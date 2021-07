Winznau: Plan für Büelacker geht «untendurch»

Winznau Räumliches Leitbild untendurch: «Winznau 2040» scheitert an 7000 Quadratmetern Land Das räumliche Leitbild scheiterte an der Gemeindeversammlung vom 28. Juni. Hauptgrund dafür war eine geplante Umzonung des Areals Büelacker. Cyrill Pürro 10.07.2021, 05.00 Uhr

Der Büelacker in Winznau ist ein ständiges Thema im Dorf. Bruno Kissling

Der Souverän erteilte dem vom Gemeinderat vorgelegten räumlichen Leitbild «Winznau 2040» an der Gemeindeversammlung vom 28. Juni eine Abfuhr. Landwirt Patrick Grob stellte der Versammlung schon zu Beginn den Antrag auf Rückweisung des Geschäftes. Konkret ging es um 7000 Quadratmeter Land im rund 10'000 Quadratmeter grossen Büelacker, die mit rund 30 Wohneinheiten überbaut werden sollen. Seit der Souverän das Leitbild mit 52 zu 39 Stimmen ablehnte, hängt das Geschäft weiter in der Luft.

Diskussion um den Büelacker hat Tradition

Seit rund fünf Jahren setzen sich mehrere Votanten dafür ein, dass die 7000 Quadratmeter Land weiterhin als Handlungsgebiet für die öffentliche Nutzung dient. Unter anderem gab es ein breites Interesse an der öffentlichen Mitwirkung vom Juni 2018 über die Teilzonenplanänderung Büelacker, begleitet von einer Unterschriftensammlung zuhanden des Gemeinderats.

Zurzeit wird der Büelacker landwirtschaftlich genutzt und ist im Zonenplan als Land für öffentliche Bauten eingestuft. Die vier Winznauer Patrick Grob, Daniel und dessen Vater Martin Wüthrich, sowie Dieter von Felten erklären, wie die politische Diskussion um den Büelacker vor einigen Jahren begann.

Vor mehr als 10 Jahren wandte sich der Grundeigentümer an die Gemeinde, um eine Lösung für die zukünftige Nutzung zu finden. In den Augen des Quartetts, welches stellvertretend für die Gegner einer Überbauung Stellung beziehen, gäbe es mehrere Varianten, wie die Gemeinde das Grundstück in Zukunft nutzen kann.

«Die Gemeinde reserviert sich das Grundstück für die Zukunft und sichert sich somit die langfristige Entwicklung für Schul-, Sport-, und Freizeitanlagen»,

so Grob.

Eine andere Möglichkeit sei, dass die Gemeinde zusammen mit der Bevölkerung entscheidet, dass keine Reserven für weitere Entwicklungen zur Verfügung stehen müssen. Grob führt aus: «Letztes bringt wiederum zwei Varianten mit sich: Land, welches nach neusten Erkenntnissen nicht mehr benötigt wird, kann auch wieder ausgezont und über den Mehrwertabgabefonds entschädigt werden.»

Die geplante Umzonung (schraffiert) scheiterte vor dem Souverän. Screenshot

Volk fühlt sich nicht wahrgenommen

Die letzte noch bestehende Variante, welche die Gemeinde schlussendlich vorschlug, ist die Umzonung des Büelackers in eine Wohnzone. Die vier Winznauer stören sich am «isolierten» Entscheid des Gemeinderates. «Die anderen Varianten für das Grundstück bekam der Souverän weder an der Gemeindeversammlung noch an den vielen vorangehenden Anlässen zu Gesicht», so Martin Wüthrich. Grob ergreift erneut das Wort: «Wahrscheinlich analysierte der Gemeinderat auch die anderen Varianten. Wenn dem so wäre, wurden uns diese nicht transparent übermittelt und die jeweiligen Konsequenzen nie dargelegt.»



Gubler hält Vorwürfen entgegen

Wüthrichs und Grobs Aussagen decken sich nicht mit denen von Gemeindepräsident Daniel Gubler. Er widerspricht der Behauptung von der Gegnerseite, der Gemeinderat «schleuse das Projekt hintendurch.» Laut Gubler entbehre diese Behauptung jeglicher Sachlichkeit und sei eine Falschdarstellung der Abläufe. «Wir haben die Bevölkerung jederzeit transparent informiert, wie beispielsweise an einem öffentlichen Informationsanlass, in Medienberichten, im «Räbeblatt» oder an der Gemeindeversammlung.»

Dass die Einwohnenden transparent informiert wurden und eine umfassende Mitwirkungsmöglichkeit bestand, bestätigten die kantonalen Behörden und sogar ein grosser Teil der Gegnerschaft einer neuen Siedlungsentwicklung auf dem Büelacker, wie Gubler ausführt. «Umfassend Mitwirken heisst eben auch, dass unterschiedliche Interessen gegeneinander abgewogen und gut begründet werden müssen», sagt Gubler zu den Vorwürfen.



Die Bevölkerung konnte vom 8. bis 31. März dieses Jahrs am räumlichen Leitbild Winznaus mitwirken. Im Mitwirkungsbericht vom 27. Mai sind rund 40 Begehren zum Areal Büelacker festgehalten. Viele Stimmen im Mitwirkungsberichts äusserten ihren Wunsch nach einer Reservezone für weitere Schul- Sport- oder Freizeitanlagen. Konkret: «Der Büelacker soll als Handlungsgebiet der Öffentlichen- oder Mischnutzung vorgesehen werden» oder «(…) eine Reserve für eine allfällige Erweiterung des Schul- und Sportareals sollte unbedingt bestehen.»

Geplant waren Reihen- und Doppeleinfamilienhäusern, die auf dem Büelacker hätten entstehen sollen.







Werk1 Architekten Und Planer

Verkehr als zweites Problem

Auch sieht der Souverän dort den Verkehr als Problem; gerade wegen der damit einhergehenden Gefahr für Schulkinder. «In Nähe der Schulanlagen soll durch Wohnquartiere nicht noch mehr Verkehr generiert werden», so ein Begehren aus dem Mitwirkungsbericht. Aber der Gemeinderat bekommt auch Rückhalt aus der Bevölkerung. So heisst es in einem Begehren: «Bezogen auf den Büelacker wird das räumliche Leitbild Winznau 2040 als positiv und gelungen erachtet.» Die Einwohnergemeinde Winznau werde dabei unterstützt, das Grundstück der vorgesehenen Bebauung zuzuführen, heisst es weiter. Dies mit der Begründung, dass der Büelacker im Leitsatz «Entwicklungsgebiete Wohnen» explizit genannt und als solcher behördenverbindlich festgesetzt ist. In einem anderen Begehren heisst es: «(…) die Wohnentwicklung im Raum Büelacker ist gut aufgegleist und fördert den bestehenden Perimeter des Gestaltungsplans in optimaler Art und Weise.»

Auch die Verkehrssituation steht in Winznau immer wieder zur Diskussion. Bruno Kissling

«Selbstverständlich gingen wir auf die Anliegen der Bevölkerung ein»

Der Gemeindepräsident von Winznau, Daniel Gubler, zeigte sich an der Gemeindeversammlung vom 28. Juni enttäuscht über die Rückweisung des räumlichen Leitbildes. Im Interview stellt er sich den Vorwürfen der Gegner des räumlichen Leitbildes «Winznau 2040».

Einige aus der Bevölkerung wünschen sich den Büelacker nicht in einer Wohnzone Wie stehen Sie dazu?

Daniel Gubler: Die Mitwirkung zeigte, dass einige Winznauerinnen und Winznauer gegen eine Wohnüberbauung im Gebiet Büelacker sind. Die Argumente nahmen wir ernst, die Zweckmässigkeit überprüften wir nochmals. Der Gemeinderat als Planungsbehörde ist noch immer der Meinung, dass eine Überbauung zweck- und rechtmässig ist und dem öffentlichen Interesse der Gesamtbevölkerung entspricht.

Daniel Gubler ist über die Rückweisung enttäuscht. Bruno Kissling

Klammern Sie denn andere Varianten aus? Man kritisiert Sie dafür, dass Sie auf dem Wohnraum beharren.

Dem ist nicht so. Selbstverständlich gingen wir auf die Anliegen der Bevölkerung ein. Wir wogen die unterschiedlichen Interessen ab und nahmen eine Beurteilung der Recht- und Zweckmässigkeit vor. Dies geschah im Interesse der Gesamtbevölkerung. Wir berücksichtigten alle der 240 Mitwirkungsbeiträge. Es besteht kein Recht und keine Pflicht, dass Beiträge ein zu eins umgesetzt werden müssen.

Inwiefern überprüfte denn der Gemeinderat die Argumente der Gegner?

Nachdem die Eigentümer beim Gemeinderat einen Entscheid zur Zonenüberprüfung gemäss gesetzlicher Vorgaben verlangten, beauftragte der Gemeinderat damals die Planungskommission, die für ein solches Gesuch vorgesehenen Massnahmen zu ergreifen. Eine erste Klärung betraf die Frage, welche Zonen für den Büelacker möglich sind. Eine zweite Massnahme war die Klärung von Bedarf an gemeindeeigenen Flächen für öffentliche Bauten. Die Überprüfung eines Ingenieurbüros ergab, dass zusätzlicher Schulraum auf der Westseite der Lostorferstrasse in langfristig ausreichendem Mass geschaffen werden kann.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Planungskommission und der Gemeinderat haben das Leitbild mit viel Energie und Engagement in einem intensiven Prozess mit entsprechenden Diskussionen entwickelt. Die Bevölkerung banden wir in einem aufwändigen Mitwirkungsverfahren in den Prozess ein. Dafür erhielten wir seitens der kantonalen Stellen viel Lob. Das Leitbild kann unmöglich alle Interessen aller Einwohnenden zu 100 Prozent erfüllen. Es ist uns gelungen, einen grossen Teil der Gesamtbevölkerung in den Prozess einzubinden. Nicht gelungen ist uns, genügend Einwohner und Einwohnerinnen zu motivieren, uns an der Gemeindeversammlung zu unterstützen.