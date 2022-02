Winznau «Sie haben für mich gesammelt, weil ich keine Arbeit habe»: Maskenbauer Bionda erlebt eine weitere abgesagte Fasnacht Die Coronakrise macht keinen Halt. Fasnachtsumzüge finden auch dieses Jahr nicht statt. Bio Bionda erzählt, wie es ihm als Maskenbauer dabei geht. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 01.02.2022, 18.00 Uhr

Maskenbauer Bio Bionda kreiert zusammen mit seinem mehrköpfigen Team in Winznau seit bald 30 Jahren Masken, Larven und «Grende». Bruno Kissling

Die Fasnacht. Sie wird auch die fünfte Jahreszeit genannt. Doch ein weiteres Jahr vergeht, in dem sie wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden kann. Umzüge? Die gibt es nicht. Sind sie doch alle abgesagt. Wie geht es dem Winznauer Maskenbauer Bio Bionda dabei?

Blicken wir zurück: Durch die Coronakrise wurde die Fasnacht 2021 abgesagt. Biondas fünf Teilzeitmitarbeiter waren deshalb alle in Kurzarbeit. «Nicht eine Fasnachtsmaske haben wir im letzten Jahr gemacht», erzählt Bionda.

Unterstützung durch langjährige Kundschaft

Um sich dennoch finanziell abzusichern, liess er sich etwas einfallen: Zusammen mit seiner Frau Sandra kreierte er Spuckschutzmasken, die karikaturistische Münder in Airbrush-Technik aufzeigen. Nach einem guten halben Jahr seien aber die besagten Masken bereits nicht mehr gefragt gewesen.

Bio Bionda führt durch sein Atelier. Video: Bruno Kissling

Tränen seien geflossen, als die Guggenmusik Gassäspränger aus Waldenburg Bionda mit einer Geste überraschte: «Sie haben für mich gesammelt, weil ich keine Arbeit habe.» Es gehe dabei nicht um den Betrag, sondern um die Tatsache, dass die Arbeit geschätzt werde und Leute hinter ihm stehen würden.

Die Guggenmusik Gassäspränger aus Waldenburg hat für Bio Bionda Geld gesammelt. Bruno Kissling

Im Oktober 2021 hat er dann die Arbeit als Maskenbauer wieder aufgenommen. Bionda sagt:

«Wir sind am Masken machen. Bio lebt. Bei uns sind alle froh, wenn wir arbeiten können.»

Fast alle 200 Masken oder Larven seien bereits produziert. Nämlich für die Fasnacht 2023 – da sie in diesem Jahr wieder ausfällt. So wird es im nächsten Jahr wieder nur einige wenige Aufträge geben. Richtig starten würden er und sein Team dann wieder im Mai 2023, für die darauffolgende Fasnacht.

Im Bionda Atelier werden wieder Fasnachtsmasken hergestellt. Bruno Kissling

Schulden sollen vermieden werden

«Unser Rezept ist, Corona zu überleben», betont der gelernte Zimmermann. Biondas Ausstellung befindet sich im eigenen Haus. Er und seine Frau sind also Besitzer und gleichzeitig Vermieter. Um keine Schulden zu machen, habe er schweren Herzens die Liegenschaft nebenan verkaufen müssen. So könne er sich von diesem Verkauf über Wasser halten. Durch die Verkleinerung der Lokalität habe man aber für eine Herstellung von über 1000 Fasnachtsmasken kaum Platz.

«Ich hoffe, dass ich mit cleverer Produktion, die nicht viel Geld kostet, im Markt bleiben kann.»

Biondas Motto heisst deshalb «Back to the Roots». Angestrebt werden soll es mit den Maskenrohlingen aus Polystyrol. Diese sind günstiger als kaschierte Masken, die aus mehreren Schichten von Hand aufgezogen werden. Der Anstrich bleibe der gleiche. Er würde dann halt einfach vom Käufer zu Hause gemacht werden. Ebenso die Perücke. «Die Werkzeuge für die Herstellung der Rohlinge sind mein Kapital», sagt der 52-Jährige.

Gekauft werden können die Rohlinge in seinem Shop, den er auf der eigenen Website kurz vor der Pandemie errichtet hat. Doch seither habe er gerade mal einen Rohling im besagten Shop verkauft. Einerseits kaufe niemand die Masken, weil 50 Prozent der Kundschaft aus dem Baselbiet komme. Doch genau die warten nun seit drei Jahren auf die Fasnacht. Andererseits bezieht die Stammkundschaft die Masken gerne persönlich bei Bionda.

Kleister, Pfeilbogen und Finken

Bionda und sein Team stellen auch eigenen Kleister her. Verkauft wird er nun hauptsächlich an Schulen und nicht mehr an einen Larvenbauer aus Basel. Ein weiteres Geschäft, das durch die Absage der Fasnacht entfällt.

Das eigene Handwerk zu polstern, ist seine Absicht. Durch die anhaltende Coronakrise habe er angefangen, Pfeilbogen zu schnitzen. Er hat sogar ein neues Leimsystem gekauft. Zusätzlich besitzt er einige Industrienähmaschinen. Die können dann auch entsprechend anders eingesetzt werden. Abschrecken tue ihn nichts. Bionda könnte sich auch vorstellen, mit den Maschinen Finken zu nähen. Man merkt, er will was machen.

Bio Bionda arbeitet an einer Maske mit der Airbrush-Technik. Bruno Kissling

Durch die Coronakrise hat Bionda, der schon fast 30 Jahre im Maskenbauergeschäft ist, etwas gelernt: «Man kann mit weniger Arbeiten einfach leben. Aber so, wie es jetzt läuft, reicht es nicht. Wir müssen wieder etwas hochfahren.» Mit 49 Jahren hatte der Maskenbauer einen Herzinfarkt. Eine Belastung wie vor Corona wolle er vermeiden.

Noch ist seine Zukunft als Maskenbauer unklar. Ob Bionda die Haare für die Perücken einer italienischen Firma noch bekommen werde, sei ungewiss, wie er erklärt:

«Das grosse Würfeln beginnt dann, wenn wieder Fasnacht gemacht wird. Welche Clique und Gugge, welchen Maskenbauer und welchen Haarlieferanten gibt es dann noch?»

