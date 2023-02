Winznau: Büelacker-Entscheid steht bevor

Winznau Überbauungen oder Baulandreserven für die Gemeinde? Der Entscheid des Regierungsrats zum Büelacker rückt näher Per Ende Januar wurde vom Kanton ein Entscheid zum Büelacker erwartet. Nun wurde die Frist jedoch um einen Monat verlängert. Damit steht die Antwort auf die Frage, was mit der Fläche neben dem Schulhaus geschehen soll, noch aus. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Grundstück Büelacker sorgt seit Jahren für Diskussionen in Winznau. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Entscheidung im Ringen um die Antwort auf die Frage, was mit dem Büelacker geschehen soll, steht kurz bevor. An der letzten Gemeindeversammlung im Dezember wurde angekündigt, dass der Kanton Ende Januar seine Entscheidung bekanntgibt. Nun wurde die Frist noch um einen Monat verlängert.

Seit über sechs Jahren setzt sich die Gegnerschaft des Projekts dafür ein, dass die 7000 Quadratmeter Land weiterhin als Handlungsgebiet für die öffentliche Nutzung dienen, etwa für einen Ausbau der Schule. An der Zukunftskonferenz im September 2019 präsentierte der Gemeinderat das räumliche Leitbild «Winznau 2040». Anfang März 2021 wurde dann eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt, bei der die Meinungen der Bevölkerung angehört werden. Dabei gingen 241 Rückmeldungen ein und 53 Teilnehmende brachten sich ein. Das Thema bietet offensichtlich Gesprächsstoff.

Der Souverän erteilte dem vom Gemeinderat vorgelegten räumlichen Leitbild «Winznau 2040» an der Gemeindeversammlung im Juni 2021 mit 52 zu 39 Stimmen eine Abfuhr. Später erhob die Gegnerschaft beim Kanton Beschwerde gegen den durch den Gemeinderat bereits bewilligten Gestaltungsplan.

Bauland in Winznau ist gefragt

Das Projekt wurde darum sistiert. Diese Beschwerde liegt nun beim Regierungsrat. Laut Daniel Gubler, Gemeindepräsident von Winznau, wären familienfreundliche Überbauungen, wie sie hier geplant waren, in einem ländlichen Gebiet wie Winznau gefragt. Ein solches Angebot an Fläche könne Winznau an einem anderen Ort beinahe nicht mehr bieten.

Daniel Gubler, Gemeindepräsident Winznau. Bruno Kissling

Daniel Gubler merkt an: Langfristig habe die Gemeinde aber noch einen weiteren Ort zur Verfügung, an dem eine Überbauung Sinn ergeben würde: Auf der Insel zwischen dem Aarekanal und der alten Aare befindet sich ein stillgelegtes Gewerbeareal. «In dieser Region könnten, passend zum Quartier, langfristig kleinräumige Wohnbauten, etwa Reihen- und Doppeleinfamilienhäuser Sinn ergeben», so Gubler auf Anfrage.

Gemäss ihm ist der Büelacker bei der Bevölkerung aktuell als Thema nicht zuoberst auf der Agenda. Vereinzelte Anfragen dazu gebe es aber nach wie vor. Viel eher werde wohl bald das Thema Tempo 30 diskutiert, zu dem im März ebenfalls ein Mitwirkungsverfahren startet.

Der Regierungsrat wird die Beschwerde laut dem Amt für Raumplanung nun voraussichtlich am 21. Februar behandeln. Wird sie gutgeheissen, könnten die Diskussionen rund um den Büelacker demnächst wieder an Fahrt gewinnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen