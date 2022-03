Schutzräume: So läuft die kantonale Zuteilung im Niederamt

Wo finde ich Schutz? Umgenutzte Musikkeller und Bastelräume: Fragen zum Platz in Sicherheit häufen sich Der Krieg in der Ukraine wirft ein Licht auf die verstaubten Schutzräume. Über das kantonale Management dieser Keller und deren Zuteilung, wenn es im Niederamt zum Ernstfall kommt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht unter jedem Gebäude befindet sich ein solcher Schutzraum. Martin Rütschi, Keystone (Archiv)

«Wo würde ich Schutz finden, wenn es nötig ist?» Diese Frage stellen sich seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine viele. Die meisten Gemeinden im Niederamt gehören zu einem Solothurner Bevölkerungsschutzkreis an.

Dieser beinhaltet den regionalen Führungsstab sowie die Zivilschutzorganisation: Wisen, Trimbach, Starrkirch-Wil und Dulliken sind beim regionalen Führungsstab Olten angegliedert, die übrigen Gemeinden bei jenem des Niederamts. Kienberg und Erlinsbach orientieren sich in Sachen Zivilschutz am Kanton Aargau.

Das alles tönt einigermassen kompliziert. Und auch beim zweiten Blick: Das Potpourri an Reglementen, Zuständigkeiten und Checklisten macht eine Übersicht nicht ganz einfach.

Dem Zivilschutz als eine der fünf Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes kommt im Ereignisfall eine wichtige Rolle zu. Bei Notlagen unterstützt er etwa Polizei und Feuerwehr. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt: Die Bereitstellung der Schutzinfrastruktur und der Mittel zur Alarmierung der Bevölkerung sowie die Betreuung schutzsuchender und obdachloser Personen.

Zivilschutz kontrolliert private Schutzräume

Wenn ein Szenario eintritt, wird die Bevölkerung mit Sirenengeheul alarmiert. Sie ist dann angehalten, Radio zu hören und die Anweisungen der Behörden zu befolgen. Wie bei vielen Dingen sind die Abläufe kantonal unterschiedlich geregelt. Im Kanton Solothurn kommt ein Konzept mit Notfalltreffpunkten zum Tragen.

«Dieses ist auch für Personen wichtig, die im Haus über eigene Schutzräume verfügen», erklärt Joel Löpfe auf Anfrage. Er ist seit Kurzem Zivilschutzkommandant der regionalen Zivilschutzorganisation Olten. «Etwa wenn die Versorgung oder die Kommunikation zusammenbrechen.» 139 solcher Notfalltreffpunkte gibt es im Kanton Solothurn:

Das Logo der Notfalltreffpunkte. zvg

Überall hier findet die Bevölkerung bei aussergewöhnlichen Ereignissen wie schweren Naturkatastrophen, langen Stromausfällen, totalem Kommunikationsausfall oder grossen Versorgungsengpässen Schutz und Hilfe.

Nicht jedes Gebäude verfügt über entsprechende Plätze in privaten Bunkern. Und im Gegensatz zu anderen Kantonen ist in Solothurner Hauseingängen nicht ein Zettel mit der Adresse des zugewiesenen Schutzraums zu finden. Löpfe erklärt:

ZSRO-Kommandant, Joel Löpfe Achim Günter

«Wir verfügen über ein genaues Konzept, welche Leute an welcher Adresse Zuflucht finden.»

Diese Liste wird quartalsweise überarbeitet und vom kantonalen Amt für Militär und Bevölkerungsschutz an die Zivilschutzkreise abgegeben.

Wenn neue bewilligte Schutzräume entstehen und andere zurückgebaut werden oder Mängel aufweisen, wird das berücksichtigt. Löpfe erklärt: «Wir verfügen ausschliesslich über die genauen Adressen. Die Namen der Leute sind uns nicht bekannt.» Wegen häufiger Umzüge und Wechsel wären diese Angaben sowieso kaum aktuell.

Zuteilung von Schutzräumen wird erst im Ernstfall bekanntgegeben

Löpfe unterscheidet drei verschiedene Arten von Schutzräumen: «Es gibt private und öffentliche Schutzräume sowie Zivilschutzanlagen.» Neben der aktiven Zuteilung im Ernstfall führt der Zivilschutz periodische Kontrollen in privaten Schutzräumen durch. Bei dieser Gelegenheit werden kleinere Mängel behoben. «Die Eigentümerschaft ist verpflichtet, für den Unterhalt zu sorgen und Schäden in Ordnung zu bringen. Wir beraten sie dabei», erklärt Löpfe.

Die privaten Schutzräume werden im Zehnjahresturnus durch den Zivilschutz auf Mängel hin untersucht. Kenneth Nars (Archiv)

Die grossen Zivilschutzanlagen werden durch den Zivilschutz unterhalten. Dort wird zudem Einsatzmaterial gelagert und sie dienen als Einsatzzentralen. Im Hintergrund managt das Solothurner Amt für Militär und Bevölkerungsschutz die verfügbaren Plätze. Amtsleiter Diego Ochsner erklärt: «Basierend auf einer Software vom Bund wird jeder Adresse ein verfügbarer Platz in einem Schutzraum gemäss Personenanzahl zugeteilt.»

Diese kann am Morgen eine andere sein als am Abend zuvor. «Bei jeder An- oder Abmeldung auf einer Gemeinde fliessen die Daten in das System ein», sagt Ochsner. So sollen die verfügbaren Plätze sinnvoll aufgeteilt werden. Ochsner:

Diego Ochsner, Chef Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Hansjoerg Sahli

«Der Kanton Solothurn hat sich für dieses volatile System entschieden.».

Man kennt also den eigenen Schutzraum nicht im Voraus? «Wenn man nicht im eigenen Haus über einen Schutzraum verfügt, ist das richtig», so der Amtsleiter. Eine Überlegung sei es gewesen, dass viele das Amt mit Klagen eindecken würden, wenn sie wüssten mit wem zusammen sie eingeteilt würden. «Das wollen wir vermeiden, wir sind keine Hotelrezeption.»

Zudem schreibe der Bund eine Bekanntgabe auch nicht vor. Im Ernstfall wird der Bevölkerung durch den Zivilschutz also erst beim Notfalltreffpunkt mitgeteilt, in welchen Schutzraum sie sich begeben soll.

Befreiung von Pflicht nur bei genügender Deckung

Wenn Private ein Haus bauen, müssen sie grundsätzlich Schutzräume bauen. Die lokalen Baubehörden stellen dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz alle Baugesuche von Neubauten mit Wohnbereichen zu. Verfügt eine Gemeinde über einen ausreichenden Deckungsgrad an geschützten Räumen, kann sich eine Bauherrschaft von der Pflicht befreien lassen.

Die Bauherrschaft bezahlt in diesem Fall einen Ersatzbeitrag. Das kantonale Amt kann dann feststellen, in welchen Ortschaften gemessen an der Bevölkerungszahl eine Unter- oder Überversorgung an Schutzplätzen besteht. «Im regionalen Führungsstab Niederamt gibt es aktuell eine Überversorgung von 111 Prozent, bei jenem in Olten eine leichte Unterversorgung bei rund 99 Prozent» klärt Ochsner auf.

Das hange vor allem mit der Städtischen Struktur und der Altbauweise zusammen. Nicht immer gelangen Baupläne bis zum kantonalen Amt. «Wenn wir aber aus der Zeitung von grösseren Bauprojekten erfahren, gehen wir auf die Gemeinden zu und versuchen, in einer frühen Planungsphase Einfluss zu nehmen.» So soll sichergestellt werden, dass überall genügend und der Norm entsprechende Schutzräume vorhanden sind.

In Bezug auf Gemeinden mit einer sehr geringen Deckung wie beispielsweise Trimbach, sagt Ochsner: «Unsere Handhabe ist hier die Befreiung von der Schutzraumpflicht.»

Trimbach will tiefen Deckungsgrad ausgleichen Weil Trimbach über den tiefen Deckungsgrad von knapp 60 Prozent verfügt, befasste sich der Gemeinderat diese Woche mit dem Zukauf weiterer Plätze. Den Grund für den geringen Deckungsgrad sieht Gemeindepräsident Martin Bühler bei der alten Bausubstanz und höheren Normen als früher: «Zudem gab es in der Gemeinde zuletzt kaum Grossprojekte.» Jetzt hat der Rat entschieden, dass er sich mit 76 Plätzen bei einer Überbauung Privater am Rossberg einkauft. «Vorausgesetzt, das Projekt wird realisiert», so Bühler, noch gibt es kein Baugesuch. Auch andere Gelegenheiten zur Aufstockung will die Gemeinde wahrnehmen, etwa bei einem Schulhausbau oder beim geplanten Breitiareal. Trimbach zählt zum regionalen Führungsstab Olten.

Solche Gesuche würden in diesen Ortschaften zurückhaltender bewilligt. Und gab es im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Reaktionen aus der Bevölkerung? «Ja», sagt Ochsner, «seit der Besetzung des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl durch die Russen häufen sich die Anfragen bei uns.»

Darum will das Amt nun verstärkt Öffentlichkeitsarbeit leisten, auch zum Krieg in der Ukraine. Neben einer digitalen Broschüre und Flyern zum Thema für die Bevölkerung nehme man auch die einzelnen Gemeinden in die Pflicht. Damit im Ernstfall alle wissen, was zu tun ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen