalten, Kandidaten vorzuschlagen.» Die Person müsse eine gewisse Bereitschaft haben, aktiv im Club mitzuhelfen.

«Es müssen Leute sein, die Verantwortung übernehmen.»

Matthias Wermuth, Präsident des Lions Clubs Wartenfels. Bruno Kissling

Die Augen und Ohren der Club-Mitglieder sind also immer offen. Gibt es keine Nachwuchsprobleme? Die beiden Club-Präsidenten sind sich einig: Der Nachwuchs sei ein ständiges Thema, gerade auch wegen Krankheitsausfällen oder Todesfällen.

Etwa ein bis zwei Neumitglieder pro Jahr könne der Rotary Club Gösgen-Niederamt aufnehmen. Man wolle nicht, dass der Club durch zu viele Mitglieder anonym werde, so Spiegel. Man brauche Leute, die aktiv seien. Derzeit sei Spiegel Präsident von rund 50 Mitgliedern. Gleiches bei den Lions: Der Club habe um die 40 Mitglieder, wie Wermuth erklärt. Er merkt dennoch an:

«Es ist wichtig, dass der Club seine Identität behalten kann. Die Mitglieder müssen hineinpassen.»

Unterschiedliche Handhabung mit Geschlechterberechtigung

Wie sieht es mit weiblichen Mitgliedern aus? «Lions»-Präsident Wermuth sagt: «Wir sind ein reiner Männerclub.» Wieso es keine Frauen gebe, könne er nicht sagen. Dies sei wohl auf die Ursprünge des Service-Clubs zurückzuführen. Jährlich gebe es aber einige Veranstaltungen, bei denen auch die weibliche Begleitung dabei sein dürfe. Bei den «Rotariern» hingegen seien seit 1989 Frauen mit dabei. Derzeit sind es acht aktive Mitglieder im Club Gösgen-Niederamt.

Rotary Club International und National 1905 wurde in Chicago der erste Service-Club der Welt gegründet, der Rotary Club. Ziel war es damals, und soll es auch heute noch sein, Menschen aus verschiedener Herkunft und Berufe zusammenzuführen, um den Ideenaustausch zu fördern, sodass Freundschaften entstehen können. Die beiden Mottos sind: «Selbstloses Dienen» und «Am meisten profitiert, wer am besten dient». Das internationale Netzwerk bestehe laut Website aus 1,4 Millionen Frauen und Männern. Weltweit gebe es über 46’000 Clubs, die anderen Menschen helfen, Integrität fördern und sich weltweit für Verständigung einsetzen. In der Schweiz wurde der erste Club 1924 in Zürich gegründet. Heute soll es in der Schweiz und in Liechtenstein rund 220 Clubs mit mehr als 13’250 Mitgliedschaften geben.

Die Gründungsurkunde des Lions Clubs Wartenfels. zvg

Es stellt sich die Frage, wie zeitgemäss solche Organisationen heute noch sind. Und auch hier herrscht Einigkeit bei den beiden Club-Präsidenten: Solche Netzwerke seien nach Wermuth nicht nur geschäftlich interessant, sondern auch im privaten und menschlichen Sinne. Es seien freundschaftliche Verbindungen. Untereinander kümmere man sich gut.

Spiegel fügt an: Man habe nicht nur regional ein gutes Beziehungsnetzwerk, sondern auch über die Landesgrenze hinaus. Die Zielsetzungen des Rotary Clubs fügten sich in die Weltgeschehnisse ein. Es gehe etwa um die Jugend, Bildung und Gesundheit. «Das ist immer aktuell.»

Inner Wheel Club Olten-Niederamt Im November 2005 wurde der Inner Wheel Club Olten-Niederamt als 44. Club in der Schweiz gegründet. «Die Wurzeln von Inner Wheel liegen im Service-Club Rotary», heisst es auf der Website. Anfang der 1920er-Jahre organisierten sich die Frauen der «Rotarier» in Grossbritannien und gründeten den Frauenclub. Das internationale Netzwerk mit über 100’000 Mitgliedschaften umfasse knapp 4000 Clubs in rund 100 Ländern. In der Schweiz gibt es 43 Clubs mit rund 1700 Mitgliedern. Der Club stehe allen Frauen offen, die die Werte wie Freundschaft pflegen, soziales Engagement und internationale Verständigung vertreten. Der Inner Wheel Club Olten-Niederamt engagiert sich jeweils beim jährlichen nationalen Suppentag und mit dem traditionellen Muttertagsstand vor dem Warenhaus Coop City in Olten.

Wandel im Dresscode

Früher hiess es noch Krawatte und Pünktlichkeit. Heutzutage ist Business Casual angesagt. Was den Dresscode in den beiden Clubs angeht, sei man heutzutage etwas freizügiger. Auch mit dem pünktlichen Erscheinen an einem Anlass. Wermuth: «Wir gehen mit dem Wandel der Gesellschaft.» So seien mittlerweile auch elektronische Hilfsmittel erwünscht. Die erleichtern das Abmeldeverfahren vor einem Treffen. Spiegel ergänzt:

«Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft.»

Service-Clubs seien gemäss den beiden Club-Präsidenten noch immer zeitgemäss. Bruno Kissling

Viele Gemeinsamkeiten – dennoch gibt es Unterschiede: Der wohl grösste Unterschied sei das Wirkungsfeld. Jeder Club lege den Fokus auf andere Projekte. Abweichungen gebe es auch beim Treff-Rhythmus. So treffen sich die «Lions» zweimal im Monat, einmal am Mittag und einmal am Abend. Die «Rotarier» hingegen treffen sich einmal in der Woche über den Mittag.

Clubs haben ihren eigenen Stil

«Grundsätzlich ähneln sich diese Netzwerke schon stark», sagt Spiegel. Jeder Club habe seinen eigenen Stil. Entweder man passe hinein oder eben nicht. Dort entscheide sich auch, wer in welchen Club gehen will. Die Chemie müsse eben stimmen, ergänzt Wermuth. Und auch innerhalb der beiden Clubs unterstütze man sich gegenseitig. Aber die Mitglieder würden sich auch ausserhalb der Vereinstätigkeiten sehen und austauschen.

Die Lions Clubs Wartenfels und der Rotary Club Gösgen-Niederamt trafen sich bislang regelmässig im Landgasthof Kreuz in Obergösgen. Nachdem das Wirtepaar Balz den Ruhestand ankündigte, müssen sie sich nun nach einer neuen Lokalität umschauen. Die beiden Club-Präsidenten bedauern, dass sie ihren Treffpunkt verlieren und danken für die langjährige Gastfreundschaft.

